 На Закарпатье установили 4 блокпоста на перевалах: двумя перекрыли трассу на въезд из других областей, на остальных - проверяют температуру

Об этом сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Приостановлено движение автомобильного транспорта путем выставления блокпостов на перевалочных участках следующих автомобильных дорог: Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород), Торунский (Вишкивский) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)", - отметил Гетьманенко.
Движение будет открыто на двух других дорогах, идущих через Яблунецкий перевал (трасса Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и Абранский перевал (трасса М-06 Киев-Чоп). Всем, кто будет въезжать в область, будут проводить температурный скрининг.
На сегодня в Закарпатской области нет ни одного случая коронавируса
Они явно не здоровы.
Это мусорам лишний бонус к зарплате - вдруг кого и раскрутят на температуре... Самое интересное, увидят, что температура повышена - шо дальше? Нарушать закон и арестовывать (т.е. лишать свободы) а потом везти в больницу, где пошлют куда подальше, т.к. тестом или нет, или только для себя. Все! Вот их пшик и это все, на что это государство способно. В мирное время они еще могут воровать не давая бобику умереть от голода, а вот когда беда - тут и вырисовывается их неспособность, а значит и ненужность... И даже опасность.
Повезло все-таки им с бобиком!