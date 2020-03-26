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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Украина обратилась через ОБСЕ к РФ с призывом прекратить огонь на период пандемии, - "слуга народа" Верещук

Украина через ОБСЕ обратилась к России с предложением обеспечить перемирие на Донбассе из-за угрозы эпидемии коронавирус COVID-19.

 Об этом рассказала народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

По ее словам, безопасность на востоке Украины "остается на первом месте".

"Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой обратиться к Российской Федерации, чтобы мы прекратили огонь – безусловное, полное и комплексное прекращении огня на период пандемии", – отметила Верещук.

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Нардеп напомнила, что генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с призывом остановить все конфликты на планете на период пандемии.

"Были примеры, как в Ливии, когда на самом деле прекратили огонь. Были договоренности на период пандемии, этой всемирной угрозы жизни и здоровью планеты, остановить огонь, чтобы предоставить доступ медикам, предоставить доступ к медицинским услугам и обслуживание безотносительно того, на какой стороне Украины находятся сегодня люди", – заявила она.

По словам Верещук, она "пока не видела реакции РФ" на предложение Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3184494
 
 
 Топ комментарии
 
Так бубочка же зуб давал под свою ответственность.Надо же только перестать стрелять.
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При чем тут пандемия? Нужно требовать вывод рос. войск с Донбасса. РФ нагло ворует у Украины нефть на одесском шельфе - где заявления? Судебные международные иски? Или Зеля с агрессором не судится? Враг ведет себя нагло и похабно и никакой реакции украинских властей.
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Для них расея не агрессор, а партнер...
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Они бандиты и вообще никого не слушают, но это не значит что нужно молчать. Нужно судиться требовать и просить ЕС и Америку об усилении санкций.
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не така вже й недолугість, до речі
це правильний дипломатичний хід, що не дає забувати, хто є стороною конфлікту на Донбасі
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Гундяй Крестовоздвиженский А після епідемії,що можна продовжувати? Це що гра у войнушки? Там люди помирають.
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Гундяй Крестовоздвиженский Це саме ви дурні.Саме тому в нас вже 29 років жопа.Вас всіх легко надурити.
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Почему же ? А может это зе пандемию придумал, что бы войну прекратить ?
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та мабуть яйця.... а може вiн її просто зазделегiдь заготував...
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Так бубочка же зуб давал под свою ответственность.Надо же только перестать стрелять.
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Вся власть в Украине ето театр. А Бубочка в нем играет главную роль. Ну какая с артиста ответственность. Я не удивлюсь если он еще когда его прижмут покажет справку с психушки
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Подумаешь сенсация. В своё время такие справки показывали Кернес и Рабинович, сейчас уважаемые люди, сидят в первых рядах.
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А Кива вообще не стесняясь размахивает в одной руке пистолетом в другой справкой о том что он невменяем. Я такой другой страны не знаю...
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зачем такие сложности? заходишь к Ермаку, он звонит своему дружбану Козаку и вопрос решен.....
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Якби він тільки для себе видавав бажане за дійсне, але ж ні, тепер це політика всієї держави.
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ніби це виграшки - рібята, щас не до ігр
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Я даже представит как в кремле розреготались. Неужели можно поверить что цель ***** ето уменьшить напряженность на дамбасе или в мире. Скорее ждите от ***** обострения. Ему очень понравилось как вы ползаете перед ним на коленях и облизываете сапоги
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А в Ливии была внешняя агрессия? Или там все же местные "племена" воевали друг против друга? верещук ты дура.
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Спасибі за інформацію, тепер зрозуміло чого мене днями так стало колотити, думав простуда.
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"Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой обратиться к Российской Федерации, чтобы МЫ прекратили огонь - безусловное, полное и комплексное прекращении огня на период пандемии", - отметила Верещук.Источник: https://censor.net.ua/n3184494

Ну у зелёных идиотов уже что то невообразимое в голове!!! МЫ ДОЛЖНЫ прекратить огонь?!
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вона не просто зелена ідіотка. Вона - мервечуківська, яка, як соціально близька, пробралася в списки зебілів.
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А как же "все объемное и полное, реальное прекращение огня" о котором бубочка договорился в Парижах? А "желание мира" в глазах *****?
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"вогонь" орків можна припинити лише його подавленням, і ніяк інакше.

Можна на деякий час припинити санкціями на касапію, але ненадовго. Хоча - останнім часом Зе-бане-банда успішно ті санкції скасовує. А "только перестать стрелять" - стало вже розхожим мемом.
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Вот идиоты, надо же зеленского заслать, чтобы в глаза путлеру посмотрел и рассмешил его.

"Война выгодна только барыгам которые на ней наживаются", говорил бубочка. И таки шо, теперь барыга зеленский наживается на войне, или он просто был (и есть) идиот? Ау, зебилушки?
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...из-за зебилов уже никто не думает о том, как вернуть крым и донбасс - все, мать их, "устали" от войны
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ВЕРЕЩУК , ты в здравом уме ???? ЩА , личный состав все бросит и уйдет в запой !!! б\г =б\г это главное на ВОЙНЕ !!! это не ЗАРНИЦА и не УЧЕНИЯ , Это война !!!
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както вяло и уныло просите,клоуны,---без задора и огонька...так вам точно никто не даст!!! Надо собрать стадион зелебобиков и попросить как следует--с хохмами плясками и феерверками! а през пусть на роялях сбацает....Не, так тоже никто не даст,но хоть поржём!
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Додатково ще треба заглянути в очі Путіна, стоячи рачки.
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