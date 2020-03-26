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 "Приватбанк" заявил, что вводит "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса с 1 марта до конца мая

"Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта 2020 до конца мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что "кредитные каникулы" введен как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя.

"Кредитные каникулы" будут действовать для всех клиентов малого и среднего бизнеса по продукту "Кредитный лимит на счета". Требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на конец мая 2020 года ", - говорится в сообщении.

В финучреждении добавили, что о порядке введения "кредитных каникул" по этому и других кредитных продуктах клиенты малого и среднего бизнеса получат персональные сообщения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184574
 
 
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Токо тупень и мракобес держит еще депозиты в Привет БАнке Приватбанк заявил, что вводит "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса с 1 марта до конца мая - Цензор.НЕТ 1068
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а я о чем. кредиты можно не отдавать, ну так Валерьевич, тот который Коломойский говорил, что долги отдают только трусы
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Та им все равно.
Ни тем, ни другим они ни разу не пользовались
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Зебилы, вы можете себе представить чтобы приватбанк при Бене сделал кредитные каникулы?
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жаль только, что только избранным, ведь бизнес несет убытки а люди-то нет, особенно кто жил от зарплаты до зарплаты в перемешку с кредитом, с этих-то точно никто не слезет.
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Так из слов соеголовых, сейчас же Беня правит.
Зашкварился, шыкаладка))))
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зебилы взяли под козырёк, приняли заказ кремля : погубить страну
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Так соя выше трубит, что это хорошее решение. Ты возглавляешь оппозицию внутри ********** чы просто методички не получил?
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