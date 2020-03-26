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 На Закарпатье установили 4 блокпоста на перевалах: двумя перекрыли трассу на въезд из других областей, на остальных - проверяют температуру

На четырех перевалах при въезде в Закарпатскую область установили блокпосты. Двумя перекрыли трассу на въезд из других областей, на остальных - проверяют температуру.

Об этом сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Приостановлено движение автомобильного транспорта путем выставления блокпостов на перевалочных участках следующих автомобильных дорог: Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород), Торунский (Вишкивский) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)", - отметил Гетьманенко.

Движение будет открыто на двух других дорогах, идущих через Яблунецкий перевал (трасса Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и Абранский перевал (трасса М-06 Киев-Чоп). Всем, кто будет въезжать в область, будут проводить температурный скрининг.

На сегодня в Закарпатской области нет ни одного случая коронавируса

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Источник: https://censor.net.ua/n3184503
 
 
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ötzi! у него бы меч отобрать - ну вылитый ötzi! ))
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проверьте температуру у Зеленского и его тупорылых воровских министров, депутатов, чиновников, которые отдают подобные идиотские приказы...
Они явно не здоровы.
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Они хотят показать, какие они нужные для власти, а на самом деле короновирус ср*ть хотел на их градусники, и на их руки жадные и кривожопые.
Это мусорам лишний бонус к зарплате - вдруг кого и раскрутят на температуре... Самое интересное, увидят, что температура повышена - шо дальше? Нарушать закон и арестовывать (т.е. лишать свободы) а потом везти в больницу, где пошлют куда подальше, т.к. тестом или нет, или только для себя. Все! Вот их пшик и это все, на что это государство способно. В мирное время они еще могут воровать не давая бобику умереть от голода, а вот когда беда - тут и вырисовывается их неспособность, а значит и ненужность... И даже опасность.
Повезло все-таки им с бобиком!
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Понятно, что страной рулит Аваков, зеленский обистался и спрятался. Вчера Аваков так и говорил - " ядумаю, я решил, нужно так" не ссылаясь ни на кого. Фактически Президент это он. Ну а такое положение вещей как никогда лучшее время для развала Украины. Прощай Закарпатье! Счастливого пути !
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