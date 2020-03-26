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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Водители, экипажи и обслуживающий персонал при пересечении границы не должны подписывать согласие на самоизоляцию, - Мининфраструктуры

Водители и обслуживающий персонал транспортных средств, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад, которые пересекают государственную границу, не должны подписывать информированное согласие на самоизоляцию.

Об этом сообщается на сайте министерства инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с утвержденными МЗ Украины изменениями к постановлению Главного государственного санитарного врача Украины "О предотвращении дальнейшего заноса на территорию Украины случаев коронавирусной болезни (COVID-19)", водители и обслуживающий персонал транспортных средств, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад, которые пересекают государственную границу, не подписывают информированное согласие на самоизоляцию", - говорится в сообщении.

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Также в сообщении отмечается, что работодатель должен обеспечить каждого своего сотрудника индивидуальными средствами защиты.

Источник: https://censor.net.ua/n3184507
 
 
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.. а может Вы...здоровенький и сильненький завтра сядете в кабину Боинга или локомотива..???
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потому что их заменить будет некем. Собственно, медиков это тоже касается
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в пампасах есть только один человек, не подверженный коронавирусу благодаря истинной святости, состраданию к ближнему и подвижничеству в области кондитерства
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..ну не отбирайте привилегии святости у клоунов и идиотов! ))) Кто ж смешить своими действиями народ то будет? Хотя тут уже не до смеха.....(((( Клоуны распоясались.....
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До речі - доблесна влада чомусь не роз'яснює просту річ - самоізоляція це не зовсім просте перебування вдома. Потрібно дотримуватися також певних процедур, якщо людина проживає в помешканні не одна... Водители, экипажи и обслуживающий персонал при пересечении границы не должны подписывать согласие на самоизоляцию, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 1202
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Серьезно? Они из другого биологического материала? У авторов этих перлов вообще то мозги на месте? Или надеются на оголтелом популизме спрятаться от пандемии, мол до меня не доберутся?
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