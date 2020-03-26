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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 В Запорожье 5 подтвержденных случаев COVID-19, все инфицированные вернулись из-за границы, - мэр Буряк

Сейчас они находятся в областной инфекционной больнице. На стадии подтверждения диагноза находится также один ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк.

"На сегодняшний день в Запорожье 5 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Все инфицированные вернулись из-за границы. Сейчас они находятся в областной инфекционной больнице. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. На стадии подтверждения диагноза находится также один ребенок", - говорится в сообщении.

По словам Буряка, тестирование на коронавирусную инфекции проводится в Запорожье, без необходимости отправлять образцы в Киев.

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В Запорожье 5 подтвержденных случаев COVID-19, все инфицированные вернулись из-за границы, - мэр Буряк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184564
 
 
 Топ комментарии
 
Це тільки початок.. Саме кумедне почнеться за 2 тижні, коли всі ці кубишки вибухнуть в кожному населенному пункті України... Єдине, що втішає, що ці довбні при владі нікуди не подінуться і ніщо їх не врятує... Forza Italia!! В Запорожье 5 подтвержденных случаев COVID-19, все инфицированные вернулись из-за границы, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 7757
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Є різні думки, вірус сам не літає, чіпляється до крапель чи частин пилюки, а от їх маска не пропустить.
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кстати новостей про "ежедневную гранату" вообще нету. Все озабочены корона вирусом и перестали таскать гранату в кармане бо масок на всех не хватит? В Запорожье 5 подтвержденных случаев COVID-19, все инфицированные вернулись из-за границы, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 603
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Только на сегодня планируется около 20 авиа рейсов со "свежаком".
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все ближе и ближе к моему городку....
уже в кольце мой городок..
Сегодня у нас на гос.предприятиях выдали маски сшитые из трех рядов марли - шили на дому...
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с крылышками...

для лучшей защиты....- что бы чувствовать себя уверенно в движении..
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использованную. Тогда люди просто побрезгуют приближаться ближе 2 метров.
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Кулемет покупай. Скоро круговую оборону нужно будет держать
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ALEX SUROVV - пулемет попозже нужен будет...

когда банды мародеров с города (я живу почти в ПГТ - свой дом) в сельскую местность двинут за харчами.... - выборцы Зе так сказать.... У Запоріжжі 5 підтверджених випадків COVID-19, усі інфіковані повернулися з-за кордону, - мер Буряк - Цензор.НЕТ 5735
С ними да..., придется по жестче.....
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судячи з усього, враховуючи схожість симптомів коронавірусу та грипу чи застуди, алгоритм дій лікарів по вибірковому призначенню дефіцитного тестування базується в першу чергу не на симптомах, а на анамнезі, в якому має бути повернення з-за кордону.
Таким чином в нашій статистиці захворювань на коронавірус наразі враховуються:
- ті, хто був за кордоном і захворів;
- члени родини тих, у кого виявили коронавірус.
Всім іншим просто з симптомами, та в яких у анамнезі відсутні закордонні поїздки або контакти з хворими, тести не проводять. Отже поки що зі статистики ймовірно випадають цілі ланки заражених всередині країни. Поки що вони хворіють начебто просто грипом або застудою.
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я написав "ймовірно" винятково для мінімізації юридичних ризиків кримінального покарання за поширення фейкової інформації про коронавірус ))
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Тогда и я исправлюсь - не "ймовирно", а видимо, так и есть.
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Це тільки початок.. Саме кумедне почнеться за 2 тижні, коли всі ці кубишки вибухнуть в кожному населенному пункті України... Єдине, що втішає, що ці довбні при владі нікуди не подінуться і ніщо їх не врятує... Forza Italia!! В Запорожье 5 подтвержденных случаев COVID-19, все инфицированные вернулись из-за границы, - мэр Буряк - Цензор.НЕТ 7757
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Маска это иллюзия безопасности. Лучше на пару месяцев забейте на все. Кто с маской крутой думает все пох, а волосы, глаза, одежда, обувь пох. Какая там жидкость, сегодня Тимошенко сидела в латексных перчатках и все в латексе.
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Є різні думки, вірус сам не літає, чіпляється до крапель чи частин пилюки, а от їх маска не пропустить.
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Даже наш минздрав сегодня еще раз подтвердил, что здоровым "для профилактики" маски носить не надо.
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С пылюкой конечно, машинами все легко разнести
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я бы посмотрел на Королевскую в латексе. Или Сюмар...
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портнова тоже хорошо бы целиком в латекс закатать
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Ну дык, за Запорржье теперь ахметка отвечает?! Ну дык пусть и лечит своим фондом даунецко-бандицким! Бубочка ж приказали! Содержать! Ать два!)))
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дурноголовий ішак навіз заразних?
От тепер країна отримала справжню епідемію.
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Ну бл"ядь, чего и стоило ожидать с этим "повернемо наших людей".

Идиоты зелёные.... просто конченые идиоты. Сами бесконтрольно завезли заразу у году тупому пиару клоуна.
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Цікаво: якщо б їх ізолювали по приїзді на 2 тижні, то потім теж треба було встановлювати коло спілкування, брати під посилений контроль всіх, хто спілкувався з хворими і, звичайно, витрачати на все це державні кошти?
Питання риторичне... Але влада продовжує рятувати українців з-за кордону та відпускати їх додому під особисте зобов'язання, тим самим наражаючи на небезпеку решту населення...
На думку приходить лише фраза з анекдоту про комсомольців: "Ми труднощів не боїмося! Спочатку їх створюємо, а потім мужньо долаємо!"
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Вот именно. Из-за нескольких уродов будут страдать миллионы. Нужно было с самого начала обязать всех вьезжающих пройти полное медицинское обследование и карантин
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Заражених вже тисячі.Або Україну пронесе і буде мало смертей,або ні.
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ЗЕ Вова войдет в историю Украины как самый крупный импортер коронавируса.
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Детей в больницы не пускайте. Вы же сами сказали что дети легко переносят болезнь. Вот пускай и койкоместа не занимают
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Прийде час, а чекати уже не довго. коли керівництво нашої країни буде притягнене до карної відповідальності за завезення зарази з вогнищ інфекції у всьому світі на територію України.Свідомо, за державний кошт під злочинно-брехливою маскою "захисту співвітчизників". Свідомо, знаючи, що Україна не має ні сил, ні засобів щоб побороти інфекцію, навіть власної Державної санепідемслужби (!). Свідомо, прикриваючи карантином свій повний провал по всіх напрямках державної зовнішньої і внутрішньої політики. Свідомо, стараючись під маскою карантину не допустити масових протестних акцій і протягнути тим часом низку антидержавних і антиукраїнських законів у ВР (про дерибан Української Землі, про кастрацію Української Мови і про здачу теренів і капітуляцію перед кацапами на Донбасі і і в Криму. Це злочин і зрада. За таке рано чи пізно буде КАРА.
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Наверняка зеленая власть получила указание забирать своих гастеров несмотря на последствия заражения. Они же не полные дибилы понимают что в случае чего лечиться здесь поэтому и про вип-палаты разговор
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Зеленая падаль навезла в страну смерти. Но, наш народ, сдохнет, но будет сидеть и стонать.
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А МЫ КАК ТО В ЭТОМ НЕ СОМНЕВАЛИСЬ, ЧТО ИЗ-ЗА ГАРНИЦЫ ПРИНЕСЛИ
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