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 У 10 военных НАТО в Литве диагностировали коронавирус

В Литве подтвердили коронавирус у десяти военных международного батальона НАТО, дислоцированного в республике.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, эту информацию подтвердил представитель по связям с общественностью этого подразделения капитан Эверт-Ян Даниэлс.

"Есть и другие подтвержденные случае. В данный момент в целом 20 случаев", - сказал он.

При этом офицер не детализировал гражданство военных за исключением того, что двое голландских военных ранее были доставлены в Нидерланды.

Для того, чтобы остановить распространение вируса, в данный момент учения ведутся только внутри батальона, совместные действия с другими подразделениями ограничены, с целью сокращения контактов различных военных.

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Всего в Литве, по последним данным, подтверждены 290 случаев коронавируса: четыре человека скончались, один выздоровел.

Источник: https://censor.net.ua/n3184546
 
   
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Интересно . Ск. ваты сейчас вылезет 🤔🤔🤔??
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Таке враження, що корона - хвороба багатих країн.
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можна лише висловлювати припущення, чому так. одне з припущень- занадто люди стали "чистюлями", i втратили природню здатнicть органiзму опиратися хворобам. вiд бактерiй та вiрусiв не потрiбно вiдгороджуватися стерильнicтю, а навпаки- поступово всiм потрiшку хворiти.
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у нас просто нет тестов... почему 1% ВР болен короной, а в Украине все здоровы?
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та то нічого. У нас скоро все аваковське войско поляже з такими засобами захисту.
У 10 військових НАТО в Литві діагностували коронавірус - Цензор.НЕТ 7819
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