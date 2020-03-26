 "Слуга народа" Лерос: Ермак торгует государством в Минске, это унизительно для каждого депутата "СН". ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп от СН Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Про одного сплетника торгующего национальными интересами... В 2019 году я даже не сомневался, что в Украине произойдут большие перемены, настоящий тектонический сдвиг, после которого уйдут в историю старые элиты, и с ними вся коррупционная система, но сейчас становится очевидно, что у некоторых участников процесса были свои планы на страну. В офисе пригрелся, а теперь уже обжился человек без принципов, который мыслит исключительно через призму своих личных интересов, натирая на терке рейтинг Президента и потенциал всего Государства. Работа в офисе остановилась, человек занят сплетнями и большой распродажей, выставив на торги всё от национальных интересов, государственных институтов до должностей директоров жеков, которыми он также не брезгует лично заниматься, что подчеркивает масштаб личности человека, которого социальный лифт поднял от организатора торговли на киевских ярмарках до торговли государством в Минске", - заявил Лерос.
"Это унизительно для каждого депутата СН и института парламентаризма, что депутатов, которые пошли за высокой идеей, положив свою репутацию в одну корзину, сегодня пытаются превратить в безликую кнопку. Турборежим уже не в Парламенте, а как уродливая мутации этого понятия переместилась в теневые офисы всех уровней власти, где теперь также шустро пакуют чемоданы для старшего по ярмаркам в стране", - добавил нардеп.
По данным Цензор.НЕТ речь идет о главе ОП Андрее Ермаке.
Нужно ж знать , что думают люди в мире о нас........
Первым,ухты,как неожиданно,) оказался ответ Гугла,-
Главный переговорщик Зеленского. Кто такой Андрей Ермак
Переговорщик, бизнесмен, друг украинских селебрити и не очень удачный продюсер с мечтой об Оскаре
Поинтересовался,чем же должен заниматься офис президента.
Ннну,тоесть,по-простому, функциональные обязанности,так сказать.....
У Гугля все есть,-
Президент подписал указ № 436/2019, которым утвердил положение об Офисе.
Офис главы государства будут входить организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины своих полномочий.
В задачи Офиса входит экспертный анализ политических, экономических, социальных, гуманитарных и других процессов, происходящих в Украине и мире. А также подготовка президенту предложений по вопросам формирования внешней и внутренней политики.
Я дочитал этот Указ до конца,но нигде,ни в каком пункте не увидел,что глава офиса президента Украины, имеет полномочия ,представлять интересы Украины, в каких-либо переговорах...................
Поправьте меня,если я что-то упустил......