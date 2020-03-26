 Проблемы с питанием в армии были краткосрочными, ни о каком срыве питания речь не идет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Миноброны.

Действительно, 16 марта имела место непростая ситуация, когда компания-победитель торгов по закупке услуги организации питания для небоевых частей Вооруженных Сил отказалась заключать соответствующие договоры, ссылаясь на пандемию коронавируса, в том числе.

Данная ситуация поставила под угрозу питания около 250 небоевых частей ВС Украины (около 30% от всего состава, которое питается). Однако в результате экстренно принятых мер Министерством обороны была достигнута договоренность с действующими поставщиками питания в упомянутые военные части о продолжении поставок. Также, при поддержке Кабинета Министров вынесен законопроект о продлении договорных отношений с действующими поставщиками, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Отмечается, что потребности обеспечивать питанием военнослужащих силами местных органов исполнительной власти нет.

Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на заявления, о переходе всех боевых частей ВСУ на новую систему питания, сегодня Министерство обороны официально сообщило, что не может организовать питание военных по-новому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг выпустил 51 мину из 120- и 82-мм минометов по защитникам Павлополя, потерь нет, - Минобороны