 Разумков о VIP-палатах в Александровской больнице: Рада таких поручений не давала

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков во время брифинга 26 марта, который состоялся после встречи руководства Верховной Рады, председателей депутатских фракций и представителей Кабинета министров Украины.
"Я не знаю об этом. Мы таких поручений не давали, не обращались. Будем надеяться, что как можно меньше наших сограждан будут попадать в палаты, а если, не дай бог, заболеют, то быстро выздоравливать", - сказал Разумков.
Напомним, 25 марта Bihus.Info опубликовал приказ киевских властей, который был разослан в столичные больницы, о создании особых условий для лечения от коронавируса так называемых VIP-пациентов.
Среди требований: изолированные палаты площадями не менее 13 кв. м, затемненные окна, удобная коммуникация с операционными и другими отделениями, наличие отдельного резерва лекарственных средств и резервация отдельных операционных.
Во-вторых, Хорошковский, уже, валяется в "инфекции" Александровки.
В-третьих, как раз глядя на то, что вирусу пох кого ложить, а граница закрыта, наша блотота и решила сделать "заграницу" здесь и сейчас.
Твои слова б, да богу в уши
по стоимости однокомнатной квартиры с кондиционером и спутниковой связью...с чертом скорее всего
-о 7 летней девочке на волыни без признаков и с положительным результатом теста,
-о вип-палатах в детской больнице и
-о вип-персонах, прилетевших из куршавеля с 8-го марта
об этом писал цензор за 2 последних дня
бди, шлюшка
17 ч. ·
Александр Иличевский
Вчера в 09:56
Грета Тунберг - это Дева Стокгольмская, девочка-пророк. В сущности, все, что она говорит, это слова Вернадского и Тейяра де Шардена: "Человечество выживет лишь, когда объединится". Понимаешь это особенно, когда видишь, что первое, что сделал вирус, это разобщил не только человечество в буквальном смысле слова, но и вбил клин всюду, куда было только можно - между странами (кто сейчас вспомнит о том, что такое Европейский союз?), между бедными и богатыми, между теми, кто в карантине, между людьми вообще. Исходя из этого, ясно, что можно противопоставить бедствию: это взаимовыручка, суть которой теперь обнажилась и понимается в сознании и сознательности. Николай Нестор Нагорняк Все верно, но "Грета Тунберг - это Дева Стокгольмская, девочка-пророк. В сущности, все, что она говорит, это..." зачем упоминать? Девочка-пророк? В основании всех войн, революций, геноцидов,... разделение на свой-чужой. Натравливание одних на других. В связи с коронавирусом на китайцев, на тех, кто путешествовал и блокада застала из вне дома, на заробитчан, возвращающихся на родину, на богатых и бедных...Пример https://censor.net.ua/.../na_nih_koronavirus_priletel_v...
Не дай Бог еще "Дева Стокгольмская, девочка-пророк" подключится к этому коронавирусу в мозгах...
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На них коронавирус прилетел в Киев: как лечатся миллионеры из Куршевеля в инфекционных боксах Александровки
CENSOR.NET.UA https://censor.net.ua/resonance/3184133/na_nih_koronavirus_priletel_v_kiev_kak_lechatsya_millionery_iz_kurshevelya_v_infektsionnyh_boksah_aleksandrovki
На них коронавирус прилетел в Киев: как лечатся миллионеры из…
А создать Следственную Депктатскую Коммисиию не?
Шоб выковырять наружу корупционеров на крови ? Потому как если врач на одного то значит минимум пять остаются вообще без врача?
а-а-а-а....низзя трогать бо можно шо нить зеленое выковырять..
Може досі вже "вмикати дурочку"?
Слабо з питанням про роз'яснення звернутися безпосередньо до підписантів тої цидули про VIP-палати??? І бажано в присутності керівника МОЗ і мера Києва.