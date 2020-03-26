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 Украина 27 марта осуществит специальные рейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Германии и ряда других стран, - Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины обновило список эвакуационных рейсов, которые намерены осуществить украинские авиакомпании 27 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

Согласно информации на сайте ведомства, на 27 марта 2020 года запланированы рейсы из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт).

Приобрести билеты можно через сайты авиакомпаний - МАУ и SkyUp.

"Согласно поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Министерство инфраструктуры, Министерство юстиции, МВД, МИД и профильные вице-премьеры должны разработать план по ограничению любых пассажирских перевозок через государственную границу. Призываем украинцев за рубежом не медлить с возвращением домой", - подчеркивает министерство.

Мининфраструктуры также напоминает, что все рейсы принимаются в карантинном терминале, где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на коронавирус, всех предупреждают о необходимой самоизоляции на 14 дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще два поезда отправятся из Перемышля в Киев 25 марта, - Мининфраструктуры

Источник: https://censor.net.ua/n3184483
 
 
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У меня стойкое ощущение, что мы вывозим уже граждан этих самых стран..
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да вряд ли бы они к нам захотели из Катара
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До сих пор так и придумали как им разъезжаться по своим регионам?
А если пустить поезда купе-св вагонов по одному в купе (пусть даже в полтора-два раза дороже билет) с остановками в областных центрах хотя бы. Посадка со строгим контролем.
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Під аеропортом "Бориспіль" на таких пасажирів чатують нелегальні перевізники.
Днями до Одеси проїзд коштував 850-900 грн, якщо кілька людей в авто їхало... Україна 27 березня здійснить спеціальні рейси з Казахстану, Польщі, Ізраїлю, Німеччини та низки інших країн, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 847
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Решили , что недостаточно быстро распространяется вирус ?
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Коломойський добре шекелів підзаробить.
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молодцы родненькие подвозите побольше, как раз в Китае новую заразу изобрели, теперь во всем виноваты простые мышки, ну хоть летучих мышей оставили в пакое.
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"Призываем украинцев за рубежом не медлить с возвращением домой", так так, везіть COVID-19 якнайшвидше в Україну.
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