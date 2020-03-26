EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  384  15
Все про:обмен (943) пленные (850) Офис Президента (291)

 Родственники пленных в ОРДЛО украинцев проводят акцию под Офисом Президента с требованием ускорить переговоры. ФОТО

На Банковой под Офисом Президента родственники украинских граждан, находящихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса, требуют ускорить переговоры по освобождению их близких.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ

Участники акции принесли фото своих родных, в частности, Елены Пех из Одессы, которая находится в плену с августа 2018 года, Валерия Матюшенко из Славянска, пленника с июля 2017 года.

"Наши патриоты брошены, у них нет средств защиты, антисептиков, медикаментов, в случае необходимости им не будет оказана медицинская помощь. Мы видим, что все затихло, прогресса в обмене нет. Мы хотим обратиться к Президенту, чтобы он все же более активно вел переговоры", - сказала журналистам жена Валерия Матюшенко.

Родственники пленных в ОРДЛО украинцев проводят акцию под Офисом Президента с требованием ускорить переговоры 01

Она добавила, что сейчас, когда распространяется новая коронавирусная болезнь, пленные находятся в очень ограниченном пространстве, которое не проветривается, у них нет средств защиты, никаких медикаментов.

"Никто им никакой первой медицинской помощи не окажет. Две недели назад нам запретили передавать медикаменты, сейчас там ввели карантин, и мы не можем передать даже продукты питания", - отметила она.

Родственники пленных в ОРДЛО украинцев проводят акцию под Офисом Президента с требованием ускорить переговоры 02

Она напомнила, что доступ к пленным должен быть у Красного Креста, но уже прошло три месяца, а представителей Красного Креста в тюрьмы и СИЗО на оккупированных территориях так и не допустили.

Она добавила, что сейчас с родственниками пленных никто не связывается, они не имеют никакой информации о ходе переговоров или еще каких-либо действиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение ближайших месяцев вернем всех пленных украинцев из ОРДЛО, - Ермак об итогах заседания ТКГ в Минске

Источник: https://censor.net.ua/n3184559
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ось чому властне в це час!? Це просто цинічні мерзоти при владі!
 показать весь комментарий
 
Бестолковые, под Швейцарское посольство идите требовать. Хозяева Зе там сидят (кураторы).
 показать весь комментарий
 
Рішення дуже просте - Єрмак, Сівоха на трьох бранців, і родичам добре і Україні.
 показать весь комментарий
 
 
еще Медведчук есть...
это жирный сепар...
 показать весь комментарий
 
пускай ССО работает....- освобождает...
прикрываясь заложниками Зе и так сдает нац.интересы где только можно...
 показать весь комментарий
 
Жаль конечно людей, но мы не признаем ордило дэнэрэ и лэнэрэ, даже ради их спасения. Главзебил только этого и хочет вместе с сивухой пойти по примерятся...
 показать весь комментарий
 
 
як з'ясувалося, там були не зовсім усі наші, а майже усіх їхніх, а також беркутню та організаторів терактів, вже віддали.
Тобто "янєлох" точно не лох, він - лошара
 показать весь комментарий
 
по этому поводу предлагаю подписать капитуляцию.....
 показать весь комментарий
 
 
можно и воду дать в Крым для начала...
 показать весь комментарий
 
 
Елена Пех из Одессы. В 2017: «Женщина поехала в Горловку проведать мать и уже полтора года - в плену «ДНР»
В ПЛЕНУ?
А может все же захваченньій Россіей ЗАЛОЖНИК ?
 показать весь комментарий
 
 
До речі, а про справу Шеремета і трьох патріотів за гратами що, всі забули?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх