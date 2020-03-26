 Законопроект о проведении онлайн-заседаний Рады достаточно дискуссионный, рассматривать его пока не будут, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в комментарии журналистам после совещания с участием премьер-министра, представителей правительства, руководства парламента и фракций.
Разумков напомнил, что соответствующий законопроект зарегистрирован в ВР, но его еще не рассматривал профильный комитет.
Он выразил сомнение в том, что парламент будет рассматривать эти инициативу.
"Эта позиция является достаточно дискуссионной. Поэтому единого понимания - будет ли он внесен или внесен в таком варианте, или, возможно, альтернативном на рассмотрение Верховной Рады на внеочередном заседании, пока нет", - сказал Разумков.
Напомним, ранее нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что согласительный совет депутатских фракций и групп Верховной Рады проходил в онлайн-режиме.
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