 Евросоюз подготовит аналог "плана Маршалла" для спасения экономики в условиях пандемии COVID-19

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Когда я говорю "план Маршалла", я имею в виду серьезные амбиции", - отметил глава Европейского совета. Он добавил, что ущерб от экономического шока означает, что "мы должны быть крайне активными и уже очень скоро".

Шарль Мишель назвал данную инициативу "внутриевропейским планом, который должен мобилизовать капитал ЕС в рамках европейского бюджета; которые должен мобилизовать национальные фонды и который также должен мобилизовать частный сектор".

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Ожидается, что лидеры ЕС сегодня призовут Европейскую комиссию разработать новый план восстановления экономики.