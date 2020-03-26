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Все про:звание (159) Зеленский (5004) контрразведка (242) СБУ (14493)

 Замглавы Департамента контрразведывательной защиты в сфере информбезопасности СБУ Лапутина стала второй женщиной-генералом в Украине

Юлия Лапутина стала второй в Украине женщиной-генералом

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерал-майора Юлии Лапутиной, полковнику Службы безопасности Украины. передает Цензор.НЕТ.

Юлия Лапутина занимает в СБУ должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Зеленский подписал указ №119/2020 в среду, 25 марта. В этот день СБУ отмечает 28-ю годовщину создания: 25 марта 1992 года Верховная Рада приняла закон "О Службе безопасности Украины".

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Юлия Лапутина стала второй женщиной-генералом в Украине, пишет zn.ua.

12 октября 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил звание генерал-майора Людмиле Шугалей, начальнику Военно-медицинского управления СБУ.

В Вооруженных силах Украины и Национальной гвардии женщин-офицеров с генеральским званием нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3184475
 
   
 Топ комментарии
 
у Григория Суркиса диагностировали короновирус.. лежит вместе с Хорошковским в Александровской больнице, которую они десятки лет обворовывали..
надеюсь, в больнице не будет достаточно лекарств и кислорода в балонах, потому что такие твари как Сиркисы, Каломойские, Медведчуки, Ахметовы, Хомутники и другие особи, ненужны Украине..
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Как и было : Ивану за атаку , хер в сраку, а маньке за манду генеральскую звезду.
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А, блин, не дочитал новость до конца. Но за Мендель как-то обидно.
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Как и было : Ивану за атаку , хер в сраку, а маньке за манду генеральскую звезду.
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теперь она, бедолага, выспаться не может... каждое утро в 6 ноль ноль ейный супруг тычет ей кулаком в бок и спрашивает: "Ну и как тебе с генеральским мужем спалось?"
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у Григория Суркиса диагностировали короновирус.. лежит вместе с Хорошковским в Александровской больнице, которую они десятки лет обворовывали..
надеюсь, в больнице не будет достаточно лекарств и кислорода в балонах, потому что такие твари как Сиркисы, Каломойские, Медведчуки, Ахметовы, Хомутники и другие особи, ненужны Украине..
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В данной ситуации все могут решить правильные капельницы.
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так може вони перед лицем смерті все переосмислять та виправляться?*!*
такі приклади були в історії України - Зінченко.
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А, блин, не дочитал новость до конца. Но за Мендель как-то обидно.
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Суркису -71 год, подпадает под теорию Емца - кому 65 - того не лечить,

он Нам не нужен.
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А можно узнать численность сбу и сколько штук генералов?
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Який генерал із баби на посаді замначдепартаменту інформбезпеки?
Усе по Войновичу "Москва 2042".
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Команда́нте - высшее звание среди повстанцев, в период революции на Кубе, в 1957-1959 годах, которые намеренно не присваивали друг другу более высокого воинского звания, чем майор. (Фидель Кастро, Рауль Кастро, Че Гевара, Хуан Альмейда Боске, Камило Сьенфуэгос...)
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Еси пабыла падпалковником ты и хенералай будет аднасрачна.
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