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 Никаких VIP-палат быть не может, а охраняемые будут только для заключенных, - Шмыгаль

Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых VIP-палат для чиновников.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к представителям местной власти, в ведении которых находятся коммунальные медицинские учреждения. Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверили информацию о выделении отдельных палат и отчитались", - написал он в своем Telegram-канале.

По мнению премьера, никаких VIP-палат для чиновников быть не может, а палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы.

Читайте также: Приказы о VIP-палатах стандартная практика, но Зеленский готов их отменить, - Кличко

Напомним, 25 марта Bihus.Info опубликовал приказ киевских властей, который был разослан в столичные больницы, о создании особых условий для лечения от коронавируса так называемых VIP-пациентов.

Среди требований: изолированные палаты площадями не менее 13 кв. м, затемненные окна, удобная коммуникация с операционными и другими отделениями, наличие отдельного резерва лекарственных средств и резервация отдельных операционных.

Источник: https://censor.net.ua/n3184536
 
   
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Володимир Ар'єв

Для СН з найвищими посадами і держохороною готують спеціалізовані палати, серед інших, також і в ДИТЯЧИХ лікарнях!
Дитяча клінічна Києва номер 7 і Київський міський центр дитячої нейрохірургії в списку!
Це і є мародерство, пане Зеленський, коли у дітей забирати.
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Тупая попытка съехать с темы после волны народного гнева. "Я не я и хата не моя".

Никаких VIP-палат быть не может, а охраняемые будут только для заключенных, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3505
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Совет форумчанПравила форума
 
дядя ты читать умеешь? Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых VIP-палат для чиновников.
"Обращаюсь к представителям местной власти, в ведении которых находятся коммунальные медицинские учреждения. Источник: https://censor.net.ua/n3184536 Дошло или нет?
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Володимир Ар'єв

Для СН з найвищими посадами і держохороною готують спеціалізовані палати, серед інших, також і в ДИТЯЧИХ лікарнях!
Дитяча клінічна Києва номер 7 і Київський міський центр дитячої нейрохірургії в списку!
Це і є мародерство, пане Зеленський, коли у дітей забирати.
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Приказ выдало КМДА. Где начальник Кличко. Но ты все равно на Зеленского все свернул.
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Ждём интервью человека, лежащего в одной палате с Хорошковским....... Высокий гонорар за такое интервью гарантирует любое новостное агенство!))
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Тоесть если бубачка сляжет в инфекционке, то бодигарды не будут его охранять. А чего он тогда два бронежилета носит?
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один на спине второй на памперсе, шо тут непонятного.
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просто більше двох бронежилетів ні веласопет, ні самокат не витримає
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бо береженного бог бережет...надо еще презерватив на бронежилеты...ну,как у монашки Жодних VIP-палат бути не може, а з охороною будуть лише для ув'язнених, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2233
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он такой доверчивый....его пытали?...он носит корсет
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не прадва, у них нет вип-палат... у них вип-коттеджи и вип-дворцы
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Тупая попытка съехать с темы после волны народного гнева. "Я не я и хата не моя".

Никаких VIP-палат быть не может, а охраняемые будут только для заключенных, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3505
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ну, он, какгбэ, высказывает свое мнение, чего быть не может...

"По мнению премьера, никаких VIP-палат для чиновников быть не может,Источник: https://censor.net.ua/n3184536"
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Это тупая попытка съехать с темы. Дословно --- "Оно (распоряжение. - Ред.) было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны, Минздрава и обращения на их основании Государственного управления делами при Президенте. Документы с грифом "для служебного пользования". В них говорится о подготовленности учреждений здравоохранения к медико-санитарному обеспечении лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана", - пояснил Кличко

С коих пор у нас Минздрав не в ведении Кабмина ? Иди думали, что документы с грифом "для служебного пользования" до простого народа не дойдут?
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Тобто бачимо держохорону в лікарні - маємо право їх роззброїти.
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Бачимо поліцейського на вулиці, який робить нам зауваження, що ти без маски (які продав Радуцький) забираємо в нього пістолет!!!
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Вони якусь парашу носять - так, для дітлашні хіба.
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Шмыгаль - работал у Ахметова в его корпорации, помогал Ахметову грабить Украину...

Теперь продолжает свои антинародные действия уже на посту премьера...
Но с ним давно всё ясно...
А вот с Зеленским, пропихнувшим ахметовскую мразь на пост премьера, следует уже разбираться.
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ахматова - зіц-головуючий, який працює на Британію. Гроші визискуються в рамках колоніального управління.
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Зелёные сцыкуны начинают давать заднюю...
Власть в панике и не знает, что делать... Чиновничей братии - хана.
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Указ о VIP-палатах распространил Киевский департамент здравоохранения, которое подписал мэр Кличко! Шмыгаль и правительство к этому не имеют никакого отношения! И если Кличко считает себя пупом Земли, то в правительстве так не думают!
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Лопух! Кличко уже заявил что он исполнял письменное распоряжение Минздрава, то есть Правительства!

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А почему Садовый и другие мэры ничего не получали?
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Потому, что Офис преЗедента, кабмин и ВР не во Львове. И кто сказал, что не получал? Может не засветил просто.
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Ого, наперед визначили - багаті хворі, що зможуть собі це дозволити - злочинці Никаких VIP-палат быть не может, а охраняемые будут только для заключенных, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3701
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Состоятельные граждане да за свой счет в ЧАСТНЫХ клиниках- да ради бога..
А они же в коммунальных - так же как и все - нет определения в Конституции "состоятельный гражданинин"
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якщо можуть собі дозволити-гайда за власний кошт нехай ім катаєзи за тиждень ликареньку збудують Жодних VIP-палат бути не може, а з охороною будуть лише для ув'язнених, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6815
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Канадский доктор Алан Готье придумал, как заставить один аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) лечить сразу девять пациентов вместо одного. Об этом сообщает Daily Mail.
Готье работает анестезиологом в Онтарио и имеет докторскую степень в науке о респираторных заболеваниях.
Обеспокоенный нехваткой аппаратов ИВЛ в условиях распространения коронавируса, Готье предложил идею, на которую его натолкнули эксперименты коллег из Детройта. Врач говорит, что обеспокоен тем, что его больница не сможет обеспечить количество ИВЛ в случае «наихудшего сценария». «В какой-то момент у нас может не быть других вариантов. Мы даем людям умереть или мы даем этому (этой идее) шанс», - прокомментировал Готье.https://www.dailymail.co.uk/news/article-8136299/Doctors-turns-one-ventilator-nine-genius-DIY-mechanics.html
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Ага,так прямо і не може. Поїдь,дядьку,хорошковського провідай. Апельсинчиків не забудь прихопити...
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Всякий чиновник, который выдает порцию словесного поноса о том, что VIP-палаты для заключенных, не только сволочь, но и дурак. Потому, что думает, что люди еще глупее, чем он и поверят этой бредятине. Кличко хотя бы признал, что это - "обычная практика". А Шмыгаль скоро договорится до того, что воду подавать в Крым надо для того, чтобы люди могли там руки мыть чаще...
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Не свисти. У кожного небожителя гарантовано є своя палата. Якщо у директора заводу є, то у жітєлєй Олімпа і подавно.
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Ага, так все и поверили, пистеть не мешки ворочать.
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Чудны дела твои, Господи - распоряжений никто не давал, а VIP-палаты для чиновников сами собой образовались. Никаких VIP-палат быть не может, а охраняемые будут только для заключенных, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 47
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врачи сами от кабинетов отказались и медсестры от раздевалок?
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Чем больше оправдываются,тем смешнее становится.Пусть лично поедет и покажет в каких условиях эти п..сы куршавельские лежат в больничке.
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ей богу как дети , зачем Педалик скорые с ШВЛ купил ? это и есть вип палата на колесах .Или вы думаете что все 25 скорых прокаженных бомжей возить будут ?ага щас....
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О, как запел, когда запахло говенцом 🤔. Глядишь и респираторы появятся с защитой ффпи3 и ИВл. Хотя вряд-ли..
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"нет такого преступления на которое не готов пойти VIP заражённый чтобы стать VIP заключённым" (К. Маркс)
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...двух зайцев одним выстрелом! Никаких VIP-палат быть не может, а охраняемые будут только для заключенных, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8038 Отличная идея
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Ага! Представляю, как Киву, Допу или Гепу поместят в 12-местную зассаную палату? Они что, людей вообще за идиотов держат.
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ой...скажите еще что вместе с бомжами будут давиться в 12-ти местных палатах...
фуу... эта запредельная брехня...сравнима с велосипедом преЗЕдента...
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представил, как пример, в одной палате ***** и его 12 случайных рыбаков-апостолов ))
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надо бубачке толкнуть идею для следующей серии кина про голобородька: как он лежит в ободранной палате с обычными бабулями-дедулями Жодних VIP-палат бути не може, а з охороною будуть лише для ув'язнених, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4462
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не, ну мы верим! - верим, конечно-конечно Жодних VIP-палат бути не може, а з охороною будуть лише для ув'язнених, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4106
разве "слуги-нарида" нас когда-то обманывали?!
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Що Зелені покидьки, обі.срались за свій рейтинг? Так ото ж...
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..посмотрим, шила в мешке не утаишь..а сказка про вип - сидельцев в Александровке-улыбнула Жодних VIP-палат бути не може, а з охороною будуть лише для ув'язнених, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9313 ....на зонах и СИЗО, места хватает для карантинов и лечения....было бы чем лечить..
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"Обращаюсь" и "призываю"... и всё это в Telegram-канале...
это Премьер-министр или шут гороховый? так щас все и кинулись исполнять призыв этого чувака из Telegrama.... ага
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"...никаких VIP-палат для чиновников быть не может, а палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы".
Отличная идея- слуг урода посадить на кичу, а потом лечить их с охраной. Но ещё проще (и в турборежиме)- сразу их определять в морг, а там уже охранять, чтобы зебилы их на мощи не растащили. Жодних VIP-палат бути не може, а з охороною будуть лише для ув'язнених, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6472
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ловко Виталю маланцы кинули--типа мы тут ни при чём,это приказ киевских властей,бугага))))
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а бюджета на это сколько дали? если запилить хоть что-то для медицины, хоть где-то, хоть в таком виде - это плюс. еще бы вип классы в школах\университетах сделали для "вип-персон", которые недополучили образование ...
хотя зная совковую логику (и отсутствие совковых "бесплатных" ресурсов - наверное, ноль)
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"Не верь ничему, пока это не будет официально опровергнуто" (С)
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Понятно, что олигархи в одной палате с простыми никогда не лягут! Они уже давно поделали палаты из своих дворцов, там же они имеют и своих врачей и свою охрану... И то, что Кличко мутит, разгребать приходится и правительству и народу!
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Яке має відношення Кличко до твого народу?
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Это точно, порохобот Кличко и народ - вещи несовместимые!
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Может, экономнее будет VIP-расстрельную команду? Бюджет он не резиновый...)))
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Не дали хочаб медсестрам заробити...
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Бреше.І українці знають.що він бреше.але сприймають цю брехню.Так було завжди,саме тому в нас найгірше в Європі.
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Не совсем понял этой темы с вип палатами. Вроде как все должны быть в отдельных боксах? Или уже складываем штабелями, а кто старше 65 - сразу в морг???
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"Никаких VIP-палат быть не может, а охраняемые будут только для заключенных. ...Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых VIP-палат для чиновников..."- И ещё- страна покроется сетью дорог, школ и кукольных театров! Т.Д. и Т.П.

Никаких VIP-палат быть не может, а они есть.
Очередной зелёный пистабол и обещалкин на "голубом глазу".
Глупость и наивность населения, помноженная на безответственность лживых популистов - вот причина, по которой Страна попала в столь трудное положение.
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НичО...виселицы будут самыми простыми...без изысков...с обычной табуреткой...
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Так таки да или таки нет? Пан Кличко и пан Шмыгаль, у вас мобильники есть? Указание выдала власть Киева, а власть Украины "никаких указаний не давала" --- цирк на дроте. Киев в какой стране находится?
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)))) тут полицейский отчёт сьогодення, навёл на мысль, ведь есть ещё один интересный вопрос с VIP божками? а как же быть им с таким необходимым для их жизни продуктом, как кокс? как они смогут себе дорожку заказать если под вил будут? ну денёг то на него у них хватит, даже при его непременном подорожании в условиях ужесточённого погранконтроля. по прочитанному сегодня отчёту, щас цена уличного грамма составляет 20 ойро, а максимальная взятая за жопу покупка - 300 ойро за 5 гр )).
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