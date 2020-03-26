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Все про:Кабмин (11920) Государственное агентство спорта (1)

 Кабмин ликвидировал два госагентства, созданных при Гончаруке

Кабинет министров ликвидировал Государственное агентство спорта и Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества, которые образовали 4 декабря 2019 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении правительства от 25 марта, опубликованном на Правительственном портале.

"Кабинет министров Украины постановляет: 1. Ликвидировать Государственное агентство спорта и Государственное агентство развития молодежи и гражданского общества. 2. Установить, что срок предъявления кредиторами своих требований составляет один месяц", - говорится в документе.

Также правительство постановило образовать комиссии по ликвидации этих агентств. Главой двух комиссий по ликвидации утвердили директора департамента экономики и финансов в сфере спорта Министерства культуры, молодежи и спорта Юрия Музыку.

Главе комиссии поручено утвердить их персональный состав и "обеспечить осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией". Также глава должен проинформировать правительство в двухмесячный срок о результатах проведенной работы.

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Эти агентства 4 декабря 2019 года образовало правительство во главе с Алексеем Гончаруком вместе с пятью другими агентствами. Речь идет о ряде центральных органов исполнительной власти в сферах культуры, молодежи и спорта в рамках бюджета объединенного Министерства культуры, молодежи и спорта.

Источник: https://censor.net.ua/n3184540
 
 
 Топ комментарии
 
...и начинать надо с ОПы, ВР и этого... как его... приЗЕдента... Кабмин ликвидировал два госагентства, созданных при Гончаруке - Цензор.НЕТ 2779
Кабмин ликвидировал два госагентства, созданных при Гончаруке - Цензор.НЕТ 2551
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Армии нечего кушать больше. Реформа питания выполнена!
https://www.youtube.com/watch?v=OMcF_jMn5Gk

что на самом деле происходит с питанием в ВСУ при "новых лицах" и хомчаке
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а вот єто.шо микрофон тянет-будет тестами по заоблачной цене торговать.и скрывать результаты тестов.
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А зачєм правітєльству русского міра, армія?
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чем меньше министерств и ведомств, тем эффективнее работа!
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...и начинать надо с ОПы, ВР и этого... как его... приЗЕдента...
Кабмин ликвидировал два госагентства, созданных при Гончаруке - Цензор.НЕТ 2551
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можно еще через гланды-но это очень дальний путь
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Фортепианіст зробив би це прікольніше.

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Работа кипит: создали - ликвидировали, хоть чем-то заняты...
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Еще и солнце не вставало, а в стране Дураков уже кипела работа.
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Чувак на самокаті дарма старався? До речі, Шмигаль теж драйвує на самокаті по калідорам Кабміну?
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Там ещё дохрена чего можно ликвидировать всяких агентств, нарад, комиссий, помощников, советников, секретарей и прочих перекладывателей бумажек. И не только там, в любой администрации, управлении, ведомстве. Расплодили планктон.
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Гончарук успел купить себе виллу в Америке и уже сбежал туда.. а говорил что не краде
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А вот мне интересно, самоктный статист то-шоу для полудурков, создал. Набрали штат чинуш. Теперь этот ликвидировали. Значит сократили. Значит им положено выплатить компенсацию. Из бюджета, а значит из моего кармана. ВОПРОС, - а может быть из кармана тех, кто это создавал? По справедливости так сказать. Накосячил - оплати сам.
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Как говорил в былые времена мой шеф - начальник Управыф "конторы":
" БЛ...ть понасоздавали должностей - консультант группы консультантов " Кабмін ліквідував два держагентства, створених при Гончаруку - Цензор.НЕТ 676
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