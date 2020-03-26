 Евросоюз подготовит аналог "плана Маршалла" для спасения экономики в условиях пандемии COVID-19

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
"Когда я говорю "план Маршалла", я имею в виду серьезные амбиции", - отметил глава Европейского совета. Он добавил, что ущерб от экономического шока означает, что "мы должны быть крайне активными и уже очень скоро".
Шарль Мишель назвал данную инициативу "внутриевропейским планом, который должен мобилизовать капитал ЕС в рамках европейского бюджета; которые должен мобилизовать национальные фонды и который также должен мобилизовать частный сектор".
Ожидается, что лидеры ЕС сегодня призовут Европейскую комиссию разработать новый план восстановления экономики.
"на проедание"на поддержку населения на карантине приняли. Будут брать кредиты везде, правые говорят, что нужно людей будет выпускать на работу со временем, иначе экономика загнется. У нас же все так беспечно идет, как-будто Украина богаче Германии.