 Кабмин ликвидировал два госагентства, созданных при Гончаруке

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении правительства от 25 марта, опубликованном на Правительственном портале.
"Кабинет министров Украины постановляет: 1. Ликвидировать Государственное агентство спорта и Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества. 2. Установить, что срок предъявления кредиторами своих требований составляет один месяц", - говорится в документе.
Также правительство постановило образовать комиссии по ликвидации этих агентств. Главой двух комиссий по ликвидации утвердили директора департамента экономики и финансов в сфере спорта Министерства культуры, молодежи и спорта Юрия Музыку.
Главе комиссии поручено утвердить их персональный состав и "обеспечить осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией". Также глава должен проинформировать правительство в двухмесячный срок о результатах проведенной работы.
Эти агентства 4 декабря 2019 года образовало правительство во главе с Алексеем Гончаруком вместе с пятью другими агентствами. Речь идет о ряде центральных органов исполнительной власти в сферах культуры, молодежи и спорта в рамках бюджета объединенного Министерства культуры, молодежи и спорта.
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