 Больным COVID-19, у которых нет декларации с врачом, будут оказывать медпомощь, - Кличко

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Пациенты, которые не подписали декларацию с врачом, все равно должны получить медицинскую помощь терапевта, педиатра или семейного врача по месту жительства. Большое преимущество у тех, кто подписал декларацию (с семейным врачом. - Ред.), в том числе право на бесплатные анализы, так как средства за это государство перечисляет по программе "Деньги идут за пациентом", - сказал Кличко.
Также, по его словам, те, кто подписали декларацию с врачом, могут получить лекарства в рамках программы, которую финансирует город.
"Если вы не подписали декларацию, а заболели и обратились с жалобой на высокую температуру, давление, сильную боль - врач вас осмотрит, проконсультирует, сделает тест и назначит лечение. А в случае необходимости - направит к одному из семи определенных лечебных центров", - подчеркнул мэр столицы.
Но для "ваты" - и кацапомира да - " лучше" - согласен...
А те що недореформа не влаштовувала, то причина в супрун і в реформі.
Сімейний це не потрібний посередник між хворим який витрачає дорогоцінний час і потрібним лікарем.
А якщо потрібно лікування на стаціонарі і довго, то ця реформа взагалі жах.
До речі збереження конфіденціальності персональних данных теж не гарантується як в ЄС.
Людей тупо зломали через коліно, або роби що хочеш або так, але це аморально.
Люди мають самі вирішувати що для них краще.
А тепер вся ця "реФФорма" і випливає раком - попробуй не надати меддопомогу хворому з вірусною пневмонією з мотивації ... відсутності якоїсь ср. декларації! Помре - родичі подадуть до суду і матимеш "декларацію" так років на 5 за НЕНАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ. З позбавленням диплому і ліцензії.
Про це уже навіть боксер Кличко докумекав....
Посетительница супермаркета в США "обкашляла" продукты: магазину пришлось их выбросить, чтобы не допустить возможного заражения SARS-CoV-2
На фоне пандемии коронавируса в американском штате Пенсильвания покупательница в супермаркете Gerrity "специально покашляла на продукты". От такого поведения клиента пострадали пекарня, мясной отдел и бакалея, - говорит совладелец сети Джо Фасула.
Сотрудники магазина не уверены, что это был розыгрыш, и у женщины на самом деле нет проблем со здоровьем. В магазине решили выбросить продукты, с которыми она контактировала: всего на сумму более $35 000, и продезинфицировать места, где они лежали.
Дело об умышленном заражении передано в прокуратуру штата, женщина проходит обследование на коронавирус.