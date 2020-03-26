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 Первый случай заражения коронавирусом выявлен на Черниговщине

Экспресс-тест показал положительный результат на инфицирование коронавирусом COVID-19 у мужчины с признаками вирусной пневмонии, госпитализированного в Борзнянскую районную больницу Черниговской области.

Об этом сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Эспресс-тест показал положительный результат на наличие COVID-2019. Пациент помещен в отдельный бокс инфекционного отделения Борзнянской ЦРБ. Находится под постоянным наблюдением врачей, которые действуют в соответствии с протоколами Минздрава", - написал глава ОГА в фейсбуке в четверг днем.

При этом Прокопенко подчеркнул, что больница обеспечена необходимым количеством средств защиты врачей и средствами для дезинфекции и в настоящее время отрабатываются контакты больного для помещения на 14-дневную самоизоляцию.

"Для подтверждения или опровержения диагноза материалы направлены на ПЦР-тестирование в референс-лаборатории", - добавил глава ОГА.

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Как сообщалось, по состоянию на 10.00 четверга, 26 марта, в Украине было 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

При этом в Черниговской области подтвержденных случаев заражения коронавирусом не было.

Первый случай заражения коронавирусом выявлен на Черниговщине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184505
 
 
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і не те дивує, що на Чернігівщині з'явився коронавірус, а те, що виявили
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Нужно больше украинцев вернуть из-за границы бо шота медленно коронавирус развивается в Украине!!! Первый случай заражения коронавирусом выявлен на Черниговщине - Цензор.НЕТ 426
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Скоро спецпотягом від ***** подвезуть. Вже домовились.
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я могу понять еще молодых, но почему куча пенсов ошивается улицами в развалочку?
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Ведь самоубийство это грех. А хватануть корона вирис и двинуть кони это не грех, ведь выживать в условиях Украины на минималку обычному пенсу подобно кручению педалей на галере Первый случай заражения коронавирусом выявлен на Черниговщине - Цензор.НЕТ 3021
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якщо поодинці, то чому б і ні?
а от, коли вони збираються докупи, щоб обговорити, хто наркоман, а хто повія - ото біда
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Якби серед вас не було наркоманів і повій,то й вони б обговорювали щось інше.
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общество разделилось на "храбрых" и "осторожных". не все пенсионеры попали в осторожные. разумная оценка рисков. только и всего. острожные с трудом понимают храбрых, а вот храбрые хорошо понимают паник... осторожных. стало понятно?
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А ти невмирущий ,чи старіти не збираєшся.Хочеш лишитись вічно молодим?
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Че то долго Черниговщина сопротивлялась, несмотря на то что через нее едут поезда из РФ. Наверное только тесты завезли и глаза открыли
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