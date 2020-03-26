 G20 проводит первый в истории виртуальный саммит

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Общение лидеров G20 проходит в закрытом для прессы режиме по настоянию страны-организатора - Саудовской Аравии.

Напомним, с запросом о проведении виртуального саммита обратилось правительство Испании.

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"Премьер-министр (Испании) предложил созвать срочный виртуальный саммит для оценки ситуации и выработки плана действий (в связи с пандемией COVID-19). Наследный принц (Саудовской Аравии) выразил согласие и сообщил, что созовет саммит G20 в ближайшие дни", - говорилось в заявлении правительства Испании.