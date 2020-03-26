 12 приехавших вчера из Польши жителей Днепропетровщины не прошли карантинный контроль, - облсовет

Несмотря на то, что на вокзале их ожидали специальные микроавтобусы, услугами такого трансфера воспользовались только 10 человек. 12 человек по непонятным причинам не поехали. Об этом сообщил Днепропетровский облсовет, передает Цензор.НЕТ.
10 человек доставили в Царичанскую ЦРБ, где они проходят обследование.
Областные власти обратились к жителям, напомнив, что работает круглосуточная горячая линия: 0800-500-474.
"Нам необходим контакт и данные о каждом человеке, кто возвращается из стран ЕС. Мы готовы высылать за группами из нескольких человек транспорт и доставлять их домой с прохождением всех диагностических процедур для того, чтобы минимизировать проникновение в область вируса", - отмечается в обращении.
і масок вже сказали не носити.
в мене таке враження, що вони навмисне організовують епідемію в країні, інакше їх знесе майдан вже восени.
я уверен, что радуется этому он от души
это шоу
а остальные случаи? особенно в маршрутках-автобусах в первые недели...