EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
  1170  3
Материалы по теме:
Все про:карантин (1305) Евросоюз (12830) план Маршалла (26) Шарль Мишель (6) COVID-19 (2099) коронавирус (794)

 Евросоюз подготовит аналог "плана Маршалла" для спасения экономики в условиях пандемии COVID-19

Лидеры Европейского союза из-за пандемии коронавируса готовят пакет мер стимулирования экономики, подобный "плану Маршалла".

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Когда я говорю "план Маршалла", я имею в виду серьезные амбиции", - отметил глава Европейского совета. Он добавил, что ущерб от экономического шока означает, что "мы должны быть крайне активными и уже очень скоро". 

Шарль Мишель назвал данную инициативу "внутриевропейским планом, который должен мобилизовать капитал ЕС в рамках европейского бюджета; которые должен мобилизовать национальные фонды и который также должен мобилизовать частный сектор".

Читайте также: В Украине создадут Антикризисный штаб по противодействию коронавирусу под руководством Шмыгаля, - Разумков

Ожидается, что лидеры ЕС сегодня призовут Европейскую комиссию разработать новый план восстановления экономики.

Источник: https://censor.net.ua/n3184488
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Немцы бюджет на 156 миллиардов евро для начала "на проедание" на поддержку населения на карантине приняли. Будут брать кредиты везде, правые говорят, что нужно людей будет выпускать на работу со временем, иначе экономика загнется. У нас же все так беспечно идет, как-будто Украина богаче Германии.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх