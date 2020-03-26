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 В медучреждениях столицы на сегодня 380 аппаратов ИВЛ, город уже получил 9 тыс. экспресс-тестов, - Кличко

В медицинских учреждениях столицы сегодня 380 аппаратов искусственной вентиляции легких. 93 из них - в больницах, определенных опорными для лечения больных коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлан пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

Он напомнил, что в столице подготовлено 7 базовых больниц для приема больных коронавирусом. Всего развернуто более 400 коек. В случае осложнения эпидемической ситуации город готов развернуть 7000 дополнительных коек.

"В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов. Реанимационные кровати инфекционных отделений обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, - сказал мэр. - В столичных больницах на сегодняшний 380 аппаратов искусственной вентиляции легких. 93 из них - в больницах, определенных опорными", - отметил Кличко.

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Он также напомнил, что недавно столичная власть передала медучреждениям столицы 39 новых карет скорой помощи, которые закупил город. Они, в частности, оснащены и аппаратами искусственной вентиляции легких.

"Также городские власти обеспечили семейных врачей, службу неотложной помощи и все медучреждения экспресс-тестами на выявление коронавируса. В общем, на сегодня, город уже получил 9000 из заказанных и приобретенных тестов. И мы продолжаем их покупать", - сказал Виталий Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3184492
 
 
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Просто ох*** реформы Супрун и ЗЕкоманды. На 3 млн Киев 380 аппаратов ИВЛ. Браво!
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В таком случае,если так мало тестов и аппаратов,то пусть они пригодятся исключительно для слуг народа,включая и их окружение.Пусть киевлянам эти гаджеты просто не понадобятся.
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Путин пообещал значительно повысить налог на выплаты дивидендов в офшоры. Ставку налога поднимут с 2 до 15 процентов. А что у нас? Те, кто сейчас получает чистую прибыль должны на 50% покупать тест-системы, маски, медикаменты...
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Путин пообещал значительно повысить налог на выплаты дивидендов в офшоры. Ставку налога поднимут с 2 до 15 процентов. А что у нас? Те, кто сейчас получает чистую прибыль должны на 50% покупать тест-системы, маски, медикаменты...
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Этого мало. Это 0,01% от населения Киева. А по прогнозам может понадобится, при плохом развитии событий, 0,05% от населения. Допустим, не все одновременно, но все равно нужно где-то 1000-1200 аппаратов.
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