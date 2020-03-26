 Фракции и группы Рады отвергли предложения Кабмина по изменениям в Госбюджет-2020, - нардеп от "Голоса" Железняк

Об этом заявил заместитель глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Было совещание, на нем рассматривались исключительно вопросы, которые предлагал вынести Кабинет Министров. В частности, это создание стабилизационного фонда в бюджете, изменения в Бюджетный кодекс, изменения в государственный бюджет. Все фракции и группы выступили с критикой данных изменений и пришли к единому мнению, что без согласования с парламентом данные изменения в предложенном виде приняты не будут", - сказал Железняк в четверг.
Представитель "Голоса" подчеркнул, что показатели, которые были предложены правительством, не являются реалистичными, а сокращение ряда статей расходов местных бюджетов и расходов на образование и медицину в данных условиях просто невозможны. Заместитель председателя фракции также отметил, что ряд положений предложенного законопроекта никак не касаются мер по противодействию эпидемии коронавируса.
"В итоге предложено спикером парламента и поддержано премьер-министром создание Антикризисного штаба под руководством Шмыгаля, в который войдут представители всех фракций и групп, которые наработают совместно со специалистами эти изменения и потом вынесут их на рассмотрение Верховной Рады", - добавил нардеп.
От фракции "Голос" в Антикризисный штаб вошел Железняк.
Как сообщалось, Кабмин намерен предложить ВР законопроект с изменениями в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", в котором предлагает сократить доходы и увеличить расходы на 96 млрд грн. Между тем текст законопроекта отсутствует на сайте парламента.
Депутаты Зеленского, выступили против предложений премьер-министра, которого поставил лично Зеленский...
Часть зеленской банды против другой части банды зеленского...
Пора им всем нах...
не справились с управлением страной
Почему не доверяем Шмыгалю...?
Гончаруку (тот кто на самокате) вопросов не имели.... - поддерживали любой его бред...
А бубочка олігархам обіцяв... що проштовхне...
А, якщо не проштовхне - і хто такий буде бубочка для олігархів?
Не хотят эти уроды урезать бюджет на разную пафосную и бездарную ххххту. Не могут они без её жить(а точнее пилить бюджет). Ладно, свою кормушку эта гниль отстояла. А шо дальше?
Може нам стоит ждать шо скоро эти нардепы(шо отказались) откажутся от своих зарплат во имя и на помощь украинской медицины. Ждём с нетерплячкой. Сечём за каждым.
А иначе, как эти "стратеги" и "патриоты" собрались преодолевать эту беду?
Так, за словами джерел Букв, прем'єр-міністру Денису Шмигалю "уготована доля першому після Віктора Ющенка піти на секвестр бюджету". Як повідомили Буквам депутати із "Слуги народу", Кабміну доведеться урізати потреби мінімум на 48 мільярдів гривень. Першими під удар потрапляють статті витрат у сферах культури та освіти.
Але і це не врятує: Україні для порятунку економіки необхідні гроші Міжнародного валютного фонду. Щоб отримати транш за новою програмою співпраці, потрібно буде виконати вимоги Фонду - зокрема, щодо запуску ринку землі - так вважає Тетяна Ніколаєнко, головний редактор bykvu.com. Права вона, чи ні - стане ясно після вичитки статті на https://bykvu.com/ua/mysli/kurshavelskyi-koronavyrus-kak-vlast-peredumala-vvodyt-chp-y-hotovytsia-voevat-s-kolomoiskym/
Колбаса по 2.20@P22067877
А помните как всякие ****** ложили сотни миллионов из бюджета громад на депозиты и ныли как тяжело при Порохе жить?