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 С начала суток враг выпустил 51 мину из 120- и 82-мм минометов по защитникам Павлополя, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, 26 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз сознательно нарушали Минские соглашения, осуществив 2 минометных обстрела по защитникам Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С 5:30 утра, в течение более чем часа, по направлению от оккупированного села Шевченко враг выпустил 51 мину калибров 120 и 82 мм по нашим защитникам Павлополя.

После 11:10 из миномета калибра 82 мм оккупанты выпустили 5 мин по позициям наших защитников Луганского. Вражеский обстрел велся по направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки девять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

В ведомстве сообщили, что боевых потерь в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди  укринских защитников нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3184510
 
 
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А где там наш гарант ЗЕ-перемирия? Почему налюди не показывается и не отвечает за свои слова и за своих коллег которым он жал руки и поздравлял с новым годом?
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Вы хоть представляете что такое 51 мина и 51 взрыв? Да ето же артиллерийская канонада. А власть делает вид что ничего не случилось.
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А наш главный миротворец Сивоха об этом знает?
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ткое впечатление, шо сепары просто устро ли фейерверк в честь доблестных защитников украины
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