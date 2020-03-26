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 Больным COVID-19, у которых нет декларации с врачом, будут оказывать медпомощь, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что медики окажут помощь всем инфицированным коронавирусом независимо от того, подписана декларация с семейным врачом или нет.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Пациенты, которые не подписали декларацию с врачом, все равно должны получить медицинскую помощь терапевта, педиатра или семейного врача по месту жительства. Большое преимущество у тех, кто подписал декларацию (с семейным врачом. - Ред.), в том числе право на бесплатные анализы, так как средства за это государство перечисляет по программе "Деньги идут за пациентом", - сказал Кличко.

Также, по его словам, те, кто подписали декларацию с врачом, могут получить лекарства в рамках программы, которую финансирует город.

"Если вы не подписали декларацию, а заболели и обратились с жалобой на высокую температуру, давление, сильную боль - врач вас осмотрит, проконсультирует, сделает тест и назначит лечение. А в случае необходимости - направит к одному из семи определенных лечебных центров", - подчеркнул мэр столицы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184542
 
 
 Топ комментарии
 
У власти истерика... Уже все поняли, что нынешняя власть это гавно.
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нет пусть больные идут пешком через весь город и подписывают декларацию с врачем, а то попривыкали на шарика, розбийныки.
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У власти истерика... Уже все поняли, что нынешняя власть это гавно.
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А какая была не говно? Радует одно что лучше чем предыдущая.
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"лучше" - это да... , это и доказательство, и аргумент и факт... Больным COVID-19, у которых нет декларации с врачом, будут оказывать медпомощь, - Кличко - Цензор.НЕТ 2037
Но для "ваты" - и кацапомира да - " лучше" - согласен...
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Ну так, прийде сімейний лікар, протестує - але все одно допомогу надасть. Больным COVID-19, у которых нет декларации с врачом, будут оказывать медпомощь, - Кличко - Цензор.НЕТ 1540
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Тоді - збив температуру, прийшов до сімейного лікаря, той протестував.
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боксер не понимает - что это пандемия и лечить прийдется)))
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это не вопрос помощи больному - это вопрос безопасности еще здоровых, поэтому при эпидемии вопрос медстраховки не имеет смысла!
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особоопасные заболевания, которые могут спровоцировать эпидемию должны находится в особом списке лечение которых не просто бесплатно, а принудительно!
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Ти відійшов від нинішніх реалій України. Можуть і примусово робити вигляд, що лічать і плату ще за це ввести.
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да я уже давно не живу в украинском сюре, а к врачам вообще не хожу (нет смысла), уже прокороновирусел (две недели), остаточные явления есть, но и это пройдет со временем, воспаления легких избежал, у брата прошло тяжелее с односторонней пневмонией!
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Тобто ці хитросракі борці з Супрун, принципово не уклали договори з сімейними лікарями, НА НИХ НЕ БУЛИ ВИДІЛЕНІ КОШТИ, а тепер, виходить, перерозподілять кошти тих, хто підписав угоду, на оцих хитросраких соціалістів.
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Вони платили податки? Платили і тому мають право на допомогу.
А те що недореформа не влаштовувала, то причина в супрун і в реформі.
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Ні не влаштовує, епідемія показу наглядно, що вся ця туфта з сімейним тільки сприяє поширенню інфекції.
Сімейний це не потрібний посередник між хворим який витрачає дорогоцінний час і потрібним лікарем.

А якщо потрібно лікування на стаціонарі і довго, то ця реформа взагалі жах.

До речі збереження конфіденціальності персональних данных теж не гарантується як в ЄС.

Людей тупо зломали через коліно, або роби що хочеш або так, але це аморально.
Люди мають самі вирішувати що для них краще.
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нет пусть больные идут пешком через весь город и подписывают декларацию с врачем, а то попривыкали на шарика, розбийныки.
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Хитрож@пі та ліниві думали, що якось обійдуться без лікарів.
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Ты не прав. Я подписывал декларацию с врачом. А она уже не работает. Как теперь быть? В разгар эпидемии переться в поликлинику?
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Хитрож@пі та ліниві думали, що якось обійдуться без лікарів. То хай і далі обходяться, або йдуть до приватних лікарень та лікуються за власні гроші або сам мер їм допомогає. "Завдяки" цим мудрагелям лікарі недоотримували, а як припекло - лікуйте нас! Типові 73%.
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Ответ тебе написал выше. У меня подписана декларация с врачом. Но этот врач больше не работает. Так что теперь делать? К 73% дебилов вообще никакого отношения не имею.
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З самого початку це т.з. "підписання декларацій" не вартувало і виїденого яйця. Це лише механічне складування нікому не потрібних папірців, нічого, крім путанини і шкоди хворим людям і суспільству не дало. Сімейному лікарю нараховують зарплатню не за якість і результати лікування, не за медичні показники на його дільниці (прививки, захворюваність, смертність, занедбаність ...) а за тупо арифметичну кількість підписаних декларацій. І чим більше паперів, тим вища зарплатня. А вони як нічого не робили, так і не роблять...
А тепер вся ця "реФФорма" і випливає раком - попробуй не надати меддопомогу хворому з вірусною пневмонією з мотивації ... відсутності якоїсь ср. декларації! Помре - родичі подадуть до суду і матимеш "декларацію" так років на 5 за НЕНАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ. З позбавленням диплому і ліцензії.
Про це уже навіть боксер Кличко докумекав....
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Посетительница супермаркета в США "обкашляла" продукты: магазину пришлось их выбросить, чтобы не допустить возможного заражения SARS-CoV-2
На фоне пандемии коронавируса в американском штате Пенсильвания покупательница в супермаркете Gerrity "специально покашляла на продукты". От такого поведения клиента пострадали пекарня, мясной отдел и бакалея, - говорит совладелец сети Джо Фасула.
Сотрудники магазина не уверены, что это был розыгрыш, и у женщины на самом деле нет проблем со здоровьем. В магазине решили выбросить продукты, с которыми она контактировала: всего на сумму более $35 000, и продезинфицировать места, где они лежали.

Дело об умышленном заражении передано в прокуратуру штата, женщина проходит обследование на коронавирус.
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