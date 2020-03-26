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Все про:Китай (1303) посольство (608) украинцы (3198) Феофания (62) врачи (682)

 Врачи "Феофании" консультируют заболевших в Ухани украинцев по видеосвязи, - посольство

Украинцы, у которых в условиях изоляции в Ухани возникли проблемы со здоровьем, получают видеоконсультации врачей больницы "Феофания".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в КНР.

Город Ухань провинции Хубэй, в котором проживает 11 млн. человек, 23 января 2020 закрыли на карантин в связи со стремительным распространением эпидемии вируса COVID-2019. Несмотря на спад в последние недели эпидемии и количества больных, город пока остается в условиях строгого карантина: населению запрещается выходить на улицы, работа общественного транспорта приостановлена, медицинские учреждения не принимают посетителей без необходимости и тому подобное.

Именно в этом городе в чрезвычайно сложных условиях изоляции оказалось около 50 наших соотечественников. У нескольких граждан Украины, изолированных в г. Ухань, возникли проблемы со здоровьем.

"На призыв о помощи украинцам мгновенно откликнулись врачи клинической больницы "Феофания", которые, как отметил один из специалистов этого медицинского учреждения, "своих в беде не оставляют". Врачи "Феофании" предоставляют онлайн консультации нашим соотечественникам с помощью сотовой видеосвязи", - говорится в сообщении посольства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184521
 
 
 Топ комментарии
 
скорее заболевшие в ухани могут проконсультировать медиков феофании...бо те ,скорее всего ничего заразнее триппера у своих випов не видели Врачи "Феофании" консультируют заболевших в Ухани украинцев по видеосвязи, - посольство - Цензор.НЕТ 3745
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пусть они вип персон в вип палатах, тоже по видеосвязи лечат )))
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Врачи "Феофании" консультируют заболевших в Ухани украинцев по видеосвязи, - посольство

Врачи "Феофании" консультируют заболевших в Ухани украинцев по видеосвязи, - посольство - Цензор.НЕТ 2003 А шо, блихе там никого не нашлось, чтобы в теме были?
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пусть они вип персон в вип палатах, тоже по видеосвязи лечат )))
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скорее заболевшие в ухани могут проконсультировать медиков феофании...бо те ,скорее всего ничего заразнее триппера у своих випов не видели Врачи "Феофании" консультируют заболевших в Ухани украинцев по видеосвязи, - посольство - Цензор.НЕТ 3745
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))))))))))) чего так? киву, покрытого водянками рук и других мест видят часто. яременко после табу забегает тоже часто раны залечивать. та нє! ну есть много випов которые могут и не только триппер показать.
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Кажан вкусив змію, змія вкусила кота, кіт вкусив китайця, китаєць переспав з працівником британської амбасади, згодом із крові якого розробили вірус.
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Врачи "Феофании" консультируют заболевших в Ухани украинцев по видеосвязи, - посольство

А шо, блихе там никого не нашлось, чтобы в теме были?
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рашаговносми...
На территории столицы раски-федераски города Мац-квыа, как стало известно сегодня, 26 марта, из сообщений руцких средств массовой информации, в медицинской лаборатории прогремел сильный взрыв.
Как удалось выяснить, инцидент произошел на территории города Москва по адресу Хорошевское шоссе. В результате инцидента из здания в срочном порядке эвакуировали порядка двух сотен человек....
В свою очередь в Министерстве чрезвычайных ситуаций России отметили: «Произошел хлопок медицинского оборудования с последующим возгоранием. Жертв нет».
Пока что достоверно неизвестно, что именно исследовали в лаборатории во время взрыва. Некоторые из пользователей социальных сетей допускают, что могли проводиться исследования, к примеру, коронавирусной инфекции либо другой небезопасной дряни...
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ага, пусть вышлют клечатые одеяла, не знаю как от вируса, но от судебных приговоров точно помогает (особенно, если тот, в кого завернули, своровал не просто много, а очень много)!
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слабая попытка наплужить лохов
какая в сраку феофания ?
почему не все без масок и нет спирта в
каждом магазине ?
даже сейчас можно купить в нете,
правда цена выросла в два-два с половиной раза,
до 130 гривасов литр ?
мусора блокируют продажи
СИЗ населению
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