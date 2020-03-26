 В рамках карантинных мероприятий наряды Военной службы правопорядка патрулируют населенные пункты и гарнизоны, - медсилы ВСУ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Командовании медицинских сил Вооруженных сил Украины.
"В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта в населенных пунктах и военных гарнизонах вышли на патрулирование наряды Военной службы правопорядка, которые взаимодействуют с правоохранительными органами государства", - сказал в четверг начальник санитарно-эпидемиологического управления Командования Медсил ВСУ (главный госсанврач Минобороны) подполковник медицинской службы Сергей Моргун.
Он также проинформировал, что по решению министра обороны Украины Андрея Тарана при Минобороны развернут Центр координации и взаимодействия государственных органов власти с военным командованием.
"Аналогичные центры созданы в Генеральном штабе, видах и отдельных родах войск (сил) Вооруженных сил Украины", - добавил Моргун.
Говоря о ситуации в войсках, он подчеркнул, что по состоянию на 26 марта не зафиксировано случаев заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID-19 среди действующих военнослужащих ВСУ.
"На изоляции находится 145 человек. Количество личного состава, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 5 суток составляет 48 человек", - проинформировал Моргун.
https://www.youtube.com/watch?v=OMcF_jMn5Gk
что на самом деле происходит с питанием в ВСУ при "новых лицах" и хомчаке
Клятые Зе-барыги... При Порохе такого точно не было!!!
Це люди що приймають участь у подоланні епідемії.
Це розповсюджувачі covid 19
Произошёл переворот?