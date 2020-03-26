 Шесть врачей заразились коронавирусом на Тернопольщине, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На сегодняшний день у нас есть шесть медицинских работников, которые заболели. Некоторые из них находятся на самоизоляции, другие находятся в Монастырской центральной районной больнице", - сообщил Богайчук.
По его словам, по состоянию на четверг в Тернопольской области 15 инфицированных коронавирусом.
Напомним, ранее сообщалось, что на Тернопольщине медиков после недели работы с инфицированными COVID-19 будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию.
По его данным, из шести заболевших коронавирусом медиков пока только один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние остальных медработников больницы стабильное. Он признал, что врачам не хватало средств медицинской защиты.
Сейчас, заверил начальник управления, Монастырисская больница обеспечена средствами защиты почти на 100%, так как именно в этом районе эпицентр заболеваемости коронавирусом. Он не смог четко сказать, на сколько времени этих средств защиты хватит.
Могут теперь головой об стенку
Ну а медики выполняли свой долг (хотя без средств защиты могли откровенно положить большой болт), тут им уважение и наилучшие пожелания. Они будут далеко не крайними.
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Частные больницы действуют как государственные.
Теперь каждому обещан равный доступ к лечению, независимо от страховки.
Массовое изменение Лео Варадкара.
https://www.thejournal.ie/private-hospitals-ireland-coronavirus-5056334-Mar2020/?utm_source=shortlink
Посмотрите, как экипированы китайские врачи. Даже в Италии такого нет.
https://twitter.com/lailamkin/status/1243009150738554881
https://www.youtube.com/watch?v=yBW9ElJ_Xes