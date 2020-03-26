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 101-летний итальянец поборол коронавирус, - СМИ

В Италии от коронавируса излечился 101-летний мужчина.

Об этом сообщает il Giornale.it, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, случай невероятного выздоровления зафиксирован в итальянском городе Римини. Там в ночь на 26 марта из больницы выписали полностью излечившегося от коронавируса пациента возрастом более ста лет.

Отмечается, что пациент 1919 года рождения был госпитализирован на прошлой неделе, т.к. получил положительный результат теста на коронавирус.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184557
 
   
 Топ комментарии
 
вот это молодец!!!! дай Бог каждому такой иммунитет!!!!!
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Войдёт в историю...
А вообще в Италии очень много старожилов... 90-100 лет это нормально для Италии...
У нас не доживают до такого возраста.
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Трохи позитивчику це добре, здоров'я дідусю.
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Войдёт в историю...
А вообще в Италии очень много старожилов... 90-100 лет это нормально для Италии...
У нас не доживают до такого возраста.
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вот это молодец!!!! дай Бог каждому такой иммунитет!!!!!
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)) жевал гудрон, жрал зелёные абрикосы и яблока, жопки муравьёв облизывал, клубнику не мыл, а обдувал и хавал,.......... такими вот мерами иммунитет и поддерживал.
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даже как то не прилично так цеплятся за жизнь в его возрасте....
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Цепляйся, не цепляйся за жизнь... А всё от Бога... Сколько Бог уготовал тебе, столько и проживёшь, ни дня больше ни дня меньше...
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говорят можно еще грамоту подписать с Сатаной (кровью)....
тоже будешь жить долго - долго...., может и вечно..
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брехня...
а если серьёзно, то смерть не стоит подгонять, это грех...Всему своё время, каждый умрёт, когда придёт его час... но ускорять свою смерть это тупость
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"Користувач сервісу TikTok вирішив прославитися і взяв участь у новому Coronavirus Сhallenge - його учасники заперечують існування вірусу Covid-19 і демонструють це облизуванням унітазів на камеру. Очевидно, щось пішло не за планом, так як тепер блогер хворий на "неіснуючий" коронавірус, і йому вже не до хайпу в мережі, передають Патріоти України."
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Трохи позитивчику це добре, здоров'я дідусю.
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Молодец дедуля опустил нашего министра Емца ниже плинтуса
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та ну нах...так довго i без вiруса не живуть 101-летний итальянец поборол коронавирус, - СМИ - Цензор.НЕТ 90
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В несчастную Италию, где вирус полыхает,
Отправили отъявленных колымских вертухаев,
Секрет многоходовочки от вовы из ЧК:

Смешать короновирус с раствором «новичка»...
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Скажите - а в чем секрет вашего долголетия?
Может вы не курили? - Видиш тот стог сена? Я выкурил столько табака!
Может вы не пили? - Видиш этот ставок, я выпил столько водки!
Может вы сексом не занимались? - Что? Вчера Смерть приходила, то я ее так трахнул, что она косу забыла)
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В МПЦ причастя з одного крита однією ложкою і цілуванням скла ікони в одне і теж місце!
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так они всю жизнь вином лечатся,а не боярой...и закусують сырами,а не рукавом 101-річний італієць поборов коронавірус, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 650
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Та они и граппы так нормально накатить не дураки.
Особенно дядьки за пятьдесят.
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Може он им вовсе и не болел?
Некоторые так рак "побеждают", который совсем не был раком, а был просто ошибкой врачей.
Или дедуля - Дункан Маклауд, которому кроме смерти от обезглавливания всё остальное глубоко поххххю.
Это исключительный случай, не советую им вдохновляться и на него ориентироваться.
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