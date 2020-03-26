 Замглавы Департамента контрразведывательной защиты в сфере информбезопасности СБУ Лапутина стала второй женщиной-генералом в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерал-майора Юлии Лапутиной, полковнику Службы безопасности Украины. передает Цензор.НЕТ.

Юлия Лапутина занимает в СБУ должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Зеленский подписал указ №119/2020 в среду, 25 марта. В этот день СБУ отмечает 28-ю годовщину создания: 25 марта 1992 года Верховная Рада приняла закон "О Службе безопасности Украины".

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Юлия Лапутина стала второй женщиной-генералом в Украине, пишет zn.ua.

12 октября 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил звание генерал-майора Людмиле Шугалей, начальнику Военно-медицинского управления СБУ.

В Вооруженных силах Украины и Национальной гвардии женщин-офицеров с генеральским званием нет.