 Украина обратилась через ОБСЕ к РФ с призывом прекратить огонь на период пандемии, - "слуга народа" Верещук

Об этом рассказала народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
По ее словам, безопасность на востоке Украины "остается на первом месте".
"Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой обратиться к Российской Федерации, чтобы мы прекратили огонь – безусловное, полное и комплексное прекращении огня на период пандемии", – отметила Верещук.
Нардеп напомнила, что генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с призывом остановить все конфликты на планете на период пандемии.
"Были примеры, как в Ливии, когда на самом деле прекратили огонь. Были договоренности на период пандемии, этой всемирной угрозы жизни и здоровью планеты, остановить огонь, чтобы предоставить доступ медикам, предоставить доступ к медицинским услугам и обслуживание безотносительно того, на какой стороне Украины находятся сегодня люди", – заявила она.
По словам Верещук, она "пока не видела реакции РФ" на предложение Украины.
це правильний дипломатичний хід, що не дає забувати, хто є стороною конфлікту на Донбасі
Ну у зелёных идиотов уже что то невообразимое в голове!!! МЫ ДОЛЖНЫ прекратить огонь?!
Можна на деякий час припинити санкціями на касапію, але ненадовго. Хоча - останнім часом Зе-бане-банда успішно ті санкції скасовує. А "только перестать стрелять" - стало вже розхожим мемом.
"Война выгодна только барыгам которые на ней наживаются", говорил бубочка. И таки шо, теперь барыга зеленский наживается на войне, или он просто был (и есть) идиот? Ау, зебилушки?