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 Медиков после недели работы с инфицированными COVID-19 будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию, - Тернопольская ОГА

Такое решение приняли в связи с массовым инфицированием коронавирусом медиков в Монастырской районной больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук.

"Такая методика и в Китае применялась. Наша задача - прервать цепь, а тут поможет только самоизоляция", - убежден Богайчук.

Он отметил, что с увеличением количества больных на реализацию такой формулы может не хватить медиков.

"Поэтому мы задействуем врачей-интернов, которые проходили интернатуру в течение трех лет, волонтеров, работников медуниверситета, которые уже работают на "скорой", оказывают там консультативную помощь и готовы помогать больным. Пока справляемся. Сейчас еще готовим тубдиспансер, куда сможем госпитализировать больных. Готовим и другие заведения. Есть предложения относительно помещений от религиозных общин, предоставляют нам под эти меры школы и спортзалы", - рассказал начальник управления.

По его данным, из шести заболевших коронавирусом медиков пока только один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние остальных медработников больницы стабильное.

Он признал, что врачам не хватало средств медицинской защиты. Сейчас, заверил начальник управления, Монастырисская больница обеспечена средствами защиты почти на 100%, так как именно в этом районе эпицентр заболеваемости коронавирусом. Он не смог четко сказать, на сколько времени этих средств защиты хватит.

Напомним, по состоянию на 10:00 26 марта на Тернопольщине зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25 случаев COVID-19 подтверждены на Киевщине, подозрение на коронавирус у 80 человек, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3184511
 
 
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А самокатчик також розповідав, що у нас є тисячі бригад інфекціоністів... Медиков после недели работы с инфицированными COVID-19 будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию, - Тернопольская ОГА - Цензор.НЕТ 698
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самое главное во время свалить, а говорили на него дурачок
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А коли тут народ хаяв "рехворми" суприн,ви розказували про її великі успіхи,та про якусь переможену медичну махвію..чи не було..? Чи зєля встиг такі великі досягнення похеріть..?
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Медики болеют из-за того, что видимо работают без противоинфекционных костюмов, думаю, что они не обеспечены защитой. Это вина властей.
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після їзди на самокаті по "коридорам влади" ще і не таке можна видати Медиков после недели работы с инфицированными COVID-19 будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию, - Тернопольская ОГА - Цензор.НЕТ 5175
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Он отметил, что с увеличением количества больных на реализацию такой формулы может не хватить медиков. Медиков после недели работы с инфицированными COVID-19 будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию, - Тернопольская ОГА - Цензор.НЕТ 1356 Медиков после недели работы с инфицированными COVID-19 будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию, - Тернопольская ОГА - Цензор.НЕТ 6079
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а вот если зеля самоизолируется в герметичный терморюкзак, то всему живущему гроадянству у свити точно каюк придет
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Он отметил, что с увеличением количества больных на реализацию такой формулы может не хватить медиков.

"Поэтому мы задействуем врачей-интернов, которые проходили интернатуру в течение трех лет, волонтеров, работников медуниверситета, которые уже работают на "скорой", оказывают там консультативную помощь и готовы помогать больным.Источник: https://censor.net.ua/n3184511

Индусов на аутсорсе ещё бы предложил взять)))
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