 "Карантин войну не отменял", - Притула просит украинцев о помощи в обеспечении украинских воинов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал шоу-мен и волонтер Сергей Притула, передает Цензор.НЕТ.

"Карантин войну не отменял. Итак ... Что мы с вами сделали в марте для нашего родимого войска?! Сначала традиционные оплаты:

1. Патроны для тренировок снайперов УСН (Кременчуг) - 25 000 грн.

2. Патроны для работы снайперов УСН (Краматорск) - 25000 грн

3. Топливо парамедиков "Ангелы Тайры" - 24 735 грн

4. Топливо медицинской службе 1-й штурмовой роты ДУК - 25000 грн

Кроме этого были сделаны 2 приобретения для нашей аэроразведки:

Это "ходовой" коптер "Мавик зум 2" - 35 940 грн

Мы купили БПЛА "Аист" самой последней модели. Напичканный всеми возможными и невозможными прибамбасами и с тепловизионной оптикой, которая и увеличила стоимость борта на 5000 вечнозеленых.

Борт - "золотой". Стоимость - 700 000 грн.

Деньги остаются в стране, потому что производитель наш, из Днепра", - рассказал Притула.

"Потребность в аппаратах такого типа очень высока. К сожалению, я не могу многое рассказать и еще больше чего показать, но такой борт ночью очень сильно помогает нашим пополнять поезд №200 пассажирами с мордорской пропиской. Это очень дорогое приобретение. Но я знаю, что в руках Лео и его ребят, этот БПЛА принесет много пользы! И защитит тех, кто защищает нас! Таким образом в марте моя волонтерская копилка "похудела" на 835 675 грн. С начала года на помощь Армии мы с вами, совместно потратили уже 2012025 грн. Более 2 миллионов гривен! За 3 месяца!" - добавил он.

"Я понимаю, что сейчас в комментариях появится множество людей, которые расскажут мне как лучше и куда надо было направить эти средства. Избавьте меня необходимости лишить меня же вашей компании. Я понимаю, что сейчас происходит в стране и тоже стараюсь быть полезным! Я зарегистрировался на платформе Патреон. Сегодня вечером выставлю видео, на что собираю средства для неармейского волонтерства. И снова буду "клянчить" у вас деньги. Но, поскольку, делаю это не для себя, то корона с головы не упадет! А вот в Армию у меня на счету осталось где-то 30 000 грн и +/- 1000 $ (включая евро). Несмотря на то, что сейчас я фокусирую внимание на приобретении очень дорогих комплексов для наших защитников, фактически денег нет. Потому антиснайперский комплекс или аппаратура для отслеживания вражеских коптеров - это десятки тысяч долларов. Но я знаю, что мы можем собрать эти средства. Да, пусть это будет занимать немного больше времени. Пусть это будут небольшие переводы. Но точно можем!" - акцентировал волонтер.

"Отдельно обращаюсь к айтишников! Ребята ... уже как-то так сложилось исторически, что вы, интуитивно, всегда умудрялись подставлять мне свое плечо, когда другие доноры "проседали". Сейчас именно та ситуация. Я буду очень сильно рассчитывать на вашу поддержку в ближайшие месяцы! Мне сейчас, откровенно, тоже не совсем комфортно. Каждый месяц я спокойно откладывал в Армию те или иные средства из заработков "Вар'яти-шоу". Сейчас концертов - ноль, поэтому и доходов - ноль. Ну, не беда, буду что-то доставать из-под подушки. Вопрос только в том, сколько это будет продолжаться. Особенно, учитывая, что сейчас добавилось еще одна волонтерская нагрузка, и реабилитационный центр в Тернополе никто закрывать не собирается. Короче говоря! Верю в нас и в том, что нет такой проблемы, которую мы, сплотившись, не преодолели бы! Поэтому ... Работаем, господа!!!Счета активны!" - призвал Притула украинцев помочь украинским воинам.

Поповнення картки:

5168742063537207

ОДЕРЖУВАЧ : ПРИТУЛА С.Д.

РАХУНОК : 26200681993072

IBAN : UA843052990000026200681993072

БАНК ОДЕРЖУВАЧА: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, УКРАЇНА

ЄДРПОУ одержувача : 2975800618

For receiving SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA673052990000026200681955548

ACCOUNT: 5168742060489527

Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

For receiving SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

BAN: UA603052990000026202681911665

ACCOUNT: 5168742060489444

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank : Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01