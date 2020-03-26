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 Проблемы с питанием в армии были краткосрочными, ни о каком срыве питания речь не идет, - Минобороны

Министерство обороны Украины разделяет обеспокоенность сознательных граждан относительно обеспеченности наших воинов своевременным и качественным питанием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Миноброны.

Действительно, 16 марта имела место непростая ситуация, когда компания-победитель торгов по закупке услуги организации питания для небоевых частей Вооруженных Сил отказалась заключать соответствующие договоры, ссылаясь на пандемию коронавируса, в том числе.

Данная ситуация поставила под угрозу питания около 250 небоевых частей ВС Украины (около 30% от всего состава, которое питается). Однако в результате экстренно принятых мер Министерством обороны была достигнута договоренность с действующими поставщиками питания в упомянутые военные части о продолжении поставок. Также, при поддержке Кабинета Министров вынесен законопроект о продлении договорных отношений с действующими поставщиками, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Отмечается, что потребности обеспечивать питанием военнослужащих силами местных органов исполнительной власти нет.

Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на заявления, о переходе всех боевых частей ВСУ на новую систему питания, сегодня Министерство обороны официально сообщило, что не может организовать питание военных по-новому.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184516
 
 
 Топ комментарии
 
а давайте тарана посадим на "краткосрочную" задежку питания. через недельку совсем по-другому заговорит.
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Проблемы с питанием в армии были краткосрочными, - Минобороны

А если организовать "кроаткосрочные" проблемы с питанием для паркетных генералов, для Генштаба, для министра обороны, то есть принудительно прекратить давать возможность есть всем этим ублюдкам генералам?
По другому тогда запоют эти недочеловеки.
Привыкли солдат за людей не считать...
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Народ! Купляйте хлоровмісткі засоби для дезинфекції, білизна і т д ну або хлорку, бо при тих зегамадрилах скоро ї її не буде
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Армии нечего кушать больше. Реформа питания выполнена!
https://www.youtube.com/watch?v=OMcF_jMn5Gk

что на самом деле происходит с питанием в ВСУ при "новых лицах" и хомчаке
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а давайте тарана посадим на "краткосрочную" задежку питания. через недельку совсем по-другому заговорит.
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Народ! Купляйте хлоровмісткі засоби для дезинфекції, білизна і т д ну або хлорку, бо при тих зегамадрилах скоро ї її не буде
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Проблемы с питанием в армии были краткосрочными, - Минобороны

А если организовать "кроаткосрочные" проблемы с питанием для паркетных генералов, для Генштаба, для министра обороны, то есть принудительно прекратить давать возможность есть всем этим ублюдкам генералам?
По другому тогда запоют эти недочеловеки.
Привыкли солдат за людей не считать...
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Об этом на странице в Фейсбук написал Денис Казанский, который назвал сразу несколько хороших сигналов«Из-за карантина встреча ТКГ в Минске сегодня не состоится, и потому создание консультативного совета с «общественниками» ЛДНР пока откладывается. Более того, министр оккупированных территорий Резников уже начинает потихоньку включать заднюю и говорит, что непосредственное решение о создании совета может быть принято только после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.Это хорошо. Видимо, разум все же берет верх.В свою очередь россияне уже психуют и обвиняют Украину в срыве договорённостей. В частности, об этом в своём телеграме пишет близкий к Суркову политолог Чеснаков.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/2503-vstrecha-tkg-v-minske-segodnya-ne-sostoitsya-kazanskix-rasskazal-o-xoroshix-signalax
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Свежо питание, но серется с трудом... (С) )-:
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Ага.Вже чули цю байку.Але проблема не вирішена.
Почему в армии сейчас будет нечего кушать (Це ще тут немає про аферу,коли до останнього тягнули з тендерами,аж поки в авральному порядку "вимушені" були укладати угоди зі старими постачальниками).
Проблемы с питанием в армии были краткосрочными, ни о каком срыве питания речь не идет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8533
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