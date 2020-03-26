 101-летний итальянец поборол коронавирус, - СМИ

Об этом сообщает il Giornale.it, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщается, случай невероятного выздоровления зафиксирован в итальянском городе Римини. Там в ночь на 26 марта из больницы выписали полностью излечившегося от коронавируса пациента возрастом более ста лет.
Отмечается, что пациент 1919 года рождения был госпитализирован на прошлой неделе, т.к. получил положительный результат теста на коронавирус.
А вообще в Италии очень много старожилов... 90-100 лет это нормально для Италии...
У нас не доживают до такого возраста.
тоже будешь жить долго - долго...., может и вечно..
а если серьёзно, то смерть не стоит подгонять, это грех...Всему своё время, каждый умрёт, когда придёт его час... но ускорять свою смерть это тупость
Отправили отъявленных колымских вертухаев,
Секрет многоходовочки от вовы из ЧК:
Смешать короновирус с раствором «новичка»...
Может вы не курили? - Видиш тот стог сена? Я выкурил столько табака!
Может вы не пили? - Видиш этот ставок, я выпил столько водки!
Может вы сексом не занимались? - Что? Вчера Смерть приходила, то я ее так трахнул, что она косу забыла)
Особенно дядьки за пятьдесят.
Некоторые так рак "побеждают", который совсем не был раком, а был просто ошибкой врачей.
Или дедуля - Дункан Маклауд, которому кроме смерти от обезглавливания всё остальное глубоко поххххю.
Это исключительный случай, не советую им вдохновляться и на него ориентироваться.