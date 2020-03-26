 Никаких VIP-палат быть не может, а охраняемые будут только для заключенных, - Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Обращаюсь к представителям местной власти, в ведении которых находятся коммунальные медицинские учреждения. Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверили информацию о выделении отдельных палат и отчитались", - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению премьера, никаких VIP-палат для чиновников быть не может, а палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы.
Напомним, 25 марта Bihus.Info опубликовал приказ киевских властей, который был разослан в столичные больницы, о создании особых условий для лечения от коронавируса так называемых VIP-пациентов.
Среди требований: изолированные палаты площадями не менее 13 кв. м, затемненные окна, удобная коммуникация с операционными и другими отделениями, наличие отдельного резерва лекарственных средств и резервация отдельных операционных.
"Обращаюсь к представителям местной власти, в ведении которых находятся коммунальные медицинские учреждения. Источник: https://censor.net.ua/n3184536 Дошло или нет?
Для СН з найвищими посадами і держохороною готують спеціалізовані палати, серед інших, також і в ДИТЯЧИХ лікарнях!
Дитяча клінічна Києва номер 7 і Київський міський центр дитячої нейрохірургії в списку!
Це і є мародерство, пане Зеленський, коли у дітей забирати.
"Оно (распоряжение. - Ред.) было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны, Минздрава и обращения на их основании Государственного управления делами при Президенте. Документы с грифом "для служебного пользования". В них говорится о подготовленности учреждений здравоохранения к медико-санитарному обеспечении лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана", -Источник: https://censor.net.ua/n3184513
"По мнению премьера, никаких VIP-палат для чиновников быть не может,Источник: https://censor.net.ua/n3184536"
С коих пор у нас Минздрав не в ведении Кабмина ? Иди думали, что документы с грифом "для служебного пользования" до простого народа не дойдут?
Теперь продолжает свои антинародные действия уже на посту премьера...
Но с ним давно всё ясно...
А вот с Зеленским, пропихнувшим ахметовскую мразь на пост премьера, следует уже разбираться.
Власть в панике и не знает, что делать... Чиновничей братии - хана.
А они же в коммунальных - так же как и все - нет определения в Конституции "состоятельный гражданинин"
ура!
Готье работает анестезиологом в Онтарио и имеет докторскую степень в науке о респираторных заболеваниях.
Обеспокоенный нехваткой аппаратов ИВЛ в условиях распространения коронавируса, Готье предложил идею, на которую его натолкнули эксперименты коллег из Детройта. Врач говорит, что обеспокоен тем, что его больница не сможет обеспечить количество ИВЛ в случае «наихудшего сценария». «В какой-то момент у нас может не быть других вариантов. Мы даем людям умереть или мы даем этому (этой идее) шанс», - прокомментировал Готье.https://www.dailymail.co.uk/news/article-8136299/Doctors-turns-one-ventilator-nine-genius-DIY-mechanics.html
фуу... эта запредельная брехня...сравнима с велосипедом преЗЕдента...
надо бубачке толкнуть идею для следующей серии кина про голобородька: как он лежит в ободранной палате с обычными бабулями-дедулями
разве "слуги-нарида" нас когда-то обманывали?!
это Премьер-министр или шут гороховый? так щас все и кинулись исполнять призыв этого чувака из Telegrama.... ага
Отличная идея- слуг урода посадить на кичу, а потом лечить их с охраной. Но ещё проще (и в турборежиме)- сразу их определять в морг, а там уже охранять, чтобы зебилы их на мощи не растащили.
хотя зная совковую логику (и отсутствие совковых "бесплатных" ресурсов - наверное, ноль)
Никаких VIP-палат быть не может, а они есть.
Очередной зелёный пистабол и обещалкин на "голубом глазу".
Глупость и наивность населения, помноженная на безответственность лживых популистов - вот причина, по которой Страна попала в столь трудное положение.