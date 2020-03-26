 В медучреждениях столицы на сегодня 380 аппаратов ИВЛ, город уже получил 9 тыс. экспресс-тестов, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлан пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

Он напомнил, что в столице подготовлено 7 базовых больниц для приема больных коронавирусом. Всего развернуто более 400 коек. В случае осложнения эпидемической ситуации город готов развернуть 7000 дополнительных коек.

"В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов. Реанимационные кровати инфекционных отделений обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, - сказал мэр. - В столичных больницах на сегодняшний 380 аппаратов искусственной вентиляции легких. 93 из них - в больницах, определенных опорными", - отметил Кличко.

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Он также напомнил, что недавно столичная власть передала медучреждениям столицы 39 новых карет скорой помощи, которые закупил город. Они, в частности, оснащены и аппаратами искусственной вентиляции легких.

"Также городские власти обеспечили семейных врачей, службу неотложной помощи и все медучреждения экспресс-тестами на выявление коронавируса. В общем, на сегодня, город уже получил 9000 из заказанных и приобретенных тестов. И мы продолжаем их покупать", - сказал Виталий Кличко.