 С начала суток враг выпустил 51 мину из 120- и 82-мм минометов по защитникам Павлополя, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"С 5:30 утра, в течение более чем часа, по направлению от оккупированного села Шевченко враг выпустил 51 мину калибров 120 и 82 мм по нашим защитникам Павлополя.
После 11:10 из миномета калибра 82 мм оккупанты выпустили 5 мин по позициям наших защитников Луганского. Вражеский обстрел велся по направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое", - сказано в сообщении.
В ведомстве сообщили, что боевых потерь в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди укринских защитников нет.