 Житель Днепропетровщины с подозрением на коронавирус умер от гриппа

Об этом сообщила 26 марта пресс-секретарь Днепропетровского областного совета Анна Рыбченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По ее данным, причину смерти установили на основании лабораторных анализов. Семью мужчины также обследовали на коронавирус, тесты - отрицательные.

В облсовете объяснили, что грипп А пандемический - это острое респираторное инфекционное заболевание, вызываемое одним из нескольких вирусов свиного гриппа А. Вирус распространяется воздушно-капельным путем, при прямом и косвенном контакте. Симптомы вируса схожи с симптомами сезонного гриппа, но клиническая картина варьируется.

45-летнего жителя Каменского доставили в 21-ю инфекционную больницу Днепра 23 марта. Неделю назад он прибыл из Египта, почувствовал симптомы недомогания, но к врачам не обращался. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, сначала у него диагностировали пневмонию. На следующий день он умер.

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