 Фонд соцстрахования задолжал почти 900 млн грн выплат, - Денисова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Во время мониторингового визита выяснено, что на 01.03.2020 задолженность по выплате застрахованным лицам материального обеспечения составила 892,8 млн грн, при этом остаток средств на начало месяца составлял 353,05 грн", - говорится в сообщении.

На 11 марта оставалась не профинансированной задолженность на материальное обеспечение за период с 21 февраля по 10 марта (12 рабочих дней) в размере 760,7 мл грн. В частности, пособие по временной нетрудоспособности - 545,8 млн грн; помощь по беременности и родам - 206,9 млн грн. Просроченная задолженность (2 рабочих дня) - 89,4 млн грн, срочная задолженность (10 рабочих дней) - 671,3 млн грн.

"Что касается фактических поступлений и фактических расходов и их потребности за январь, февраль 2020 следует, что с января есть тенденция увеличения задолженности по выплате застрахованным лицам материального обеспечения", - отметила Денисова.

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