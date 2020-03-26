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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 В течение этой недели заболеваемость коронавирусом среди военных США выросла на 60% и опережает показатели среди гражданских, - Пентагон

Число заболевших коронавирусом среди американских военных на текущей неделе выросло на 60%, следует из данных министерства обороны США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, по данным Пентагона, в настоящее время зафиксировано 227 случаев заболевания среди действующих военнослужащих по сравнению со 133 в понедельник.

При этом темпы роста опережают его показатели среди гражданского населения Соединенных Штатов. Согласно данным, на один миллион военнослужащих приходится 175 случаев заболевания вирусом. Это значительно больше, чем в целом по США, где на один миллион граждан приходится 135 случаев.

Поскольку значительное количество американских войск размещено в Азии и Европе, многие из военнослужащих подвергались большему риску заражения. При этом наибольшее количество заболевших коронавирусом выявлено в военно-морских силах.

Всего на сегодняшний день в вооруженных силах США зафиксировано 435 заболевших, в том числе 81 гражданских служащих, 67 членов семей и 40 подрядчиков.

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Как сообщалось, министр обороны США Марк Эспер в марте приказал прекратить поездки военнослужащих за рубеж в районы вспышки коронавируса, а на минувшей неделе ввел запрет на перемещения на территории самих Соединенных Штатов, в том числе по направлению на постоянное место службы на другую базу.

Большое количество военнослужащих переведено на удаленную работу, а тем, кто заболел, предписано оставаться дома. Тем не менее, сотни американских военных вместе с тремя полевыми госпиталями направлены для оказания помощи в борьбе с коронавирусом в штаты Нью-Йорк и Вашингтон, наиболее пострадавших от пандемии.

Источник: https://censor.net.ua/n3184528
 
   
 Топ комментарии
 
в это время кацапы плодят фейки что это американцы разработали вирус. у самих кацапов почему то даже карантина нема.
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человечество способно их улучшать, модифицировать, и использовать на других частях человечества. словосочетание "биологическое оружие" или "боевой штамм" - вам ничего не говорят ? вы из какой пещеры вылезли ?
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человечество не способно разрабатывать вирусы. даже кацапы должны бы это знать.
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в это время кацапы плодят фейки что это американцы разработали вирус. у самих кацапов почему то даже карантина нема.
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человечество не способно разрабатывать вирусы. даже кацапы должны бы это знать.
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человечество способно их улучшать, модифицировать, и использовать на других частях человечества. словосочетание "биологическое оружие" или "боевой штамм" - вам ничего не говорят ? вы из какой пещеры вылезли ?
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походу это ты из пещеры, намешал в кучу всего и ото всюду. а я еще на кацапов грешил
еще раз повторюсь: человечество на нынешнем этапе своего развития не способно разрабатывать и создавать вирусы. только пользовать те, что создала матушка-природа.
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питикантроп ))) , процитирую сам себя - "человечество способно их улучшать, модифицировать"
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процитируй себя немного выше, гений - "американцы разработали вирус".
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я процитировал кацапские СМИ, а не от себя сказал. начнем с этого.
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а я тебе говорю в связи с написанным бредом, что даже кацапы знают о том, что люди не умеют разрабатывать вирусы.
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ну почему то их журношлюхи именно так сифонят в эфир ))) лишнехромосомные ?
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ну насчет кацапов быть уверенным ни в чем нельзя...может и не знают они, что не умеют люди вирусы разрабатывать. хз, если они и правда такое пишут.
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та я вчера в ленте фейсбука это видел, какой то хрен на серьезных щах такую пургу толкал, что это типа пиндосы разработали и заразили весь мир.
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ну мне много раз тоже такое попадалось, но там речь шла не о разработке вируса, а о разработке оружия на основе вируса. а это уже немного разные вещи.
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ну под оружием на основе вируса может подразумеватся как и мешаническое средство его доставки, распылитель, так и собственно говоря модифицированный штамм, устойчивый к внешним воздействиям и известным антибиотикам. сами по себе вирусы семейства короны - известны с годов 60ых, но текущий вариант опасен скоростью размножения, и устойчивостью к внешним воздействиям.
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Человеки умеют только убивать. Вирус это живой организм. Жизнь, ещё никто, кроме Бога ни разу не создал.
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насчет бога я бы поспорил, как и насчет того, что вирус живой организм.
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вирусы - это инстументы создателя-творца для коррекции и внесение изменений в его божественный план (программу)!
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Відповідь британців на поразку у Сирії.
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Всех на инструктаж!

"Буржуазная зараза там всюду ходит по пятам.
Опасайся пуще сглаза ты внебрачных связей там.
Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь - они в окно.
Говори, что с этим делом мы покончили давно."
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