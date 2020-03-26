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 Кличко: Потери бюджета для Киева во время борьбы с коронавирусом уже достигают 1 млрд гривен

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по предварительным расчетам, потери бюджета для Киева во время борьбы с коронавирусом уже достигают 1 млрд гривен.

Об этом заявил Кличко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, нужно внести коррективы в бюджет, перенаправить больше средств на медицинскую отрасль.

"Также отмечу, что сегодня мы созвали внеочередное заседание Киеврады, чтобы пересмотреть смету города с учетом затрат на борьбу с коронавирусом. Нам нужно внести коррективы в бюджет, перенаправить больше средств на медицинскую отрасль. По предварительным расчетам, потери для столицы уже достигают 1 млрд гривен", - заявил Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коммунальщики регулярно осуществляют дезинфекцию более 11 тыс. многоквартирных домов в Киеве, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3184508
 
 
 Топ комментарии
 
Дебил осилил слово «бюджет»???
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главное побольше ада, побольше истерии и идиотских мер вокруг короновируса...
И экономика упадёт ещё больше...
Чем больше истерии, тем быстрее попадание в каменный век... И про экономику вообще можно забыть...
закрывайте не только метро и транспорт и мелкий бизнес, но и заводы, фабрики, преприятия, итд... и уж тогда победите коронововирус, ага...
Справка, ни в одной стране мира не закрыто метро, в связи с короновисрусом... Кроме Украины.
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Він таку ж суму чи навіть більше (здається 1,5 млрд) називав ще тиждень тому - стабільність чи випереджав події? Кличко: Потери бюджета для Киева во время борьбы с коронавирусом уже достигают 1 млрд гривен - Цензор.НЕТ 8207
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Осилил слово миллиард, хотя сколько там в нем нулей это остается загадкой Кличко: Потери бюджета для Киева во время борьбы с коронавирусом уже достигают 1 млрд гривен - Цензор.НЕТ 1289
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Пол миллиарда боксёр украл только на никому нахрен не нужном пешеходном мосту.
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а зелупа еще и слово «бюджет» не выговаривал???просто не могу слушать это гнусавое чмо
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Клоун - такое же жидовское гавно, как и предыдущее.
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А сколько потери за правление Кличко и подельников за 6 лет???
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Эпидемия Коронавируса
Южнокорейская методология - тестируем максимальное количество населения
Итальянская методология - тестируем людей с симптомами ковид 19
Украинская методология - тестируем только депутатов, их семьи и ******. *А так же судей высшей категории
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Японская методология - страна живёт нормальной жизнью и никто про неё не пишет ибо на этом инфоглистам не поживиться.
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истинные мудрые из мудрых познаются в часы тяжких испытаний и катания на велосипеде
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главное побольше ада, побольше истерии и идиотских мер вокруг короновируса...
И экономика упадёт ещё больше...
Чем больше истерии, тем быстрее попадание в каменный век... И про экономику вообще можно забыть...
закрывайте не только метро и транспорт и мелкий бизнес, но и заводы, фабрики, преприятия, итд... и уж тогда победите коронововирус, ага...
Справка, ни в одной стране мира не закрыто метро, в связи с короновисрусом... Кроме Украины.
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не смог купить центр Киева кофе-овца педальная с сегодня запретила продажу горячих напитков в ларьках,киосках,магазах...
что еще может быть вреднее во время вспышки эпидемии/пандемии.
они саботируют,а значит-преступники.
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и всё из за 15ти чиновников депутатов которые покатались на лыжах..
предлагаю с них эти потери и высчитать
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