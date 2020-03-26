 Первый случай заражения коронавирусом выявлен на Черниговщине

Об этом сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Эспресс-тест показал положительный результат на наличие COVID-2019. Пациент помещен в отдельный бокс инфекционного отделения Борзнянской ЦРБ. Находится под постоянным наблюдением врачей, которые действуют в соответствии с протоколами Минздрава", - написал глава ОГА в фейсбуке в четверг днем.

При этом Прокопенко подчеркнул, что больница обеспечена необходимым количеством средств защиты врачей и средствами для дезинфекции и в настоящее время отрабатываются контакты больного для помещения на 14-дневную самоизоляцию.

"Для подтверждения или опровержения диагноза материалы направлены на ПЦР-тестирование в референс-лаборатории", - добавил глава ОГА.

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Как сообщалось, по состоянию на 10.00 четверга, 26 марта, в Украине было 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

При этом в Черниговской области подтвержденных случаев заражения коронавирусом не было.