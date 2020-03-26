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 Минцифры запустит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина и возможных контактов инфицированного, - Федоров

Министерство цифровой трансформации Украины на следующей неделе собирается запустить мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 марта написал в Telegram вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил: "Пандемия короновируса стремительно изменила привычные уклады жизни, и цифровые технологии становятся еще более эффективными для работы, общения и, главное сегодня, борьбы против пандемии.

Мы подробно разобрали существующий опыт применения цифровых инструментов для предотвращения распространения короновируса - Израиль, Польша, Южная Корея, Италия, Япония, Китай, Австралия и др. Отобрали наиболее полезное и действенное".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На образовательном портале "Дія" ежемесячно будут появляться курсы по цифровой грамотности, - Федоров

Федоров заявил: "На следующей неделе мы запустим сразу 3 инструмента:

1. Мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции. Сразу успокою - никакогоо "большого брата" или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных посредством снятия в случайный период времени геолокации и FaceID. Иначе эпидемию не остановить.

Также приложение позволит заказывать больным продукты и лекарства онлайн, сообщать о состоянии здоровья.

Следующим шагом станет введение в "Дію" возможности мониторинга возможного контакта с больным. Идея состоит в применении широкой сети qr-кодов в магазинах, такси и т. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем его предупреждать о возможном контакте с больным. Опять, никакого гео-таргетинга (слежение) и др".

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Второй инструмент по словам Федорова состоит в том, что запускается "Онлайн-челлендж #HackCorona in Ukraine - национальный конкурс проектов / идей от граждан, направленных на борьбу с эпидемией и поддержкой Украинской в ​​это непростое время. Лучшие идеи получат финансирование на реализацию. Собираем от доноров хороший бюджет, чтобы провести несколько циклов.

У нас куча цифровых идей и проектов, но сегодня коллективный разум нужен как никогда. Это шанс проявить себя каждому. В жюри челленджа войдут топ-украинские новаторы и представители международных доноров".

Третий инструмент - "Онлайн-платформа бесплатных услуг бизнесу. Сегодня большинство социально ответственного бизнеса предлагают много бесплатных услуг для граждан на период карантина. Мы планируем собрать все услуги на одной платформе", - реєюмировал Федоров.

Также читайте: Минцифры работает над внедрением е-голосования на выборах

Источник: https://censor.net.ua/n3184569
 
 
 Топ комментарии
 
это не человек, а программа такая - "Фёдоров"
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1. Мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции. Сразу успокою - никакогоо "большого брата" или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных посредством снятия в случайный период времени геолокации и FaceID. Иначе эпидемию не остановить.Источник: https://censor.net.ua/n3184569

Минцифры запустит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина и возможных контактов инфицированного, - Федоров - Цензор.НЕТ 9221
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Будут просто дома телефоны оставлять.
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это не человек, а программа такая - "Фёдоров"
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1. Мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции. Сразу успокою - никакогоо "большого брата" или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных посредством снятия в случайный период времени геолокации и FaceID. Иначе эпидемию не остановить.Источник: https://censor.net.ua/n3184569


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А чего это вы 2 часа в фейсбук не заходили? Подозрительно. Оставляя телефон надо торренты включать по расписанию.
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Пандемия короновируса стремительно изменила привычные уклады жизни

Я сейчас выступаю за то, что бы после пандемии в маршрутках было не больше 10 человек. Давайте, ребята, сделаем это на будущее хорошей традицие!!!! Минцифры запустит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина и возможных контактов инфицированного, - Федоров - Цензор.НЕТ 3064
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Зачем такую хрень заявлять? Зекоманда думает, наверное, что и вирус по смартфонам бродит.
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ну так у зеленского же на телефоне стоял антивирус касперского, вот оно и считает что через смартфон может передаться Минцифры запустит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина и возможных контактов инфицированного, - Федоров - Цензор.НЕТ 5940
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как бы ни виляла и не придумывала отвлекащих пиарных ходов...
но главный вопрос не решён до сих пор, на второй неделе карантина...
нет масок в аптеках...
о чём дальше ещё можно говорить?
Можно, конечно придумывать штабы, переименовывать министерства, организовывать мобильное приложение для контроля... итд...
Но это "бурная деятельность" никому не нужна и никак не поможет по борьбе с короновирусом
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Василь Грім Їх і через неділю не буде.Щоб зробити таку кількість масок,потрібен час.
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Ну да. Властным ворам и брехунам и сто лет не хватит пошить или привезти нужное количество масок...
По той причине, что никто их не шьёт и не везет...
Со стороны власти - только пиар, который не имеет никакого отношения к реальности.
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Василь Грім Та навіть в США всього не вистачає.що вже казати за Україну.
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В США всё есть, потому, что там нет ворья при власти и действуют законы для всех.
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та карантин это прикрытие...
идёт закручивание гаек по тотальному контролю над быдлоэлекторатом (телефоны) и ограничению неконтролируемого перемещения (блокпосты)...

единственная связанная с эпидемией новость - это то что прикрыли частное производство антисептиков...

жопа пришла - а телята всё думают что у власти дураки непонимающие.
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якщо це не "Великій Брат", то що???
вони там зовсім окулєлє?
ви краще забезпечте людей засобами захисту, перевірки, та змогою закупати харчі та ліки, не контактуючи з іншими
от, без чого не зупинити епідемію, а не без ваших браслетів домашнього арешту
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"...ви краще забезпечте людей засобами захисту..." - у них цели другие...
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Два телефона - один смарт, для дома и тех, кто следит. Второй - простенький (со съемной батареей), только для звонков и смс, когда выходишь из дома и отходишь на приличное расстояние.
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вони можуть неочікувано прислати месагу з пропозицією (наказом) прислати селфі з прив'язкою до часу
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Перед виходом вимикається смартфон - батарея розрядилася.
І взагалі відтепер смарт зберігається в металевій коробці )).
Це довга війна - я принципово відношуся, коли держава намагається стежити за мною.
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Настав його час.


Тільки батарею поставити )))
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