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 Правительство одобрило передачу больницам противоэпидемиологических конфискованных товаров

Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает безвозмездную передачу учреждениям здравоохранения конфискованных товаров противоэпидемического назначения на время карантина.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный портал.

Отмечается, что правительство поддержало постановление "О внесении изменения в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы".

"Это постановление дает возможность обеспечить больницы необходимыми сейчас средствами защиты, а следовательно, снизить риск инфицирования коронавирусом СОVID-19 медицинского персонала и лиц, с которыми они контактируют. Мы будем безвозмездно передавать водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, одноразовые медицинские изоляционные халаты, медицинские маски, защитные очки и щитки, респираторы класса защиты не ниже FFР2, конфискованные в установленном порядке, в учреждения здравоохранения", - отметил Гайченко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184518
 
 
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Кто ответит за вывоз из Страны в период с января по текущий период 2020г. медицинских средств защиты от вируса?
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Моє враження, що при такій організації "боротьби" та рівнем забезпеченості (так і рівнем розкрадання) індивідуальними засобами захисту медперсоналу... Уряд і його Ємець з його мозговим "коронавірусом" доб'ють в першу чергу - саме незахищених медиків, зайнятих в цій боротьбі...
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Министр как раз в эту схему не вписывается, может не все знаю.
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а не предусматривает конфискацию "частных" ИВЛ, купленных богатыми в последнее время для собственных нужд... на черный день???
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Обратите внимание, что бы не делали эти долбодятлы у власти. то становится только хуже.
Вирус распространяется ещё больше.
Масок как не было в аптеках так и нет. Тестов как не было так и нет в необходимых количествах. Аналогично и с медоборудованием.
Уже и метро закрыли. Транспорт остановили...
Не помогает.
мылый и средний бизнес закрыли...
Не помогает.
Людей заставили по домам сидеть.
Не помогает.
итд...
ничто не помогает...
"Что они не делают, не идут дела... Видно, в понедельник их мама родила"
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нужно было в первую очередь перекрыть границу и пропускать только после теста, нужно всех заставлять надеть маски и бить по голове дубинкой как в Китае за отсутствие масок, но так как нет ни масок ни тестов дальнейшие действия лишены какого то смысла, Италию и Испанию на карте не видно и столько жертв, что будет у нас тяжело предположить.
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