 Родственники пленных в ОРДЛО украинцев проводят акцию под Офисом Президента с требованием ускорить переговоры. ФОТО

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ

Участники акции принесли фото своих родных, в частности, Елены Пех из Одессы, которая находится в плену с августа 2018 года, Валерия Матюшенко из Славянска, пленника с июля 2017 года.

"Наши патриоты брошены, у них нет средств защиты, антисептиков, медикаментов, в случае необходимости им не будет оказана медицинская помощь. Мы видим, что все затихло, прогресса в обмене нет. Мы хотим обратиться к Президенту, чтобы он все же более активно вел переговоры", - сказала журналистам жена Валерия Матюшенко.

Она добавила, что сейчас, когда распространяется новая коронавирусная болезнь, пленные находятся в очень ограниченном пространстве, которое не проветривается, у них нет средств защиты, никаких медикаментов.

"Никто им никакой первой медицинской помощи не окажет. Две недели назад нам запретили передавать медикаменты, сейчас там ввели карантин, и мы не можем передать даже продукты питания", - отметила она.

Она напомнила, что доступ к пленным должен быть у Красного Креста, но уже прошло три месяца, а представителей Красного Креста в тюрьмы и СИЗО на оккупированных территориях так и не допустили.

Она добавила, что сейчас с родственниками пленных никто не связывается, они не имеют никакой информации о ходе переговоров или еще каких-либо действиях.

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