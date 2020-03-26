 Главными коррупционными стройками Киева управляет Герман Блинов, - "слуга народа" Лерос обвиняет Ермака и Тищенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от СН Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Турборежим уже не в Парламенте, а как уродливая мутации этого понятия переместилась в теневые офисы всех уровней власти, где теперь также шустро пакуют чемоданы для старшего по ярмаркам в стране. Яркий лакмусовый пример происходит в столице, где кум Коля уже примеряет кресло мэра, готовит ручных депутатов в Киевсовет, где его партер Комарницкий сидит на всех бюджетных потоках, Шлапак готовит штаб СН к столичным выборам, а Черновецкий, давний партнёр ресторатора, все это финансирует", - рассказал Лерос.

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"Герман Блинов муж сестры Коли из офиса на Мечникова, напротив Правекс банка, управляет главными коррупционными стройками столицы, такими как Подолько-Воскресенский мост, продление окружной дороги по Рокосовского, Шулявская развязка и тд.", - акцентировал нардеп.

"Не успел шредер остыть от уничтоженных документов при обыске СБУ на Музейном переулке по делу о хищении миллиардов фирмой Комарницкого "Экобудтрейд", как появилась информация, что Ермак поспособствовал тому, что спецподразделение СБУ "Альфа" теперь уже охраняет главного коррупционера столицы. Андрей Борисович, похоже, что у нас было разное представление о будущем страны. Я обращаюсь к главе СБУ с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об охране гражданина Комарницкого спецподразделением "Альфа", а в случае подтверждения объяснить основания того, что спецподразделение СБУ охраняет главного коррупционера столицы, что является нарушением закона", - добавил нардеп.

"У меня есть мноооого фактов, а для тех, кто хочет поделится своей информацией про Ермака, пишите на мою почту, конфидециальность гарантирую : stay2020true@gmail.com", - призвал Лерос.

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По данным Цензор.НЕТ речь идет о главе ОП Андрее Ермаке и нардепе от СН Николае Тищенко.





