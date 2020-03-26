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 КНДР тайно просит о помощи в выявлении COVID-19: с начала пандемии в стране нет заболевших

Власти КНДР обращались к международному сообществу с просьбой помочь увеличить эффективность тестирования на наличие коронавируса .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"У правительства есть комплекты для тестирования на COVID-19, и они знают, как их использовать, но количество комплектов является недостаточным, поэтому власти обращаются с просьбой ко всем организациям помочь им в этой ситуации", - цитирует издание слова источника.

Отмечается, что власти КНДР запрашивали подобную помощь тайно.

С начала вспышки коронавируса COVID-19 власти КНДР не объявляли ни об одном выявленном случае заражения им.

В то же время, как указывает FT, международные эксперты сомневаются в точности этих данных, учитывая возможные проблемы Пхеньяна с выявлением вируса в условиях недостаточного количества тестов на COVID-19.

Учитывая территориальное расположение страны, КНДР является одной из наиболее уязвимых стран к распространению коронавируса, напоминает издание.

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Кроме того, поставки в страну медицинского оборудования сталкиваются с длительными задержками из-за санкций ООН, введенных в отношении Пхеньяна, указывает Financial Times.

Также сообщается, что КНДР, Россия, Китай, Сирия, Иран, Венесуэла, Никарагуа и Куба попросили генсекретаря ООН Антониу Гутерриш потребовать от государств снять односторонние санкции, препятствующие борьбе с коронавирусом.

В то же время Южная Корея выступала с предложениями к Северу о сотрудничестве, чтобы предотвратить распространение коронавируса, но не получала ответа, отмечали южнокорейские СМИ.

Источник: https://censor.net.ua/n3184500
 
 
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за цих я спокійний: виграли ЧС з футболу - виграють і пандемію
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Что Чемпионат ? Так, семечки, их космонавты на Солнце высаживались!
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Таки да, и это не шутка. сайт конечно Парашный, за, что и прошу пардону, но и в Ютубе можно посмотреть.

https://pikabu.ru/story/v_kndr_rasskazali_po_televizoru_chto_ikh_kosmonavt_prizemlilsya_na_solntse_5230609
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пусть попросят италию вышвырнуть от себя в их сторону ********** военных инфекционистов. там в стране с народной демократией они могут тренироваться в своё удовольствие. одни расходники, куда очком не кинут.
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С начала вспышки коронавируса COVID-19 власти КНДР не объявляли ни об одном выявленном случае заражения им.

Какую-такую помощь? Этот корейский хомячок, наоборот, должен опытом делиться. Один из всех отпетлял. У всех пожар, а у него - вот.
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в нього дофіга заробітчан у Китаї
так шо, зараз у КНДР, скоріш за все, веселуха почалась
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Так, на відміну від Італії, у Північній Кореї "нема никакого пиару"...
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КНДР тайно просит о помощи в выявлении COVID-19: с начала пандемии в стране нет заболевших

Ему обидно, что ли? КНДР тайно просит о помощи в выявлении COVID-19: с начала пандемии в стране нет заболевших - Цензор.НЕТ 7218
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А у них традиция такая. Это как с голодом в 1995. Его нету, нету. А потом оп и померло от него пару миллионов, как выяснилось потом.
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Як в них може бути вірус якщо до них ніхто не їде.
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Які тести? Кашлянув, чхнув - розстріл на місці. Корейські баби ще народять.
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В принципе помочь можно. Тайно сдал ВСЁ ЯО, ВСЁ, что связано с их производством и ВСЁ, что связано с доставкой технологий из РФ и тайно пулучи помощь.
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