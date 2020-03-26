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 Разумков о VIP-палатах в Александровской больнице: Рада таких поручений не давала

Руководство Верховной Рады не давало никаких поручений по обустройству VIP-палат в Александровской больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков во время брифинга 26 марта, который состоялся после встречи руководства Верховной Рады, председателей депутатских фракций и представителей Кабинета министров Украины.

"Я не знаю об этом. Мы таких поручений не давали, не обращались. Будем надеяться, что как можно меньше наших сограждан будут попадать в палаты, а если, не дай бог, заболеют, то быстро выздоравливать", - сказал Разумков.

Напомним, 25 марта Bihus.Info опубликовал приказ киевских властей, который был разослан в столичные больницы, о создании особых условий для лечения от коронавируса так называемых VIP-пациентов.

Среди требований: изолированные палаты площадями не менее 13 кв. м, затемненные окна, удобная коммуникация с операционными и другими отделениями, наличие отдельного резерва лекарственных средств и резервация отдельных операционных.

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Источник: https://censor.net.ua/n3184497
 
 
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Опять все врут кроме зеко манды Разумков о VIP-палатах в Александровской больнице: Рада таких поручений не давала - Цензор.НЕТ 6595
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VIP - палаты должны быть, ибо если Владимир Зеленских умрет от корона вируса - мы останимся без презедента
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VIP - палаты должны быть, ибо если Владимир Зеленских умрет от корона вируса - мы останимся без презедента
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да лучше уже без презедента, чем с таким.
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Вы реально думаете, что если главзебил заболеет коронавирусом, то он поедет в задрипаную инфекционку? Он будет в люксовых условиях как сыр в масле
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в люксовых белых тапках и вип гробу он будет. вы так же как и они думаете что сделаны из какого то особого сорта мяса ? как эти дебилы понять не могут, что деньги не все решают и на тот свет бабло, дворцы и кареты не забереш ?
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Бойцы Арсена Авакова выгонят пациентов из простого нариду из больницы и положат туда властвующую верхушку в случае если коронавирус это не вонючий фейк. Бабло всегда решает. Как оговорят евреи: "если проблему можно решить за деньги - это не проблема!!!"
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в таких случаях - решает товарищ маузер или даже обычный кирпич в голову, и срать сколько у тебя бабла и связей.
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Есть фраза - не сдерживай порывов, идущих из глубины души!
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А где эти "люксовые условия", можно узнать?
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ну переоборудуют ординаторские, ибо хорошковский не хочет лежать в общей палате с холопами...
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Во-первых, пока случаев не много, то все лежат в отдельных, изолированных, боксах.
Во-вторых, Хорошковский, уже, валяется в "инфекции" Александровки.
В-третьих, как раз глядя на то, что вирусу пох кого ложить, а граница закрыта, наша блотота и решила сделать "заграницу" здесь и сейчас.
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он неучитывает что феофания не резиновая, и что если привезут игоря валерьевича - зеленую перхоть струсят с топчана на пол, что бы освободить место.
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"ибо если Владимир Зеленских умрет от корона вируса"
Твои слова б, да богу в уши
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туда клоуну и дорога вместа с раялем и лисапедом.
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У нього особиста палата в клініці Пальчевського де він аналізи здавав. Клініка обстежила якогось депутата і коронавірусу не знайшла. Потім писали, що бідолашний нардеп вже десь в реанімації.
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И как всегда...никто ничего...Но в реальности то ОНО есть! Мерзавцы чиничные. так кто же дал распоряжение??? Кличко на голубом глазу Лгал вчера что НЕТ ничего...а птом тупорылое оправдывалось когда документы и видео показали на всю страну.
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я бы предложил вип гробы для этих вип персон.
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это есть...
по стоимости однокомнатной квартиры с кондиционером и спутниковой связью...с чертом скорее всего
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а-ха-ха! не хватало чтоб давала...а телефонное ЦУ и личную просьбу плюс чуточку обещаний и денег - еще никто не отменял...тем более в борьбе за жизнь
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Чи не час зателефонувати пану Баканову?
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он занят, обмывает очередные звезды на погонах, генерал ла-путина...ла-ла-ла
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Особенно нарид должны порадовать ВИП-палаты, которые сейчас готовят в Детском центре нейрохирургии, нафиг нариду дети, если у ни есть такой замечательный Зе и его слуги.
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на детях коронавирус сказывается меньше...и они, зараженные дети-разносчики, обнаруживаются позже остальных
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тебе не стыдно такую хню за деньги писать? центр НЕЙРОХИРУРГИИ - это не инфекционка, там что то другое лечат. для вас платных шлюх отдельный котел в аду
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новости
-о 7 летней девочке на волыни без признаков и с положительным результатом теста,
-о вип-палатах в детской больнице и
-о вип-персонах, прилетевших из куршавеля с 8-го марта

об этом писал цензор за 2 последних дня

бди, шлюшка
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зачем вип палаты в нейрохирургическом центре?
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зачем вип-палаты для взрослых дядей и тётей в детской больнице?
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было бы наивным полагать, что такие поручения даются напрямую радой та ещё и письменных формах )
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но пипл то хавает.... и верит в святость этих ************ )))
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пока "новая общность людей - советский народ" с их приживлёнными идеалами веры не вымрет, діла вобщім не буде. тут я полностью согласен. племя молодое, с ним можно связывать надежды на перемены. вот потому то его и пытаются проредить войной.
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Так клича же отпетый порохобот,поэтому все логично - свинарчуки должны лечиться как люди,а остальные пусть подыхают,нормальное порохоботство,киевлянам нравится.
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А ви, шановна громада, очікували щиросердного зізнання? Від кого? від молодесенького регіАНАЛа? Разумков о VIP-палатах в Александровской больнице: Рада таких поручений не давала - Цензор.НЕТ 8462
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Та кто же тебе поверит,зелёный ты наш?
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нет- не был-не участвовал, открещивается барыга./Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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так вот почему они во время карантина поощряют работу обменников и ломбардов!!!
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В Раде зарегистрирован законопроект о легализации игорного бизнеса. 18.10.19. / Часто возле зала с игровыми автоматами находится ломбард.
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Станислав Белковский с Станиславом А. Белковским и Александром Иличевским.
17 ч. ·
Александр Иличевский
Вчера в 09:56
Грета Тунберг - это Дева Стокгольмская, девочка-пророк. В сущности, все, что она говорит, это слова Вернадского и Тейяра де Шардена: "Человечество выживет лишь, когда объединится". Понимаешь это особенно, когда видишь, что первое, что сделал вирус, это разобщил не только человечество в буквальном смысле слова, но и вбил клин всюду, куда было только можно - между странами (кто сейчас вспомнит о том, что такое Европейский союз?), между бедными и богатыми, между теми, кто в карантине, между людьми вообще. Исходя из этого, ясно, что можно противопоставить бедствию: это взаимовыручка, суть которой теперь обнажилась и понимается в сознании и сознательности. Николай Нестор Нагорняк Все верно, но "Грета Тунберг - это Дева Стокгольмская, девочка-пророк. В сущности, все, что она говорит, это..." зачем упоминать? Девочка-пророк? В основании всех войн, революций, геноцидов,... разделение на свой-чужой. Натравливание одних на других. В связи с коронавирусом на китайцев, на тех, кто путешествовал и блокада застала из вне дома, на заробитчан, возвращающихся на родину, на богатых и бедных...Пример https://censor.net.ua/.../na_nih_koronavirus_priletel_v...
Не дай Бог еще "Дева Стокгольмская, девочка-пророк" подключится к этому коронавирусу в мозгах...
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На них коронавирус прилетел в Киев: как лечатся миллионеры из Куршевеля в инфекционных боксах Александровки
CENSOR.NET.UA https://censor.net.ua/resonance/3184133/na_nih_koronavirus_priletel_v_kiev_kak_lechatsya_millionery_iz_kurshevelya_v_infektsionnyh_boksah_aleksandrovki
На них коронавирус прилетел в Киев: как лечатся миллионеры из…
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гретта тунберг - больная на голову и не выживет в жестоких условиях, так же как и другие пацифисты, веганы и зожники. когда будет нечего жрать - первым делом на холодец пустят пацифистов и веганов. )))
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она - юродивая, которая лопочет то, что ей взрослые дяди нашептали
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Не мы - и вопрос типа закрыт....
А создать Следственную Депктатскую Коммисиию не?
Шоб выковырять наружу корупционеров на крови ? Потому как если врач на одного то значит минимум пять остаются вообще без врача?
а-а-а-а....низзя трогать бо можно шо нить зеленое выковырять..
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о VIP-палатах в Александровской больнице: Рада таких поручений не давала, но и запрещать уже не будем, что бы не накалять страсти.
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Наказ 353 КМДА висить у відкритому доступі про віп палати. Так що не тринди офіційно на сайті кмда https://health.kievcity.gov.ua/files/2020/3/25/353.PDF
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А кто давал? У зеленых же абсолютная власть в стране.
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Так, а двірник з КМДА що скаже з цього приводу? А Генштаб чого мовчить?
Може досі вже "вмикати дурочку"?
Слабо з питанням про роз'яснення звернутися безпосередньо до підписантів тої цидули про VIP-палати??? І бажано в присутності керівника МОЗ і мера Києва.
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