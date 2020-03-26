 Украина 27 марта осуществит специальные рейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Германии и ряда других стран, - Мининфраструктуры

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

Согласно информации на сайте ведомства, на 27 марта 2020 года запланированы рейсы из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт).

Приобрести билеты можно через сайты авиакомпаний - МАУ и SkyUp.

"Согласно поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Министерство инфраструктуры, Министерство юстиции, МВД, МИД и профильные вице-премьеры должны разработать план по ограничению любых пассажирских перевозок через государственную границу. Призываем украинцев за рубежом не медлить с возвращением домой", - подчеркивает министерство.

Мининфраструктуры также напоминает, что все рейсы принимаются в карантинном терминале, где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на коронавирус, всех предупреждают о необходимой самоизоляции на 14 дней.

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