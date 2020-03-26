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Все про:Кабмин (11920) Шмыгаль Денис (162)

 У Шмыгаля есть 10 советников и помощников, - секретариат Кабмина

У премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля работают четыре штатных советника, два помощника и четыре советника на общественных началах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ секретариата правительства на запрос агентства.

"По информации департамента кадрового обеспечения секретариата Кабинета Министров, по состоянию на 19.03.2020 года штатными советниками премьер-министра Украины Шмыгаля Д.А. являются Губанов Олег Игоревич (назначен на должность 5.03.2020), Саламаха Тимур Васильевич (5.03.2020), Жохова Анна Николаевна (13.03.2020), Котлярова Елена Сергеевна (17.03.2020)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Губанов был заместителем руководителя патронатной службы экс-министра аграрной политики Тараса Кутового, а позже советником Шмыгаля на должности вице-премьера.

Саламаха является советником на общественных началах депутата Верховной Рады от фракции "Слуга Народа" Максима Ткаченко, в 7-ом и 8-ом созывах Рады был помощником депутата Антона Киссе, а также советником Шмыгаля на предыдущей должности.

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Жохова ранее работала начальником отдела по вопросам юридического обеспечения межрегиональное управление Нацагентства по вопросам госслужбы в Киеве, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Котлярова была руководителем экспертной группы взаимодействия с институтами Совета Европы директората по вопросам местного самоуправления, территориальной организации власти и административно-территориального устройства Министерства развития общин и территорий.

Также у Шмыгаля есть два помощника: экс-главный специалист экспертной группы по вопросам мониторинга и контроля деятельности местных госадминистраций директората территориального и местного развития секретариата правительства Ольга Лугач (назначена на должность 5.03.2020) и бывший главный специалист отдела по вопросам противоминной деятельности и экологической безопасности управление по вопросам восточных регионов МинВОТ Анна Шикита (5.03.2020).

Советниками на общественных началах премьера работают: адвокат, управляющий партнер компании Juscutum Артем Афян (18.03.2020), руководитель общественного союза "Национальная ассоциация дорожников Украины", экс-заместителей главы правления ЧАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" Тарас Сиротинский (18.03.2020), а также Сергей Стефурак (17.03.2020) и Андрей Щепьяк (19.03.2020).

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Источник: https://censor.net.ua/n3184476
 
 
 Топ комментарии
 
У Шмыгаля есть 10 советников и помощников...

Толку никакого. Результат =0
И сам Шмыгал это ноль
Кстати, Шмыгал работал у Ахметова, поэтому по определению, он антинародный премьер министр
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Мало надо 100 ! У К Бендукидзе был 1 помощник . нищеброд Каха .
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Хозяин у него Гудок Леонидович Ахметов.
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маловато будет. Сотню другую надо бы добавить. Может найдётся хоть один умный.
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У Шмыгаля есть 10 советников и помощников...

Толку никакого. Результат =0
И сам Шмыгал это ноль
Кстати, Шмыгал работал у Ахметова, поэтому по определению, он антинародный премьер министр
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А по его действиям - этого и не скажешь. Такое впечатление что у него один советник: Фирташ, и его австрийские Хозява.
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Ну, Ахметов, Коломойский и проч. - это смотрящие по Украине. Настоящие Хозява дислоцированы в Австрии.
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Мало надо 100 ! У К Бендукидзе был 1 помощник . нищеброд Каха .
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У президента США сто советников по безопасности. Один из них -
агент КГБ. Кто - сейчас выясняется.
У Президента СССР сто советников по экономике. Один из них
разбирается в экономике. Кто - сейчас выясняется.
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Хоть мерседесами,охраной,секретутками и массажистами помощников обеспечили,что бы эти красавцы эффективно работали?
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а у советников и помощников каков свой штат?
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На хера они нужны, все 10, если они такие же идиоты, как и этот ублюдок.
Это не вопрос. Это утверждение на основании того, что все они из зебильной команды.
Нет никого из адекватных и вменяемых людей, работающих на государство, а не на зебила.
Будет только хуже. Теперь в десятикратном размере. Потому что всем им надо платить сумасшедшие деньги, как и всем остальным в этой шобле воров и предателей.
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Утримання державним коштом апарату управління в Україні є затратним і неефективним. Це фактично паразитуюча каста недоторканних, пожираюча на бюджет і, паралельно, розкрадаюча і розпродуюча нашу країну...
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