 Житель Днепропетровщины с подозрением на коронавирус умер от гриппа

Об этом сообщила 26 марта пресс-секретарь Днепропетровского областного совета Анна Рыбченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
По ее данным, причину смерти установили на основании лабораторных анализов. Семью мужчины также обследовали на коронавирус, тесты - отрицательные.
В облсовете объяснили, что грипп А пандемический - это острое респираторное инфекционное заболевание, вызываемое одним из нескольких вирусов свиного гриппа А. Вирус распространяется воздушно-капельным путем, при прямом и косвенном контакте. Симптомы вируса схожи с симптомами сезонного гриппа, но клиническая картина варьируется.
45-летнего жителя Каменского доставили в 21-ю инфекционную больницу Днепра 23 марта. Неделю назад он прибыл из Египта, почувствовал симптомы недомогания, но к врачам не обращался. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, сначала у него диагностировали пневмонию. На следующий день он умер.
А то, лишь подозревался... а оказалось, что не короновирус...
уверен, что из за нехватки тестов, многих умерших будут скопом записывать в строку - смерть от короновируса.
От гриппа...как в данном случае...от пневмонии...найдут что придцмать..
Вирус есть но без специального теста он не определяется. От него лекарства нет - но народ выздоравливает. Секретный вирус.
- скритіє покаже" (С)
это койка жертвы или лежал без помощи, пока не умер ?
какое лечение он получал ?