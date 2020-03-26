Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в КНР.
Город Ухань провинции Хубэй, в котором проживает 11 млн. человек, 23 января 2020 закрыли на карантин в связи со стремительным распространением эпидемии вируса COVID-2019. Несмотря на спад в последние недели эпидемии и количества больных, город пока остается в условиях строгого карантина: населению запрещается выходить на улицы, работа общественного транспорта приостановлена, медицинские учреждения не принимают посетителей без необходимости и тому подобное.
Именно в этом городе в чрезвычайно сложных условиях изоляции оказалось около 50 наших соотечественников. У нескольких граждан Украины, изолированных в г. Ухань, возникли проблемы со здоровьем.
"На призыв о помощи украинцам мгновенно откликнулись врачи клинической больницы "Феофания", которые, как отметил один из специалистов этого медицинского учреждения, "своих в беде не оставляют". Врачи "Феофании" предоставляют онлайн консультации нашим соотечественникам с помощью сотовой видеосвязи", - говорится в сообщении посольства.
А шо, блихе там никого не нашлось, чтобы в теме были?
На территории столицы раски-федераски города Мац-квыа, как стало известно сегодня, 26 марта, из сообщений руцких средств массовой информации, в медицинской лаборатории прогремел сильный взрыв.
Как удалось выяснить, инцидент произошел на территории города Москва по адресу Хорошевское шоссе. В результате инцидента из здания в срочном порядке эвакуировали порядка двух сотен человек....
В свою очередь в Министерстве чрезвычайных ситуаций России отметили: «Произошел хлопок медицинского оборудования с последующим возгоранием. Жертв нет».
Пока что достоверно неизвестно, что именно исследовали в лаборатории во время взрыва. Некоторые из пользователей социальных сетей допускают, что могли проводиться исследования, к примеру, коронавирусной инфекции либо другой небезопасной дряни...
какая в сраку феофания ?
почему не все без масок и нет спирта в
каждом магазине ?
даже сейчас можно купить в нете,
правда цена выросла в два-два с половиной раза,
до 130 гривасов литр ?
мусора блокируют продажи
СИЗ населению