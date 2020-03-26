 Водители, экипажи и обслуживающий персонал при пересечении границы не должны подписывать согласие на самоизоляцию, - Мининфраструктуры

Об этом сообщается на сайте министерства инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с утвержденными МЗ Украины изменениями к постановлению Главного государственного санитарного врача Украины "О предотвращении дальнейшего заноса на территорию Украины случаев коронавирусной болезни (COVID-19)", водители и обслуживающий персонал транспортных средств, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад, которые пересекают государственную границу, не подписывают информированное согласие на самоизоляцию", - говорится в сообщении.

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Также в сообщении отмечается, что работодатель должен обеспечить каждого своего сотрудника индивидуальными средствами защиты.