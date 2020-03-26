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Все про:грипп (488) Днепропетровщина (1483) смерть (6561)

 Житель Днепропетровщины с подозрением на коронавирус умер от гриппа

45-летний житель Днипропетрвщины, госпитализированный с подозрением на коронавирус, умер от гриппа А (пандемического).

Об этом сообщила 26 марта пресс-секретарь Днепропетровского областного совета Анна Рыбченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По ее данным, причину смерти установили на основании лабораторных анализов. Семью мужчины также обследовали на коронавирус, тесты - отрицательные.

В облсовете объяснили, что грипп А пандемический - это острое респираторное инфекционное заболевание, вызываемое одним из нескольких вирусов свиного гриппа А. Вирус распространяется воздушно-капельным путем, при прямом и косвенном контакте. Симптомы вируса схожи с симптомами сезонного гриппа, но клиническая картина варьируется.

45-летнего жителя Каменского доставили в 21-ю инфекционную больницу Днепра 23 марта. Неделю назад он прибыл из Египта, почувствовал симптомы недомогания, но к врачам не обращался. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, сначала у него диагностировали пневмонию. На следующий день он умер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184570
 
 
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Настало время оффигительных историй..
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грустно, молодой еще мужик....
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Зеля, беня і *уйло! В чергу, сукіни діти!)))
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А чого з Кам'янського везли в Дніпро, там нема інфекціонки?
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Навпроти ж/м Придніпровськ через Дніпро.
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А почему просто нельзя было проверить тестом на короновирус и быть уверенным. что у него не было короновируса?
А то, лишь подозревался... а оказалось, что не короновирус...
уверен, что из за нехватки тестов, многих умерших будут скопом записывать в строку - смерть от короновируса.
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Скорее наоборот...от чего угодно ...только не от короновируса...
От гриппа...как в данном случае...от пневмонии...найдут что придцмать..
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Только короновирус. Вы хотите Европе всю статистику испортить? Самые умные? Косит только короновирус. Если тестов не закупят, европа пришлёт бесплатно. Оно как нет теста нет вируса. Уж не крикните ли Вы что король голый?

Вирус есть но без специального теста он не определяется. От него лекарства нет - но народ выздоравливает. Секретный вирус.
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Или наоборот... Как в России... Там короновирусом болеют единицы... Зато от ОРВИ мрут пачками...
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Россія вже зрушила потиху, сьогодні +182 корони.
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Настало время оффигительных историй..
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Тисячі людей привезли з Єгипту корону, а цей десь свиню знайшов. Віримо.
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Звідки така дурня про "тисячі"? В Египті взагалі не дуже багато випадків коронавірусу, і всі - переважно завезенні італійцями...
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"- дохтурь, шо ж воно в мене, грип таки, чи оцей новий вітрус?
- скритіє покаже" (С)
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Типа должно стать всем легче. Получается, что от гриппа помирать можно? Только от коронавируса нельзя. А тут типа можно и в статистику не учитывать. Паникуем только от коронавируса!!
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Это вчерашняя новость! Зачем повторять? Уже подумал, что еще один...
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это фото какой больницы ?
это койка жертвы или лежал без помощи, пока не умер ?
какое лечение он получал ?
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