 Для профилактики и лечения COVID-19 нет препаратов, реклама подобных - обман, - Госпродпотребслужба

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, информирует Цензор.НЕТ.
"Обращаем внимание, что сейчас в Украине не зарегистрировано ни одно лекарственное средство, которое имеет соответствующие показания к применению в качестве лечения/профилактики коронавируса COVID-19. Поэтому, информация для потребителей о возможности приобретения лекарственных средств, имеющих лечебное/профилактическое действие на коронавирус, является незаконной, недобросовестной рекламой, которая может ввести в заблуждение, причинить вред государству и обществу в результате неточности, недостоверности, преувеличения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Госпродпотребслужбу в последнее время стали поступать обращения граждан о распространении рекламы лекарственных средств, которые якобы имеют лечебно-профилактические свойства касательно заболевания COVID-19. Поэтому ведомство подчеркивает, что в случае установления фактов распространения такой рекламы к нарушителям будут приняты меры, предусмотренные статьями 26, 27 Закона Украины "О рекламе" и Порядком наложения штрафов за нарушение законодательства о рекламе. Подчеркивается, что, согласно статье 10 Закона Украины "О рекламе", недобросовестная реклама запрещена.
Госпродпотребслужба предлагает в случае выявления подобной рекламы обращаться в ведомство и его территориальные органы.
Вот, например. профессор из Мельбурна требует всех запереть от 2 до 6 недель.
Правда, непонятно, когда профессор, специалист по малярии и ее влиянии на вес новорожденных так успел разобраться в этом вирусе, ялично я ХЗ:
"Professor Brendan Crabb AC PhD FAHMS FASM is an infectious disease researcher with a special interest in malaria. His research group develops and exploits genetic approaches to better understand malaria parasite biology, principally to help prioritise vaccine and drug targets.
Although a molecular scientist by training, Professor Crabb's interests include addressing technical and non-technical barriers to maternal, newborn and child health in the developing world. In recent years, under the banner of Healthy Mothers Healthy Babies, he has established a major research field site in East New Britain in Papua New ******, principally to identify the underlying drivers (including malaria) of low birth weight and stunting in relatively calorie-rich, yet resource-poor settings."
(про паразитов выделено мной)
Малярия - это не вирусное заболевание , малярию вызывает паразит:
'Маляри́я (итал. malaaria - «плохой воздух»[2][3], ранее известная как «болотная лихорадка»[4]) - группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles («малярийных комаров»), вызывается паразитическими протистами рода Plasmodium, преимущественно Plasmodium falciparum"
Странно, что в книге "Кто есть кто в мире" ("Who is who in the world" ) я фамилии пофессора не нашла, наверное, еще неуспели занести, бывает.
Ну, в качестве носовых платков.
Некоторые тут писали, что руки вытирают вместо полотенец.
Но еще то куда????
Вот примеры.
Официальное заявление второй больницы Сианьского университета Цзяотон гласит:
"Во второй половине дня 20 февраля 2020 года ещё 4 пациента с тяжёлой новой коронавирусной пневмонией выздоровели из Западного отделения больницы Тунцзи. За последнее время из больницы выписаны 8 пациентов… Высокая доза витамина С достигла хороших результатов в клиническом применении. Мы считаем, что для пациентов с тяжёлой неонатальной пневмонией и тяжелобольных пациентов лечение витамином С должно быть начато сразу после поступления… Применение больших доз витамина С может оказывать сильное антиоксидантное действие, уменьшать воспалительные реакции и улучшать функцию эндотелия… Многочисленные исследования показали, что доза витамина С сильно повлияла на эффект от лечения… Высокая доза витамина С может не только улучшить уровень противовирусных препаратов, но и, что более важно, может предотвращать и лечить острые повреждения лёгких (ОПЛ) и острые респираторные заболевания (ОРЗ)".
Это же подтверждают и последние собщения из штатов.
https://nypost.com/2020/03/24/new-york-hospitals-treating-coronavirus-patients-with-vitamin-c/
и лечения, как аминокапроновая кислота.
В основном его применяют для лечения кровотечений, но не менее важное его свойство - противовирусное.
Аминокапроновая кислота тормозит проникновение вируса в клетки, причем не только гриппов А и В, но и герпеса, РС-вируса, аденовируса, арбовирусов, а также усиливает действие защитного белка интерферона.
Для профилактики гриппа это лекарство было рекомендовано, еще при вспышке свиного гриппа 2009 г., закапывать в нос 4-5 раз в день по 2-3 капли.При лечении в нос нужно закапывать каждые 3 часа.
Курс лечения продолжается в течение 3-7 дней.
-тПри воспалении лёгких в крови всегда фиксируется дефицит витамина А и своевременная его администрация существенно улучшает динамику выздоровления
(Eur J Clin Nutr. 1995 May;49(5):379-84. PMID: 7664725)
- Доказано, что вирусные заболевания, в частности - дыхательных путей показывают значительно более лёгкое течение и короткие сроки выздоровления при приёме достаточных доз витамина А (Kansenshogaku Zasshi. 1999 Feb;73(2):104-9. PMID: 10213986)
- Исследования, проведенные в Jikei University в Токио, показали, что витамин D эффективно останавливает простудные инфекции у детей. Фактически было установлено, что он предотвращает заболеваемость гриппом в восемь раз эффективнее, чем вакцины. Подробности этого исследования можно найти в мартовском выпуске the American Journal of Clinical Nutrition за 2010 год.
- Цинк также эффективен в борьбе с простудными заболеваниями, так как предотвращает воздействие вирусов на клетки хозяина в слизистой оболочке носа. Кроме того, он подавляет рост и останавливает их размножение. Цинк помогает разрешить возможные реакции воспаления. - Адекватные человеческие "Opti-дозы" витамина С, основанные на исследованиях на животных, находятся в диапазоне 3-5 г в день, и это требование возрастает в периоды стресса или инфекции. При болезни, в начале развития симптомов, применять по 1 г витамина С каждые 30-60 минут. Для усиления эффекта, нужно принимать цинк - 20 мг. Можно добавить и витамин Д - 5,000 Ед, магний (Хлорид магния лучше) - 400 мг, селен - 200 мг.
Так их нет во всем мире? Или не зарегистрировано в Украине?
И тогда придется профессору изучать новорожденных и малярийных паразитов в дгунглях Новой Гвинеи, а там не только насекомые размером с sanitation truck, но и каннибалы.
Очень преживаю за профессора, ведь съедят.
Получает, *****, деньги от государства, и "кусает руку, которая его кормит"(С).
Не удивительно, что профессор Догерти уехал от австралийских академиков в США, как я его понимаю.
Я с ними тоже работать не смогла.
Готье работает анестезиологом в Онтарио и имеет докторскую степень в науке о респираторных заболеваниях.
Обеспокоенный нехваткой аппаратов ИВЛ в условиях распространения коронавируса, Готье предложил идею, на которую его натолкнули эксперименты коллег из Детройта. Врач говорит, что обеспокоен тем, что его больница не сможет обеспечить количество ИВЛ в случае «наихудшего сценария». «В какой-то момент у нас может не быть других вариантов. Мы даем людям умереть или мы даем этому (этой идее) шанс», - прокомментировал Готье.https://www.dailymail.co.uk/news/article-8136299/Doctors-turns-one-ventilator-nine-genius-DIY-mechanics.html
Но его тут нет.
Не суйтесь в транспорт, не бейте водителей трамваев за то, что они выполняют распоряжения, правильные распоряжения, властей, а просто СИДИТЕ ДОМА! Не притесь на море, не делайте шашлыки с детьми, не вылизывайте иконы в церквях.
Пожалейте врачей наших, которые ни хрена не защищены , и скоро сами станут самыми большими источниками заражения.
Говорю вам всем это потому, что люблю Украину, не хочу полные морги и вычеркивания телефонов из списка.
но их в аптеках давно нет, придерживают для чего-то