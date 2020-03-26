 Врачи "Феофании" консультируют заболевших в Ухани украинцев по видеосвязи, - посольство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в КНР.

Город Ухань провинции Хубэй, в котором проживает 11 млн. человек, 23 января 2020 закрыли на карантин в связи со стремительным распространением эпидемии вируса COVID-2019. Несмотря на спад в последние недели эпидемии и количества больных, город пока остается в условиях строгого карантина: населению запрещается выходить на улицы, работа общественного транспорта приостановлена, медицинские учреждения не принимают посетителей без необходимости и тому подобное.

Именно в этом городе в чрезвычайно сложных условиях изоляции оказалось около 50 наших соотечественников. У нескольких граждан Украины, изолированных в г. Ухань, возникли проблемы со здоровьем.

"На призыв о помощи украинцам мгновенно откликнулись врачи клинической больницы "Феофания", которые, как отметил один из специалистов этого медицинского учреждения, "своих в беде не оставляют". Врачи "Феофании" предоставляют онлайн консультации нашим соотечественникам с помощью сотовой видеосвязи", - говорится в сообщении посольства.

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