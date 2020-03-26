 В Запорожье 5 подтвержденных случаев COVID-19, все инфицированные вернулись из-за границы, - мэр Буряк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк.
"На сегодняшний день в Запорожье 5 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Все инфицированные вернулись из-за границы. Сейчас они находятся в областной инфекционной больнице. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. На стадии подтверждения диагноза находится также один ребенок", - говорится в сообщении.
По словам Буряка, тестирование на коронавирусную инфекции проводится в Запорожье, без необходимости отправлять образцы в Киев.
уже в кольце мой городок..
Сегодня у нас на гос.предприятиях выдали маски сшитые из трех рядов марли - шили на дому...
придется..
для лучшей защиты....- что бы чувствовать себя уверенно в движении..
когда банды мародеров с города (я живу почти в ПГТ - свой дом) в сельскую местность двинут за харчами.... - выборцы Зе так сказать....
С ними да..., придется по жестче.....
Таким чином в нашій статистиці захворювань на коронавірус наразі враховуються:
- ті, хто був за кордоном і захворів;
- члени родини тих, у кого виявили коронавірус.
Всім іншим просто з симптомами, та в яких у анамнезі відсутні закордонні поїздки або контакти з хворими, тести не проводять. Отже поки що зі статистики ймовірно випадають цілі ланки заражених всередині країни. Поки що вони хворіють начебто просто грипом або застудою.
От тепер країна отримала справжню епідемію.
Идиоты зелёные.... просто конченые идиоты. Сами бесконтрольно завезли заразу у году тупому пиару клоуна.
Питання риторичне... Але влада продовжує рятувати українців з-за кордону та відпускати їх додому під особисте зобов'язання, тим самим наражаючи на небезпеку решту населення...
На думку приходить лише фраза з анекдоту про комсомольців: "Ми труднощів не боїмося! Спочатку їх створюємо, а потім мужньо долаємо!"