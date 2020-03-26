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 Учебный год для студентов вузов не выпускных годов завершится так, как и планировалось, - врио главы Минобразования Мандзий

Экзаменационные сессии вузы смогут провести дистанционно, сообщала исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

"Для студентов высшего образования не выпускных годов учебный год завершится так, как и планировалось", - сказала Мандзий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она отметила, что экзаменационные сессии вузы смогут провести дистанционно по уже утвержденным графикам.

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Если некоторые лабораторные работы студенты не смогут осуществлять дистанционно, то они будут перенесены на следующий год.

В то же время, Мандзий подчеркнула, что не будут дистанционно также проходить квалификационные экзамены и аттестация лиц, которые получают степень доктора философии, доктора искусств или доктора наук.

"Сроки вступительной кампании будут смещены. Много процессов мы будем стараться провести дистанционно и с избеганием большого скопления количества людей в аудиториях", - добавила и.о. министра.

Источник: https://censor.net.ua/n3184554
 
 
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Цікаво, де вони працюватимуть з тими дипломами? Реалізаторами на ринку? Я таких знаю. Це тільки з трускавецьким дипломом матимуть пристойну роботу.
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