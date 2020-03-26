 Кличко: Потери бюджета для Киева во время борьбы с коронавирусом уже достигают 1 млрд гривен

Об этом заявил Кличко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, нужно внести коррективы в бюджет, перенаправить больше средств на медицинскую отрасль.

"Также отмечу, что сегодня мы созвали внеочередное заседание Киеврады, чтобы пересмотреть смету города с учетом затрат на борьбу с коронавирусом. Нам нужно внести коррективы в бюджет, перенаправить больше средств на медицинскую отрасль. По предварительным расчетам, потери для столицы уже достигают 1 млрд гривен", - заявил Кличко.

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