 В связи с коронавирусом юбилейный "Книжный Арсенал" изменил даты проведения фестиваля

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

"Ранее Арсенал сообщал о возможных изменениях, однако верил, что принятые государством меры будут способствовать борьбе с вирусом и сделают возможным проведение культурных событий. Однако 25 марта правительство Украины продлило карантин до 24 апреля.

Для команды фестиваля это чрезвычайно непростое решение, и безопасность посетителей и участников всегда на первом месте", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Книжный Арсенал является международным событием, который ежегодно собирает более 100 иностранных гостей, более 200 издателей и культурных институтуций, более 55 000 посетителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программу поддержки переводов украинской литературы на другие языки могут запустить через несколько недель, - директор Института книги Коваль

"Мы готовы провести Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" в этом году. Однако понимаем, что он не сможет быть таким, каким мы его спланировали. И мы верим, что он также необходим нашим участникам и нашим посетителям. Нужен не в онлайне, а в реальной жизни, в уникальном пространстве исторического здания Арсенала, в его неповторимой эстетической книжной атмосфере. Поэтому команда Книжного Арсенала продолжает работу над подготовкой фестиваля. Уточненные даты мы сообщим дополнительно. Если ситуация снова изменится, мы будем меняться вместе с ней", - отметила координатор фестиваля Юлия Козловец.

О дальнейшей работе с участниками, которые уже подали свои заявки на участие, каждому из них оргкомитет сообщит отдельной рассылкой.

Предварительно Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" был запланирован на 20-24 мая 2020. Темой фестиваля была выбрана "оптимисты скептики", ее куратором стал литературовед Ростислав Семкив. Кроме него, в кураторскую команду вошли писатель Сергей Жадан, литературные менеджеры Оксана Хмелевская, Татьяна Родионова, Юлия Козловец и Оксана Щур, музиковед Любовь Морозова, артменеджер Ольга Жук, писательница и радиопродюсер Ирина Славинская, куратор современного искусства Соломия Савчук.

В прошлом году "Книжный Арсенал" был признан лучшим литературным фестивалем мира на International Excellence Award в Лондоне.

Напомним, Международный фестиваль "Книжный Арсенал" проходит каждую весну с 2011 г.. Это грандиозная интеллектуальное событие Украины, где развиваются и взаимодействуют книжная, литературная, художественная сцены, нарушаются и осмысливаются весомые вопросы бытия человека, а также общества и культуры, побуждая к проактивной позиции участников и посетителей.

Миссия "Книжного Арсенала" - создавать такие взаимодействия, когда сочетание эстетического переживания и интеллектуального включения в контексте книги усиливает способности человека и общества.