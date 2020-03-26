 Украина существенно отстает в вопросах борьбы с коррупцией, - Совет Европы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в выводах антикоррупционного органа СЕ GRECO относительно прогресса Украины в принятии рекомендаций, предоставленных организацией в 2017 году.
В частности, как отметили в пресс-службе Совета Европы, из 31 рекомендации Украина на удовлетворительном уровне воплотила 5, частично - 15, а 11 не выполнила вообще.
GRECO отмечает, что некоторые законы, направленные на выполнение рекомендаций, были приняты предыдущим парламентом. Но большинство были отложены после избрания нового парламента в июле 2019 года и формирования нового правительства в августе.
Позитивом в организации считают принятие нескольких законов, предложенных президентом Зеленским, которые имеют важное значение для борьбы с коррупцией. В частности, GRECO приветствует новый закон о перезагрузке Национального агентства по предупреждению коррупции.
Также положительными в GRECO называют повторную криминализацию незаконного обогащения, отмену требования для общественных активистов раскрывать финансовую информацию, укрепление правовой основы для защиты информаторов и создание Антикоррупционного суда.
"Однако усилия по борьбе с коррупцией - это не только принятие законов или создание институтов. Они в основном касаются эффективной реализации одобренных реформ. Крайне важно, чтобы недавно принятые законодательные и другие меры были должным образом воплощены. Учитывая недавнее внедрение соответствующего законодательства впереди - значительная работа", - заявили в Совете Европы.
В GRECO подчеркнули, что таким же образом независимость и беспристрастность антикоррупционных институтов должны обеспечиваться не только законом, но и на практике.
GRECO просит Украину предоставить дополнительную информацию о реализации невыполненных рекомендаций до 30 июня 2021 года.
Источник:https://censor.net.ua/n3184522
Объясни мне это, может я наконец пойму, что реформа это - волшебная палочка - взмахнул и через мгновение всё изменилось?
Жидам на Украину насрать - у них своя родина.
Ось жеріте тепер це "не буде".
Завидуют. Сто пудов. Коррупцию ещё Петруха всепереможный на кизяк размазал.
1. суды
2.полиция
3. медицина.
Начиная перечислять петины достижения. И не тычь мне, по вашей бараньей инструкции, этим зелей.
Глупо ждать и надеятся, что они будут бороться сами с собой!
Опять сбрехало!)))
Чтобы разнять драку в Минске между Порошенко и Путиным мы задействовали личную охрану и не один раз...,.Я так думаю Порох звезданул Плешивого Мудака по мордасам нехило...
А у нас называется - #мамалюбитскороть........
#ПАПРИКОЛУ!
А как не отставать???
Во главе страны стоит глупенький Оманский Клоун.
А ЗЕленая стая просто дерибанит Украину......
Ми просто перестали про неї говорити, а беню назвали чесним приватним підприємцем.