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Все про:ВР (24648) Разумков Дмитрий (442)

 Законопроект о проведении онлайн-заседаний Рады достаточно дискуссионный, рассматривать его пока не будут, - Разумков

Законопроект о возможности проведения пленарных заседаний парламента в режиме видеоконференции является "достаточно дискуссионным", поэтому пока неизвестно, будет ли он выноситься на рассмотрение депутатов на внеочередном заседании.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в комментарии журналистам после совещания с участием премьер-министра, представителей правительства, руководства парламента и фракций.

Разумков напомнил, что соответствующий законопроект зарегистрирован в ВР, но его еще не рассматривал профильный комитет.

Он выразил сомнение в том, что парламент будет рассматривать эти инициативу.

"Эта позиция является достаточно дискуссионной. Поэтому единого понимания - будет ли он внесен или внесен в таком варианте, или, возможно, альтернативном на рассмотрение Верховной Рады на внеочередном заседании, пока нет", - сказал Разумков.

Напомним, ранее нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что согласительный совет депутатских фракций и групп Верховной Рады проходил в онлайн-режиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков о VIP-палатах в Александровской больнице: Рада таких поручений не давала

Источник: https://censor.net.ua/n3184529
 
 
 Топ комментарии
 
он не дискуссионный, он антиконституционный
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Г-но собачье, если бы была возможность залезть в какой-то подземный бункер, уже там бы все и сидели с вероятностью 99,9%

Не хочешь, свинья предложить докторам и медсестрам работать дистанционно?
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Это не так важно сейчас, как например то, готовы ли школы и вузы учится по интернету? Как помочь самозанятым, как защитить культуру. Да это тоже важно. Война на Донбассе началась именно от бескультурья населения. А депутатов можно собирать по-старому с необходимыми предосторожностями конечно. И не ради их, а ради простых людей, кого они заразить потом могут.
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он не дискуссионный, он антиконституционный
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а чё, норм! согнать туда "слуг", зажоп-ников и забить двери гвоздями.........
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Г-но собачье, если бы была возможность залезть в какой-то подземный бункер, уже там бы все и сидели с вероятностью 99,9%

Не хочешь, свинья предложить докторам и медсестрам работать дистанционно?
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Это не так важно сейчас, как например то, готовы ли школы и вузы учится по интернету? Как помочь самозанятым, как защитить культуру. Да это тоже важно. Война на Донбассе началась именно от бескультурья населения. А депутатов можно собирать по-старому с необходимыми предосторожностями конечно. И не ради их, а ради простых людей, кого они заразить потом могут.
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дєпутати нєработают, а зарплату получают. шо за хня?
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Британский парламент ушел на "пасхальные каникулы" на неделю раньше срока.
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а чего нельзя обсуждать онлайн? голосовать нельзя. онлайн не значит, что функции как и при физическом присутствии все должньі присутствовать.
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Не мучайтесь. розбігайтесь по норам. Переведіть дух після турборежиму, відлежіться.
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Не можна, часу обмаль. Їм потрібно встигнути пограбувати і знищити Україну..
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