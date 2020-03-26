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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Альфа (2741) Киев (18808) коррупция (7646) СБУ (14493) строительство (1707) Ермак Андрей (179) Лерос Гео (25) Тищенко Николай (19) Блинов Герман (1)

 Главными коррупционными стройками Киева управляет Герман Блинов, - "слуга народа" Лерос обвиняет Ермака и Тищенко

Нардеп от СН Гео Лерос просит главы СБУ Ивана Баканова подтвердить или опровергнуть информацию об охране гражданина Комарницкого спецподразделением "Альфа", а в случае подтверждения объяснить основания для этого.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от СН Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Турборежим уже не в Парламенте, а как уродливая мутации этого понятия переместилась в теневые офисы всех уровней власти, где теперь также шустро пакуют чемоданы для старшего по ярмаркам в стране. Яркий лакмусовый пример происходит в столице, где кум Коля уже примеряет кресло мэра, готовит ручных депутатов в Киевсовет, где его партер Комарницкий сидит на всех бюджетных потоках, Шлапак готовит штаб СН к столичным выборам, а Черновецкий, давний партнёр ресторатора, все это финансирует", - рассказал Лерос.

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"Герман Блинов муж сестры Коли из офиса на Мечникова, напротив Правекс банка, управляет главными коррупционными стройками столицы, такими как Подолько-Воскресенский мост, продление окружной дороги по Рокосовского, Шулявская развязка и тд.", - акцентировал нардеп.

"Не успел шредер остыть от уничтоженных документов при обыске СБУ на Музейном переулке по делу о хищении миллиардов фирмой Комарницкого "Экобудтрейд", как появилась информация, что Ермак поспособствовал тому, что спецподразделение СБУ "Альфа" теперь уже охраняет главного коррупционера столицы. Андрей Борисович, похоже, что у нас было разное представление о будущем страны. Я обращаюсь к главе СБУ с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об охране гражданина Комарницкого спецподразделением "Альфа", а в случае подтверждения объяснить основания того, что спецподразделение СБУ охраняет главного коррупционера столицы, что является нарушением закона", - добавил нардеп.

"У меня есть мноооого фактов, а для тех, кто хочет поделится своей информацией про Ермака, пишите на мою почту, конфидециальность гарантирую : stay2020true@gmail.com", - призвал Лерос.

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По данным Цензор.НЕТ речь идет о главе ОП Андрее Ермаке и нардепе от СН Николае Тищенко.

Главными коррупционными стройками Киева управляет Герман Блинов, - слуга народа Лерос обвиняет Ермака и Тищенко 01
Главными коррупционными стройками Киева управляет Герман Блинов, - слуга народа Лерос обвиняет Ермака и Тищенко 02
Главными коррупционными стройками Киева управляет Герман Блинов, - слуга народа Лерос обвиняет Ермака и Тищенко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3184534
 
   
 Топ комментарии
 
отож, бубочка звільнив Гео зі своїх радників, тепер узнаємо багато цікавого))
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отважный парень, этот Лерус! респект!
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Клятый Порошенко, что ты творишь?! Прекрати!!!! Главными коррупционными стройками Киева управляет Герман Блинов, - "слуга народа" Лерос обвиняет Ермака и Тищенко - Цензор.НЕТ 3349
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Клятый Порошенко, что ты творишь?! Прекрати!!!! Главными коррупционными стройками Киева управляет Герман Блинов, - "слуга народа" Лерос обвиняет Ермака и Тищенко - Цензор.НЕТ 3349
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ЧТО ТВОРИТСЯ!!!!!!! У РУЛЯ ВЛАСТИ-----ТОВАРИЩ ПО ПОДЬЕЗДУ,КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЕТ СБУ И КОТОРЫЙ БООООЛЬШОЙ ПРОФАН В ЭТОМ ВЕДОМСТВЕ,МАЛАНЕЦ ЕРМАК,КОТОРЫЙ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ ПОКУПАЕТ МЭРС ЗА 3 ляма и т.д ЗЕЛЕНЫЙ ОМАНСКИЙ НЕДОНОСОК ---УЙДИ В ОТСТАВКУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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отож, бубочка звільнив Гео зі своїх радників, тепер узнаємо багато цікавого))
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владімір, чючєло квартальноє, забирай свою шоблу і псдуй нх.
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Напротив миноры при овоще чего то усиленно строили.
При барыне все аж деревьями поросло.
Пришел величайший лидер современности - зашевелились, уже пару этажей выгнали.
Вот как развивается экономика в стране, благодаря умелому президенту.
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В слугах урода есть куча "антикоррупционеров", которые на говно исходили во времена Порошенко, а теперь засунули язык в жопу и сидят ровно!
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вововчка ти хоч живий, скажи хоч що небудь. Де ти сховався під столом?
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Просто у них все харашо. Так зачем будку шатать? Головними корупційними будівництвами Києва керує Герман Блінов, - "слуга народу" Лерос звинувачує Єрмака і Тищенка - Цензор.НЕТ 9661
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охране .....спецподразделением "Альфа"/фигурант воровского дела Баканов а ныне бизнесмен,совладелец с Коломойским охранного предриятия под названием СБУ успешно расширяет свой бизнес.
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Це що, окрім Скорохід і Полякова в зеленій шоблі з'явивсь третій порядний нардеп? Лєрус? Хм. Це вже щось.
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і Поляков, і Скороход голосували за Венекдіктову, нехрен їх зараховувати до порядних. Вони - звичайні карєристи.
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От корыта оторвали,ну теперь может и по звиздеть до поры до времени. Пока вирус не сьел.
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звиздит членограй с клячком, Аваков бандитов выдвигает на охрану
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зеленский , интересно , рейтинг свой часто проверяет ?
или он постоянно анализы в виппалате сдаёт,
ждёт, когда покажет ?
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второй прозревший слуга народа Коломойского.Первым был :Премьер-министр Шмыгаль собирает коррупционную дань с лесников, - "слуга народа" Дубинский.
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ой как неудобно вышло откуда он все про нас знает?
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Це якийсь просто писець, оце *** наголосували.
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Кто вообще этот Лерус и откуда он вообще взялся?
Он шо самый умный, шо его постоянно постит этот сайт? Или это очередной друг Бутусова, для бредней которого всегда открыта эта площадка?
Ай, да Бутусов... Ай, да "честный жулналЫст"...
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І року не пройшло а Вова вже завів своїх власних Свинарчуків. До речі міг би не напрягатися а залишити петрових. Дав би їм можливість краcти і вони б йому вірно служили поки він президент.
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Це той депутат-віслюк Тищенко, що порівнював Україну з насосом? Мабуть цю всю піздобратію яка була і є прикладі з 2010р. пора вішати!!!
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