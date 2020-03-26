 Шесть врачей заразились коронавирусом на Тернопольщине, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день у нас есть шесть медицинских работников, которые заболели. Некоторые из них находятся на самоизоляции, другие находятся в Монастырской центральной районной больнице", - сообщил Богайчук.

По его словам, по состоянию на четверг в Тернопольской области 15 инфицированных коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что на Тернопольщине медиков после недели работы с инфицированными COVID-19 будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию.

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