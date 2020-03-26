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 Политика Украины
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 Порошенко предложил Шмыгалю организовать воздушный мост с Китаем для поставки медоборудования

Правительство Украины должно инициировать создание так называемого "воздушного моста" с Китаем, чтобы максимально оперативно получить необходимые средства защиты и оборудование.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый Президент Украины Петр Порошенко.

Он также предложил включить в антикризисный штаб представителей парламентских фракций. Такой антикризисный штаб, по словам Порошенко, должен принимать необходимые для людей решения и жестко останавливать попытки под прикрытием эпидемии "протянуть" лоббистские решения.

"Сегодня я обратился к премьер-министру для того, чтобы был организован воздушный мост между Китаем и Украиной для того, чтобы аппараты искусственной вентиляции легких, защитные костюмы, защитные маски распределить через 50 антивирусных центров для того, чтобы врачи знали, что они защищены. Будут защищены врачи - будут защищены люди", - подчеркнул Порошенко.

"Вторая позиция - защитить малоимущих. Соцопроса, проведенный в Украине, показывает, что большинство украинцев имеет финансовые ресурсы на месяц - полтора для того, чтобы физически прожить. И ответить этим людям - это сегодня задача власти. Мы предложили сегодня объединиться, я внес предложение войти в антикризисный штаб, и очень приятно, что мое предложение было принято. Под руководством премьер - министра, при участии председателя ВРУ, представительства Офиса Президента, руководителей или лидеров политических партий и фракций парламента этот антикризисный штаб будет нарабатывать не лоббистские "хотелки", которые хотели включить в эти законопроекты, а будет нарабатывать то, что защитит людей и страну", - добавил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикризисный штаб должен работать с участием чиновников и депутатов, чтобы защитить пожилых людей, медиков и экономику, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3184501
 
   
 Топ комментарии
 
Петя би давно все порішав.
Не те що оте недолуге..і зелене.
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пусть зеля привезет с Кипра - те которые украли у нас с беней)
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Юрий Бутусов
10 хв ·

Безвластие в Харьковской области: Зеленский поддержал Кернеса и Ярославского против главы ОГА Кучера
Харьков сейчас - пример развала власти в регионах и потери управляемости президентскими администрациями со стороны Офиса президента. 19 марта на пресс-конференции парочка местных феодалов - Геннадий Кернес и Александр Ярославский демонстративно оскорбили заместителя главы ОГА Пастуху и главу ОГА Кучера, потмоу что считают, что их собственный антикризисный штаб более значимый, чем антикризисный штаб главы ОГА. Президент Зеленский по сути поддержал Кернеса и Ярославского в противовес своей же облгосадминистрации. К чему это все приведет?
Президент 16 марта собрал олигархов и решил распределить их по регионам для поддержки различных областей, чтобы они сами организовали помощь людям, сами создали антикризисные штабы, сами проводили сбор средств, и почему-то куратором Харьковщины назначил Ярославского - партнера Кернеса, и доверил ему создание областного антикризисного штаба. Ярославский завез из Китая большой груз гуманитарной помощи. В результате в области работают два антикризисных штаба, которые враждуют между собой.
По сути президент признал - он назначил руководить ОГА неподготовленных и не субъектных в политике людей и отдает местную власть олигархам, потому что своим администрациям не доверяет. Александр Турчинов также собирал олигархов в 2014-м - но он предлагал олигархам лично возглавить облгосадминистрации. То есть не дублировал систему управления, а наоборот - делегировал полномочия и персонализировал ответственность. Но Зеленский ответственность не делегирует, а фрагментирует.
В ответ на обвинения Ярославского Кучер сказал, что это он сам создал антикризисный штаб, и обвинил Ярославского в лоббировании личных интересов, а к Кернесу пообещал жесткие меры:
«Он решил дать заработать компании своего брата по поставкам медоборудования. Это их право, но я в этом принимать участия не буду. Накануне у меня с Ярославским состоялся разговор, где он мне прямо советовал, как мне тратить бюджетные деньги. Я не согласился. Поэтому посыпались оскорбления в мой адрес. Я обращаюсь к Кернесу. По моему мнению, в Харьковской области именно он является абсолютно деструктивным элементом, который организовал то, что происходит. Наша реакция будет жесткой, потому что этот человек не занимается теми вещами, которыми должен заниматься мэр огромного города. Он ответит за то, что имеют люди. Есть определенная информация, вы о ней позже услышите от правоохранительных органов».
Но Зеленский сделал ставку на Кернеса и Ярославского - также как раньше это делал Порошенко и Янукович.
Президент доверил региональную политику областных и районных администраций своему другу Сергею Трофимову, не имеющему опыта госуправления и понимания своей работы, который, в свою очередь, передал «кураторство» над Харьковщиной своему товарищу Вадиму Слюсареву, состоятельному пограничнику с интересами на погранпереходе Гоптовка. Слюсарев пробил назначение на Харьков главой ОГА Алексея Кучера и прокурора области Александра Фильчакова. Сам Кучер - адвокат, политической субъектности не имел, и ему изначально дали крайне ограниченные полномочия, без всяких силовиков. Мог ли он стать эффективным управленцем в области, где контроль над госпредприятиями и структурами власти в области давно поделен между Кернесом и Райниным.
Харьковская область сегодня открыта для сепаратизма, потому что здесь обнулилась центральная власть, и это серьезная угроза. И на местных выборах, к которым «Слуги» никакой серьезной подготовки не ведут, партию ожидает поражение и падение результатов по сравнению с парламентскими выборами. Кто усилится? Новый созданный Зеленским антикризисный штаб Кернеса и Ярославского - они имеют богатый опыт «убеждения» бизнесменов в необходимости жертвовать им деньги. Когда кто-то выбрасывает власть под ноги - кто-то ушлый спешит ее подобрать.
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С Мальдивами или Марбеллой?, с Панамой? Ходи на допросы....
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..вмешался Зеля и потребовал только через Оман! с Панамой тоже согласен!!! Вы уже давно в изоляции? Я кстати не имею ввиду коронавирус!))
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ОМАН, непременно Оман. Воздушный мост с Оманам по доставке оманской шаурмы.
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А может ты свои денюшки из офшоров привезешь в страну и расчитаешься по кредитам которые брал из бюджета?мость любой идиот может предложить,предлагальщиков у нас и без тебя хватает хитрун липецкий.
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пусть зеля привезет с Кипра - те которые украли у нас с беней)
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А Ахметову/Пінчуку/Коломойському/Фірташу таке слабо запропонувати?
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Ну так их тут не пиарят отчаянно,их всех нужно сажать,а имущество конфисковывать,без суда и прокуроров,например просто приняв закон.
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Так чего ж зеленая макака их не сажает?А наоборот попрошайничает и по области на "кураторство" дала?Ой,а как верещал "пра барьбу с алигархатом")))
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А что ты мне вопросы задаёшь,езжай к зеленой макаке и её спроси.
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кусок гавна они привезли для зелебобиков Порошенко предложил Шмыгалю организовать воздушный мост с Китаем для поставки медоборудования - Цензор.НЕТ 3161
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А хто кредити не віддає? Часом, не беня? Га, касап?
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"Від Херсона і до Львова, вже лунає, - фак ю, Вова"
"Знають Рівне та Черкаси,
що зелені - під%раси."
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Петя би давно все порішав.
Не те що оте недолуге..і зелене.
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Та видели недавно этого решала))))
Три коробочки из под обуви и два пакетика ездил по всей стране вручал.
Не смеши))
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а зелёный смарчёк что вручил? новый видосик?
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Так он же предатель и работает против Украины, все правильно!
А пэтьюнька же за страну переживает, а три коробочки и два пакетика))))
Гордость атцом!)))
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а то без него не знают. лучше бы взял, да за наворованное свое бабло и организовал мост или только бла бла бла? Как всегда?
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Дуболом, слыхал, что Порох "за свои деньги" отправил в оплачиваемый отпуск всех работников Рошена возрастом 50+?
Может, скажешь, что сделал Беня "за свои деньги"?
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Правительство Украины должно инициировать создание так называемого "воздушного моста" с Китаем, чтобы максимально оперативно получить необходимые средства защиты и оборудование. Источник: https://censor.net.ua/n3184501

Гарна ідея - поспішати треба, в Україні ще другої Італії не вистачало Порошенко предложил Шмыгалю организовать воздушный мост с Китаем для поставки медоборудования - Цензор.НЕТ 4077
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зейобікам такі ідеї в голову не приходять, бо в них в голомі самокати та інша х....ня! Порошенко предложил Шмыгалю организовать воздушный мост с Китаем для поставки медоборудования - Цензор.НЕТ 8888
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Юрий Бутусов
10 хв ·

Безвластие в Харьковской области: Зеленский поддержал Кернеса и Ярославского против главы ОГА Кучера
Харьков сейчас - пример развала власти в регионах и потери управляемости президентскими администрациями со стороны Офиса президента. 19 марта на пресс-конференции парочка местных феодалов - Геннадий Кернес и Александр Ярославский демонстративно оскорбили заместителя главы ОГА Пастуху и главу ОГА Кучера, потмоу что считают, что их собственный антикризисный штаб более значимый, чем антикризисный штаб главы ОГА. Президент Зеленский по сути поддержал Кернеса и Ярославского в противовес своей же облгосадминистрации. К чему это все приведет?
Президент 16 марта собрал олигархов и решил распределить их по регионам для поддержки различных областей, чтобы они сами организовали помощь людям, сами создали антикризисные штабы, сами проводили сбор средств, и почему-то куратором Харьковщины назначил Ярославского - партнера Кернеса, и доверил ему создание областного антикризисного штаба. Ярославский завез из Китая большой груз гуманитарной помощи. В результате в области работают два антикризисных штаба, которые враждуют между собой.
По сути президент признал - он назначил руководить ОГА неподготовленных и не субъектных в политике людей и отдает местную власть олигархам, потому что своим администрациям не доверяет. Александр Турчинов также собирал олигархов в 2014-м - но он предлагал олигархам лично возглавить облгосадминистрации. То есть не дублировал систему управления, а наоборот - делегировал полномочия и персонализировал ответственность. Но Зеленский ответственность не делегирует, а фрагментирует.
В ответ на обвинения Ярославского Кучер сказал, что это он сам создал антикризисный штаб, и обвинил Ярославского в лоббировании личных интересов, а к Кернесу пообещал жесткие меры:
«Он решил дать заработать компании своего брата по поставкам медоборудования. Это их право, но я в этом принимать участия не буду. Накануне у меня с Ярославским состоялся разговор, где он мне прямо советовал, как мне тратить бюджетные деньги. Я не согласился. Поэтому посыпались оскорбления в мой адрес. Я обращаюсь к Кернесу. По моему мнению, в Харьковской области именно он является абсолютно деструктивным элементом, который организовал то, что происходит. Наша реакция будет жесткой, потому что этот человек не занимается теми вещами, которыми должен заниматься мэр огромного города. Он ответит за то, что имеют люди. Есть определенная информация, вы о ней позже услышите от правоохранительных органов».
Но Зеленский сделал ставку на Кернеса и Ярославского - также как раньше это делал Порошенко и Янукович.
Президент доверил региональную политику областных и районных администраций своему другу Сергею Трофимову, не имеющему опыта госуправления и понимания своей работы, который, в свою очередь, передал «кураторство» над Харьковщиной своему товарищу Вадиму Слюсареву, состоятельному пограничнику с интересами на погранпереходе Гоптовка. Слюсарев пробил назначение на Харьков главой ОГА Алексея Кучера и прокурора области Александра Фильчакова. Сам Кучер - адвокат, политической субъектности не имел, и ему изначально дали крайне ограниченные полномочия, без всяких силовиков. Мог ли он стать эффективным управленцем в области, где контроль над госпредприятиями и структурами власти в области давно поделен между Кернесом и Райниным.
Харьковская область сегодня открыта для сепаратизма, потому что здесь обнулилась центральная власть, и это серьезная угроза. И на местных выборах, к которым «Слуги» никакой серьезной подготовки не ведут, партию ожидает поражение и падение результатов по сравнению с парламентскими выборами. Кто усилится? Новый созданный Зеленским антикризисный штаб Кернеса и Ярославского - они имеют богатый опыт «убеждения» бизнесменов в необходимости жертвовать им деньги. Когда кто-то выбрасывает власть под ноги - кто-то ушлый спешит ее подобрать.
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Що тут дивуватись як що у владі зараз ВІРТУАЛЬНИЙ ПРЕЗИДЕНТ
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давай Пэтро вся надёжа на тебя, ******* эти самокатчики с куршавелями!!!!!
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Чего у нас не отнять, так это необходимость длительно потрындеть перед каждым пустяковым делом, пока пустяк не превратится с проблему. А уже к проблеме мы имеем свой проверенный подход - ожидаем того, что проблема сама рассосётся.
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А у нас оказывается дешевле??? арендовать Ил-76 в Казахстане и платить чужой стране валюту, чем использовать свои Ил-76.(((((( Зепадали валят всё что можно, не думая и не беспокоясь. При аренде казахов можно процентик ухватить... При использовании своих тяжеловато... ((((
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пане Порошенко, а чого за вашої каденції не було запущено виробництво української мед.т техніки? зокрема апаратів штучної вентиляції легенів?
ви ж з Супрун бавились в мед.реформу, а обладнання це ж найперше.
А Тепер ви рекомендуєте будувати повітряні мости. Це нормально?
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З-за каденції влади коаліції БПП+НФ загрози пандемії короновірусного грипу не існувало; і навіть вистачало апаратів ШВЛ для поточних потреб. Були (і є нині) навіть купа неробочих апаратів, до яких не доходили руки відремонтувати.
більше того, в держрезерві знаходились (були закуплені) і маски. і костюми, і навіть ліки проти грипу... Які потім хтось змародерив...

Так що, зебіл, ти вчергове всрався брехнею.
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будуйте і надалі з порошенком повітряні палаци, мости і тд.
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маловато ЗЕботв, угроза сдохнуть от вируса с налепкой ЗЕ вместо маски уже не привлекает.
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