 В течение этой недели заболеваемость коронавирусом среди военных США выросла на 60% и опережает показатели среди гражданских, - Пентагон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, по данным Пентагона, в настоящее время зафиксировано 227 случаев заболевания среди действующих военнослужащих по сравнению со 133 в понедельник.

При этом темпы роста опережают его показатели среди гражданского населения Соединенных Штатов. Согласно данным, на один миллион военнослужащих приходится 175 случаев заболевания вирусом. Это значительно больше, чем в целом по США, где на один миллион граждан приходится 135 случаев.

Поскольку значительное количество американских войск размещено в Азии и Европе, многие из военнослужащих подвергались большему риску заражения. При этом наибольшее количество заболевших коронавирусом выявлено в военно-морских силах.

Всего на сегодняшний день в вооруженных силах США зафиксировано 435 заболевших, в том числе 81 гражданских служащих, 67 членов семей и 40 подрядчиков.

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Как сообщалось, министр обороны США Марк Эспер в марте приказал прекратить поездки военнослужащих за рубеж в районы вспышки коронавируса, а на минувшей неделе ввел запрет на перемещения на территории самих Соединенных Штатов, в том числе по направлению на постоянное место службы на другую базу.

Большое количество военнослужащих переведено на удаленную работу, а тем, кто заболел, предписано оставаться дома. Тем не менее, сотни американских военных вместе с тремя полевыми госпиталями направлены для оказания помощи в борьбе с коронавирусом в штаты Нью-Йорк и Вашингтон, наиболее пострадавших от пандемии.