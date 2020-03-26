 Замглавы Департамента контрразведывательной защиты в сфере информбезопасности СБУ Лапутина стала второй женщиной-генералом в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерал-майора Юлии Лапутиной, полковнику Службы безопасности Украины. передает Цензор.НЕТ.
Юлия Лапутина занимает в СБУ должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Зеленский подписал указ №119/2020 в среду, 25 марта. В этот день СБУ отмечает 28-ю годовщину создания: 25 марта 1992 года Верховная Рада приняла закон "О Службе безопасности Украины".
Юлия Лапутина стала второй женщиной-генералом в Украине, пишет zn.ua.
12 октября 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил звание генерал-майора Людмиле Шугалей, начальнику Военно-медицинского управления СБУ.
В Вооруженных силах Украины и Национальной гвардии женщин-офицеров с генеральским званием нет.
надеюсь, в больнице не будет достаточно лекарств и кислорода в балонах, потому что такие твари как Сиркисы, Каломойские, Медведчуки, Ахметовы, Хомутники и другие особи, ненужны Украине..
такі приклади були в історії України - Зінченко.
он Нам не нужен.
Усе по Войновичу "Москва 2042".