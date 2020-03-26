 В Запорожье 5 подтвержденных случаев COVID-19, все инфицированные вернулись из-за границы, - мэр Буряк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк.

"На сегодняшний день в Запорожье 5 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Все инфицированные вернулись из-за границы. Сейчас они находятся в областной инфекционной больнице. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. На стадии подтверждения диагноза находится также один ребенок", - говорится в сообщении.

По словам Буряка, тестирование на коронавирусную инфекции проводится в Запорожье, без необходимости отправлять образцы в Киев.

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