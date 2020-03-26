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 В рамках карантинных мероприятий наряды Военной службы правопорядка патрулируют населенные пункты и гарнизоны, - медсилы ВСУ. ВИДЕО

В рамках карантинных мероприятий в Украине из-за коронавируса COVID-19 и введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории страны в населенных пунктах и военных гарнизонах вышли на патрулирование наряды Военной службы правопорядка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Командовании медицинских сил Вооруженных сил Украины.

"В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта в населенных пунктах и военных гарнизонах вышли на патрулирование наряды Военной службы правопорядка, которые взаимодействуют с правоохранительными органами государства", - сказал в четверг начальник санитарно-эпидемиологического управления Командования Медсил ВСУ (главный госсанврач Минобороны) подполковник медицинской службы Сергей Моргун.

Он также проинформировал, что по решению министра обороны Украины Андрея Тарана при Минобороны развернут Центр координации и взаимодействия государственных органов власти с военным командованием.

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"Аналогичные центры созданы в Генеральном штабе, видах и отдельных родах войск (сил) Вооруженных сил Украины", - добавил Моргун.

Говоря о ситуации в войсках, он подчеркнул, что по состоянию на 26 марта не зафиксировано случаев заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID-19 среди действующих военнослужащих ВСУ.

"На изоляции находится 145 человек. Количество личного состава, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 5 суток составляет 48 человек", - проинформировал Моргун.

Источник: https://censor.net.ua/v3184539
 
 
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Армии нечего кушать больше. Реформа питания выполнена!
https://www.youtube.com/watch?v=OMcF_jMn5Gk

что на самом деле происходит с питанием в ВСУ при "новых лицах" и хомчаке
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І що ж вони роблять? Перевіряють документи у військовослужбовців як на фото? В рамках карантинных мероприятий наряды Военной службы правопорядка патрулируют населенные пункты и гарнизоны, - медсилы ВСУ - Цензор.НЕТ 7635
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Патрулі як і медики найбільш потерпатимуть від covid 19, бо їм приходиться мати справу з великою кількістю різних людей в тму числі з нсіями небезпечного вірусу. Ті медичні (хірургічні) маски не є захистом, а тільки зменшують вірогідність зараження.
Це люди що приймають участь у подоланні епідемії.
У межах карантинних заходів наряди Військової служби правопорядку патрулюють населені пункти і гарнізони, - медсили ЗСУ - Цензор.НЕТ 9444

Це розповсюджувачі covid 19
У межах карантинних заходів наряди Військової служби правопорядку патрулюють населені пункти і гарнізони, - медсили ЗСУ - Цензор.НЕТ 1168
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И как это понимать?
Произошёл переворот?
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