 КНДР тайно просит о помощи в выявлении COVID-19: с начала пандемии в стране нет заболевших

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"У правительства есть комплекты для тестирования на COVID-19, и они знают, как их использовать, но количество комплектов является недостаточным, поэтому власти обращаются с просьбой ко всем организациям помочь им в этой ситуации", - цитирует издание слова источника.

Отмечается, что власти КНДР запрашивали подобную помощь тайно.

С начала вспышки коронавируса COVID-19 власти КНДР не объявляли ни об одном выявленном случае заражения им.

В то же время, как указывает FT, международные эксперты сомневаются в точности этих данных, учитывая возможные проблемы Пхеньяна с выявлением вируса в условиях недостаточного количества тестов на COVID-19.

Учитывая территориальное расположение страны, КНДР является одной из наиболее уязвимых стран к распространению коронавируса, напоминает издание.

Смотрите также: Лакшери-палаты для VІР-ов: как будут лечить чиновников от коронавируса. ВИДЕО

Кроме того, поставки в страну медицинского оборудования сталкиваются с длительными задержками из-за санкций ООН, введенных в отношении Пхеньяна, указывает Financial Times.

Также сообщается, что КНДР, Россия, Китай, Сирия, Иран, Венесуэла, Никарагуа и Куба попросили генсекретаря ООН Антониу Гутерриш потребовать от государств снять односторонние санкции, препятствующие борьбе с коронавирусом.

В то же время Южная Корея выступала с предложениями к Северу о сотрудничестве, чтобы предотвратить распространение коронавируса, но не получала ответа, отмечали южнокорейские СМИ.