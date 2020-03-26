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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 12 приехавших вчера из Польши жителей Днепропетровщины не прошли карантинный контроль, - облсовет

Вчера в Украину поездом из Польши прибыли 600 человек, из которых 22 из Днепропетровской области.

Несмотря на то, что на вокзале их ожидали специальные микроавтобусы, услугами такого трансфера воспользовались только 10 человек. 12 человек по непонятным причинам не поехали. Об этом сообщил Днепропетровский облсовет, передает Цензор.НЕТ.

10 человек доставили в Царичанскую ЦРБ, где они проходят обследование.

Областные власти обратились к жителям, напомнив, что работает круглосуточная горячая линия: 0800-500-474.

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"Нам необходим контакт и данные о каждом человеке, кто возвращается из стран ЕС. Мы готовы высылать за группами из нескольких человек транспорт и доставлять их домой с прохождением всех диагностических процедур для того, чтобы минимизировать проникновение в область вируса", - отмечается в обращении.

12 приехавших вчера из Польши жителей Днепропетровщины не прошли карантинный контроль, - облсовет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184499
 
 
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все по Зеленському...
і масок вже сказали не носити.
в мене таке враження, що вони навмисне організовують епідемію в країні, інакше їх знесе майдан вже восени.
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Так уже зимой снесли потужной струей путча, не?
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А кто его придумал - этот путч - не вы ли - кацапы?
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кацап именно этому и радуется.

я уверен, что радуется этому он от души
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немцам тоже самое говорят: "маски для заболевших", самолеты в Европу тоже своих желающих вернуться свозят до сих пор
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Люди везде одинаковые. Каждый из таких "хитрых" как в новости думает 1.Я особенный и не подхвачу заразу 2. В больнице меня заразят, лучше сам дома пересижу это же не страшнее гриппа. и.т.д.
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И это тоже, думаю его снимут со временем, но придумают при этом кучу ограничений, типа справки что у тебя нет коронавируса, перед допуском на работу, проверок людей на каждом шагу и.т.д. Но это на Западе, а у нас не знаю как все будет.
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Ви влада чи жалюгідні імпотенти ? Яка ганьба
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Ну и зачем таких привозить, пусть сидят в Польше, раз они считают себя здоровыми, продолжают работать. С таким мурлом нужно жестче, я только - за.
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и это только то, в чем признались -попались...
а остальные случаи? особенно в маршрутках-автобусах в первые недели...
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