 Приказы о VIP-палатах стандартная практика, но Зеленский готов их отменить, - Кличко

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Оно (распоряжение. - Ред.) было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны, Минздрава и обращения на их основании Государственного управления делами при Президенте. Документы с грифом "для служебного пользования". В них говорится о подготовленности учреждений здравоохранения к медико-санитарному обеспечении лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана", - пояснил Кличко, добавив, что "такая практика была всегда и не только в Украине".
Однако после общественного резонанса мэр Киева разговаривал с президентом Владимиром Зеленским, "и он готов и настроен отменить приказы, о которых идет речь и которые мы обязаны выполнять".
"Надеюсь, это произойдет. И мы будем за это благодарны!" - резюмировал Кличко.
Напомним, 25 марта Bihus.Info опубликовал приказ киевских властей, который был разослан в столичные больницы, о создании особых условий для лечения от коронавируса так называемых VIP-пациентов.
Среди требований: изолированные палаты площадями не менее 13 кв. м, затемненные окна, удобная коммуникация с операционными и другими отделениями, наличие отдельного резерва лекарственных средств и резервация отдельных операционных.
Для кого это стандартная практика, для дибилов и долб..бов?
В мире, в цивилизованных странах нет такого.
Що відбувається взагалі?
Чи їх мають перекидати з однієї клініки в іншу?, ну щоби ніхто не здогадався, де вони.
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Ну, и ?!
візьміть депутан зі СН - практично всі з охороною.
від держави.
Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам. Равенство прав женщины и мужчины обеспечивается: предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в общественно-политической и культурной деятельности, в получении образования и профессиональной подготовке, в труде и вознаграждении за него; специальными мерами по охране труда и здоровья женщин, установлением пенсионных льгот; созданием условий, дающих женщинам возможность сочетать работу с материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и иных льгот беременным женщинам и матерям.
Нехай бомонд лікується як всі.
Для СН з найвищими посадами і держохороною готують спеціалізовані палати, серед інших, також і в ДИТЯЧИХ лікарнях! Дитяча клінічна Києва номер 7 і Київський міський центр дитячої нейрохірургії в списку! Це і є мародерство, пане Зеленський, коли у дітей забирати.
Предлагаю слуг народа там размещать.
https://www.youtube.com/watch?v=KggVNhK79MI
всё по полочкам разложено, в том числе и спешка с законом о земле.