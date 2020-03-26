 С сегодняшнего дня на Волыни начнут обустраивать 17 карантинных постов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА в Facebook, такое решение приняли на заседании Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под руководством председателя ОГА Юрия Погуляйко 25 марта 2020.
"Карантинные посты будут контролировать соблюдение санитарных норм водителями транспортных средств, в частности делать температурный скрининг, проводить разъяснительную работу относительно обеспечения заражения коронавирусной инфекцией.
Таким образом, будет действовать 9 контрольно-пропускных пунктов на въездах в областной центр с улиц: Владимирской, Киверцовской, Ривненской, Дубновского, Мамсурова, Львовской, со стороны сел Змиенец и Рованцы и массива Вышков.
По области КПП установят на автомобильных дорогах Киверцовского и Маневицкого районов, в с. Крупа Луцкого района, пгт Цумань Киверцовского района, с. Журавники Гороховского района, г. Берестечко Гороховского района, с. Бережная Воля Любешевского района, с. Литовеж Иваничевского района", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что на карантинных постах будут дежурить представители Национальной полиции, Национальной гвардии Украины в Волынской области и медработники.
Как сообщалось ранее, на Волыни зафиксировали два случая заболевания COVID-19.
Всё ж интересно: каким образом рухнет эта авантюра.
Kavkaz Center
@newkc14
14 ч
Интересно: Профессор мигробиолог и инфекционист из #Германии опровергает утверждение о большой опасности #коронавируса. Профессор заявил, что паника и страх нагнетаются искусственно и смертность от коронавируса не превышает нормы
https://www.youtube.com/watch?v=WsXINZqQ590&feature=youtu.be
Мне всё же представляется что эта спецоперация закончится совсем не так как планировали её авторы. Причём авторы уже понимают что после окончания этого бардака, их позиции будут намного хуже чем до начала. Они ведь идиоты; просто богатые идиоты.
Коронавірус у Франції: карантинні заходи не працюють, припиніть залякування - Дідьє Рауль, інфекціоніст №1 у світі
Лучше, бы начать строить больницу как в Китае, с нуля. Быстро. Именно для заражённых, ибо скоро не будет хватать месть в сегодняшних инфекционных больницах для заражённых.
Как её нет в Белоруссии.
Но лохам сказали, что эпидемия есть, то значит есть, они свято верят зомбоящику...
Им скажут по зомбоящику, прыгать с 9-го этажа, они пойдут прыгать...
У них не развито мышление и логика. Думать им запрещено.
їм мізки завжди заміняла методичка )))
тому не варто приховувати смертність від коронавірусу..,яка в Україні далеко не 5 -ро людей..
Балванять людям голови тролі фейкомети, тільки коли температура піднімется більше 37 першими побіжать свої дупи спасати. Як Шахов невіруючий.
так вот, в Украине каждый день умирает в среднем 1500 людей...
Ну пускай сейчас от короновируса умирает 1,2 ну 5 человек в день...
То это уже конец света - 5, 10 или даже 50 человек в день от вируса...
А то что 1450 умирают от старости, от болезней сердца, кровеносной системы, от рака, от др. болезней, от аварий на дорогах, итд...
То это пофиг... Это как бы ерунда... А вот короновирус, это ого ого, конец света...
Потому, что так по телеку сказалию. что короновирус это пипец...
В реальности, если исключть истерию и панику, то никаких миллионов или миллиардов не умрёт...
За два месяца "короновируса", официально во всем мире умерли 15 тысяч...
Но за этот же период в мире умерли 15 миллионов не от короновируса... То это ерунда, правда?
тему,що це несерйозно,розганяють місцеві "підспівувачі" -антивакцинатори для ЛАхті і саме Лахті...