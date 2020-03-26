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 Приказы о VIP-палатах стандартная практика, но Зеленский готов их отменить, - Кличко

Приказ КГГА об особых условиях лечения VIP-пациентов с госохраной является стандартной практикой, но в условиях общенациональной эпидемии президент Зеленский готов его отменить.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Оно (распоряжение. - Ред.) было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны, Минздрава и обращения на их основании Государственного управления делами при Президенте. Документы с грифом "для служебного пользования". В них говорится о подготовленности учреждений здравоохранения к медико-санитарному обеспечении лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана", - пояснил Кличко, добавив, что "такая практика была всегда и не только в Украине".

Однако после общественного резонанса мэр Киева разговаривал с президентом Владимиром Зеленским, "и он готов и настроен отменить приказы, о которых идет речь и которые мы обязаны выполнять".

"Надеюсь, это произойдет. И мы будем за это благодарны!" - резюмировал Кличко.

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Напомним, 25 марта Bihus.Info опубликовал приказ киевских властей, который был разослан в столичные больницы, о создании особых условий для лечения от коронавируса так называемых VIP-пациентов.

Среди требований: изолированные палаты площадями не менее 13 кв. м, затемненные окна, удобная коммуникация с операционными и другими отделениями, наличие отдельного резерва лекарственных средств и резервация отдельных операционных.

Приказы о VIP-палатах стандартная практика, но Зеленский готов их отменить, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184513
 
   
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правильно отменить и лечить крушавельское дерьмо должны только врачи -академики
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Вип виселицы им не заказали а уже пора
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Приказы о VIP-палатах стандартная практика, - Кличко

Для кого это стандартная практика, для дибилов и долб..бов?
В мире, в цивилизованных странах нет такого.
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я вже заплутався, То Кличко спростовує, то підтверджує.
Що відбувається взагалі?
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Да он и не опровергал. Он говорил, что ти палаты предназначены толко для преза, премьера и главы ВР, а для остальных депутатов - нет.
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да-да...тільки не зрозуміло чого такий великий перелік лікарень, де мають бути такі палати, У нас наче один Президент - це Зеленський В.О. так само по одному прем'єру та Голові ВР.
Чи їх мають перекидати з однієї клініки в іншу?, ну щоби ніхто не здогадався, де вони.
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как всегда: брехня на брехне и брехней погоняет
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а мудраму нариду достанется "придет весна- закапывать будем" ))
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не отменяйте, они же умрут от антисанитарии быстрее чем от вируса.
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Как где ? Куба, Венесуэла, КНДР, дальше перечислять, не?
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готов и настроен отменить приказы

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Ну, и ?!
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Ручку не может расписать, иначе бы уже отменил.
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намекает, если в vip палате будет замечен депутат, олигарх, чиновник и пр.шелупонь - можно гасить с ноги ?
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В вип-палатах существует вип-элитный коронавирус и прячется под кроватью
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Віталю випустили відбрехуватись як самого інтелехтуального..🙂
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Опять популизм чистой воды. Президент, Премьер-министр, Председатель Верховной Рады - на случай заболевания должны иметь определенные условия. Это практикуется во всём мире.
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В Александрийской больнице? А разве все спецобъекты ДУСи уже переданы на баланс местным советам?
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Меркель пошла на самоизоляцию, после того как её врач заболел на короновирус.
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за их деньги - хоть целителя заказывают, а за бюджетные - на общих основаниях.
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И скоко им на четверых этих условий надо? Сколько палат если не считать маму, папу, кума и свата? А Феофания нафига стоит?
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там набагато більше осіб прописано.
візьміть депутан зі СН - практично всі з охороною.
від держави.
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Стандарт для кого? Для рабів? Щось останім часом Кличко зіпсувався.
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И кто эти "стандарты" придумал и когда? Во время предыдущего карантина?
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Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.
Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам. Равенство прав женщины и мужчины обеспечивается: предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в общественно-политической и культурной деятельности, в получении образования и профессиональной подготовке, в труде и вознаграждении за него; специальными мерами по охране труда и здоровья женщин, установлением пенсионных льгот; созданием условий, дающих женщинам возможность сочетать работу с материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и иных льгот беременным женщинам и матерям.
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Стандартна практика але не для розвинених країн.
Нехай бомонд лікується як всі.
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Наших віпів треба лікувати в колоніях суворого режиму бажано з конфіскацією. Приказы о VIP-палатах стандартная практика, но Зеленский готов их отменить, - Кличко - Цензор.НЕТ 8557
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Володимир Ар'єв
Для СН з найвищими посадами і держохороною готують спеціалізовані палати, серед інших, також і в ДИТЯЧИХ лікарнях! Дитяча клінічна Києва номер 7 і Київський міський центр дитячої нейрохірургії в списку! Це і є мародерство, пане Зеленський, коли у дітей забирати.
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На Запорожца в больнице одно очко на весь этаж.
Предлагаю слуг народа там размещать.
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VIP-палаты для VIP-негодяев и другие субъективные итоги 25 марта #Дубинизмы

https://www.youtube.com/watch?v=KggVNhK79MI

всё по полочкам разложено, в том числе и спешка с законом о земле.
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Судейка Джарта -непотопляемое гуано. Все знают,что она живет на нетрудовые доходы и никто с ней ничего сделать не может. Теперь эта шалава еще коронавирус с Куршавели приволокла Приказы о VIP-палатах стандартная практика, но Зеленский готов их отменить, - Кличко - Цензор.НЕТ 8680
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