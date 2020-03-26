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 Политика Украины
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 Украина существенно отстает в вопросах борьбы с коррупцией, - Совет Европы

Украина существенно отстает в реформаторских усилиях по предотвращению коррупции среди депутатов, судей и прокуроров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в выводах антикоррупционного органа СЕ GRECO относительно прогресса Украины в принятии рекомендаций, предоставленных организацией в 2017 году.

В частности, как отметили в пресс-службе Совета Европы, из 31 рекомендации Украина на удовлетворительном уровне воплотила 5, частично - 15, а 11 не выполнила вообще.

GRECO отмечает, что некоторые законы, направленные на выполнение рекомендаций, были приняты предыдущим парламентом. Но большинство были отложены после избрания нового парламента в июле 2019 года и формирования нового правительства в августе.

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Позитивом в организации считают принятие нескольких законов, предложенных президентом Зеленским, которые имеют важное значение для борьбы с коррупцией. В частности, GRECO приветствует новый закон о перезагрузке Национального агентства по предупреждению коррупции.

Также положительными в GRECO называют повторную криминализацию незаконного обогащения, отмену требования для общественных активистов раскрывать финансовую информацию, укрепление правовой основы для защиты информаторов и создание Антикоррупционного суда.

"Однако усилия по борьбе с коррупцией - это не только принятие законов или создание институтов. Они в основном касаются эффективной реализации одобренных реформ. Крайне важно, чтобы недавно принятые законодательные и другие меры были должным образом воплощены. Учитывая недавнее внедрение соответствующего законодательства впереди - значительная работа", - заявили в Совете Европы.

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В GRECO подчеркнули, что таким же образом независимость и беспристрастность антикоррупционных институтов должны обеспечиваться не только законом, но и на практике.

GRECO просит Украину предоставить дополнительную информацию о реализации невыполненных рекомендаций до 30 июня 2021 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3184522
 
 
 Топ комментарии
 
GRECO отмечает, что некоторые законы, направленные на выполнение рекомендаций, были приняты предыдущим парламентом. Но большинство были отложены после избрания нового парламента в июле 2019 года и формирования нового правительства в августе. Источник: https://censor.net.ua/n3184522 Украина существенно отстает в вопросах борьбы с коррупцией, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 747
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Зеленский против Голобородька. На кого какие ставки ?
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Что занчит: "...существенно отстает"?! Да Украина к борьбе с коррупцией ДАЖЕ НЕ БЕЖАЛА! Так, только слегка симитировала "низкий старт" и застыла на этом самом старте! В стране где судьи, прокуроры и высшие чиновники - ВСЕ из "Конче-Заспы", борьба с коррупцией это - ШОУ!!!!!
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"Однако усилия по борьбе с коррупцией - это не только принятие законов или создание институтов. Они в основном касаются эффективной реализации одобренных реформ. Крайне важно, чтобы недавно принятые законодательные и другие меры были должным образом воплощены. Учитывая недавнее внедрение соответствующего законодательства впереди - значительная работа", - заявили в Совете Европы.
Источник:https://censor.net.ua/n3184522

Объясни мне это, может я наконец пойму, что реформа это - волшебная палочка - взмахнул и через мгновение всё изменилось?
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Президент-артист прямое наследие президента-олигарха. Один не захотел, другой не смог. Что здесь весёлого?
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Так кто был президентом-олигархом, если ты понимаешь слово олигарх?
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Это слово имеет вполне чёткое определение. Его не нужно понимать. Если у тебя сломался гугл вот одно определение из вики: "Олігарх-в **********, особливо в країнах пост-радянського простору - представник великого капіталу з надмірним впливом у медіа та владі, що становить значну загрозу для стабільності та успіху держави".
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Надо идти к Порошенко , падать на колени и просить . что-бы принял Украину под свою руку . Возможно , ещё не поздно.
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а якщо б замість elect, було eject, то другий рядок, непотрібен...
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Жиды у власти 6-й год - чего вы еще ждали.
Жидам на Украину насрать - у них своя родина.
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Ну так. Тебе ж клятий Порошенко обікрав до нитки і "гірше не буде".
Ось жеріте тепер це "не буде".
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Украина существенно отстает в вопросах борьбы с коррупцией, - Совет Европы

Завидуют. Сто пудов. Коррупцию ещё Петруха всепереможный на кизяк размазал.
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GRECO отмечает, что некоторые законы, направленные на выполнение рекомендаций, были приняты предыдущим парламентом. Но большинство были отложены после избрания нового парламента в июле 2019 года и формирования нового правительства в августе. Источник: https://censor.net.ua/n3184522 Украина существенно отстает в вопросах борьбы с коррупцией, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 747
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В этой стране не имеет значения, какие законы приняты. Они ж не выполняются. И никогда не выполнялись. Все петины реформы - потёмкинское фуфло для формальной галочки и высасывания бабла из МВФ. . Украина существенно отстает в вопросах борьбы с коррупцией, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 6304
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Этот второй не сильно и ошибся.
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Вас вивчати потрібно! Психологам, психіатрам, може й новий фахівець потім з'явиться в медицині! Все, ходи здоровий, хай щастить.
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Гы-гы. Украина существенно отстает в вопросах борьбы с коррупцией, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 8913
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Придурок, по существу возражай. Давай. ждём.
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по существу тебя только что цитатой макнули мордой в жижу, а ты "гы-гыкаешь" Украина существенно отстает в вопросах борьбы с коррупцией, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 7363
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В общем. отпетлял. Дурень, давай по пунктам, если ты не можешь в голове удержать:

1. суды
2.полиция
3. медицина.

Начиная перечислять петины достижения. И не тычь мне, по вашей бараньей инструкции, этим зелей.
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«За останній рік (2018) Україна дещо поліпшила свої позиції в рейтингу «Індекс сприйняття корупції», повідомила 29 січня міжнародна організація Transparency International. За результатами опитувань експертів та представників бізнесу, рівень корупції в Україні став меншим, ніж у Росії. » https://www.radiosvoboda.org/a/29735869.html
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а шож такое?бобочка ее по новой вернул? Украина существенно отстает в вопросах борьбы с коррупцией, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 6301
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А шо такое? В Европах уже шрёдыров с берлусконями и саркозями посадили, что нас поучают? Украина существенно отстает в вопросах борьбы с коррупцией, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 6364 впрочем могу и согласится, ТАКОГО разгула ЗЕлёной коррупции, как при ЗЕ Украина ещё не видела. ЗЕ дал ЗЕлёный свет коррупции в Украине.
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Вы там свой вирус победите, и безвиз восстановите, а потом уже будете свои ценные указивки раздавать.
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Кремлевский кокаин ИЗ вЕНЕСУЭЛЫ,кОЛУМБИИ И аРГЕНТИНЫ в ГОД В 6 раз больше годового бюджета УКРАИНЫ.чуваки пацаны вы о чем?
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Moжет, Евроколхоз с этого кокаина долю имеет ?
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Зато корупція успішно бореться з Україною! Украина существенно отстает в вопросах борьбы с коррупцией, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 1986 Украина существенно отстает в вопросах борьбы с коррупцией, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 1853
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Украина как сударство олигархов, чинуш и служивых палканов и есть сама коррупция!

Глупо ждать и надеятся, что они будут бороться сами с собой!
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кстати о птичках/ По декларації Зеленські мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році, володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі."Согласно реестров ДФС практически все фирмы Зеленского убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины.
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І главниє борци з баригами: Саакашвілі, Тимошенко, Шарій, Бігус, Дроздов, Скрипін, про це не знають...
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Тому що зберігається злочинна спадковість влади, яка завше залишалася антинародною, антиукраїнською за своєю суттю. І Майдан цього не змінив. "Покаранням за політичну пасивність є влада злодіїв" (Платон)
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Я бы сказал не отстаёт, а бежит в обратную сторону.
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Так предыдущий рэформатор клялся, шо победил!
Опять сбрехало!)))
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Не , твоя зелемразина всех опередила!
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А можешь дать инфу, где он клялся что победил? Или опять брешешь как шелудивый пес?
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Тебе глаза зелёнкой залило? Ты текст статьи читало? Там русским по белому написано, что предыдущий сделал, а твой клоун пополам перепиленный - нет.
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Долю имеют с кремлевского кокаино-говна даже Берлускони,фрау Штази,Герхард Шредер,премьер Италии Конте,Ле Пениха из Франции,и даже высокие посадовцы Голландии,Монако,Люксембурга ..,не говоря об Асаде,генерале Хавтаре и прочем кремлевском ДЕРЬМЕ...
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Зеленському не до корупції, він з лікарень та фронту не вилазить, працює, старається.
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Эпоха бедности и коррупции закончилась 19 мая 2019 года,Зеленский всех обул,сделал и переиграл. Украина существенно отстает в вопросах борьбы с коррупцией, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 7813 Украина существенно отстает в вопросах борьбы с коррупцией, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 7813
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Из книги Франсуа Олланда.
Чтобы разнять драку в Минске между Порошенко и Путиным мы задействовали личную охрану и не один раз...,.Я так думаю Порох звезданул Плешивого Мудака по мордасам нехило... Украина существенно отстает в вопросах борьбы с коррупцией, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 9279 Украина существенно отстает в вопросах борьбы с коррупцией, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 4468 Украина существенно отстает в вопросах борьбы с коррупцией, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 9279
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Украина пока взяла паузу в этой борьбе, надо отдышаться от бега.
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Ах этот так называется?! Украина существенно отстает в вопросах борьбы с коррупцией, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 8234
А у нас называется - #мамалюбитскороть........ Украина существенно отстает в вопросах борьбы с коррупцией, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 5545
#ПАПРИКОЛУ!
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Конечно отстает!!!
А как не отставать???
Во главе страны стоит глупенький Оманский Клоун.
А ЗЕленая стая просто дерибанит Украину......
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У нас корупція подолана ще весною минулого року!
Ми просто перестали про неї говорити, а беню назвали чесним приватним підприємцем.
Україна істотно відстає в питаннях боротьби з корупцією, - Рада Європи - Цензор.НЕТ 2071
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