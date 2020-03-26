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Все про:G20 (142) саммит (759) Саудовская Аравия (174)

 G20 проводит первый в истории виртуальный саммит

Первый в истории виртуальный саммит "Большой двадцатки" стартовал в четверг днем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Общение лидеров G20 проходит в закрытом для прессы режиме по настоянию страны-организатора - Саудовской Аравии.

Напомним, с запросом о проведении виртуального саммита обратилось правительство Испании.

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"Премьер-министр (Испании) предложил созвать срочный виртуальный саммит для оценки ситуации и выработки плана действий (в связи с пандемией COVID-19). Наследный принц (Саудовской Аравии) выразил согласие и сообщил, что созовет саммит G20 в ближайшие дни", - говорилось в заявлении правительства Испании.

Источник: https://censor.net.ua/n3184549
 
 
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Мда, в Іспанії така ж муйня як в Італії, 6673 хворих + 442 померло. Всі понти цивілізації злізли і ніхто не знає що робити.
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Ну хоть эти на улице или на стадионе не выстроились строем идиотов, как любят пофанфаронить наши провладные имбецилы.
Радует то, шо общество идиотов заканчивается на нас, и не заражает своим идиотизмом здоровые станы, как мы этому не стараемся.
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