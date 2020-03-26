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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
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 В Украине создадут Антикризисный штаб по противодействию коронавирусу под руководством Шмыгаля, - Разумков

Под руководством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля будет создан Антикризисный штаб по противодействию эпидемии коронавируса с участием представителей депутатских фракций и групп Верховной Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в четверг на брифинге у здания Верховной Рады.

"Было принято решение создать Антикризисный штаб во главе с премьер-министром, потому что он сегодня тот человек, который более чем кто либо отвечает за борьбу с коронавирусом. Парламент полностью готов присоединиться и помогать, все политические аспекты были отложены всеми партиями и депутатскими группами, которые работают в парламенте. Они понимают ответственность перед людьми и перед государством", - сказал Разумков.

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Ранее лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко отметил, что премьер-министр согласился включить в состав штаба председателей всех фракций и групп в парламенте, а также представителей Офиса президента и Кабинета министров.

Источник: https://censor.net.ua/n3184473
 
   
 Топ комментарии
 
По моему у него корона-вирус. Смотрит как рожа отсвечивает и блестит!!! В Украине создадут Антикризисный штаб по противодействию коронавирусу под руководством Шмыгаля, - Разумков - Цензор.НЕТ 1638
В Украине создадут Антикризисный штаб по противодействию коронавирусу под руководством Шмыгаля, - Разумков - Цензор.НЕТ 5591
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Двадцать шестой по счёту штаб.
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Разумков такой разумный- штаб оно организовывает. Продали маски за рубеж, больницами нормальными не обеспечили людей, показывали уже фото одной из них, вся ободранная,хуже хлева. Это для народа? А Разумков знает, что в больницах лечится только тяжелая коронавирусная инфекция с тяжелым поражением легких? А Разумков знает, что тут без ИВЛ не обойтись? А этих аппаратов мизер мизерный недостаточный для эпидемии. И что дальше? Коронавирусная инфекция не грипп, где пневмония -это редкое осложнение, тут легкие - основной орган поражения. Что будем делать , Разумков? Пусть люди погибают или будем уже сейчас раскошеливать олигархат и спасать народ? Люди ждут разумного ответа от Разумкова.
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що він може сказати...якби був розумний то спихнув би на попередників, як робили всі попередні покоління українських політиканів.
Щодо ІВЛ, то я уявляю, що робитеметься в лікарнях, коли в лікарню потраплять десять важкохворих а ІВЛ - один.
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Десять - это очень оптимистично. В Италии и Испании не десять, а все больницы и коридоры завалены людьми.Не дай Бог нам такое, конечно, но готовиться -то нужно. Говорили - балакали, что запускают производство наших аппаратов. Где они? Только треп и брехни зеленые.Каждый день сплошной треп, надоело уже читать эту информационную бесполезную кашу от властей.Заговаривают и гипнотизируют людей.
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враховуючи виробничі цикли, поставки комплектуючих, то це мінімум, місяці три поки запустять те виробництво.
Показують в Європі - лежать десяток хворих в палаті - всі під ІВЛ-ами. У нас буде на той один -два, що є є в лікарні- черга. Спочатку підключать самого наймолодшого, бо його життя найдорожче і так поки не дійде до найстаршого..мабуть так.
От Питання до всіх попередніх влад: чому припинили виробництво вітчизняних ІВЛ? Але питання ми не отримаємо.
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В ситуации чрезвычайного положения нельзя ли поднять ж-пу и ускориться?
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вони прискорились - за кордон виїхати не можуть, то ж швидко роблять собі окремі оснащені технікою палати.
Я відчув, що я знову потрапив в СССР десь так рік в 1985.
Нічого не змінилося, - Україна , як була совком так і лишилася.
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памперс меняет, но обещал записать свежий видосик.
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СКОРО ЭПИДЕМИЯ ЗАКОНЧИТСЯ,а зеленые недомерки все штабы создают !!!!! деб-лы,мля!!!
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По моему у него корона-вирус. Смотрит как рожа отсвечивает и блестит!!! В Украине создадут Антикризисный штаб по противодействию коронавирусу под руководством Шмыгаля, - Разумков - Цензор.НЕТ 1638
В Украине создадут Антикризисный штаб по противодействию коронавирусу под руководством Шмыгаля, - Разумков - Цензор.НЕТ 5591
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та нi...., то вiн замiсть рушника морду салом витирає......
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Пора «негайно» создать штаб, по созданию штабов !!!
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Купивший недавно за 2 миллиона 972 тысяч 776 гривен автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long глава Офиса президента Андрей Ермак попал под пристальное внимание Окружного административного суда города Киева, который открыл производство в связи с непредставлением чиновником декларации о доходах.

Отмечается, что производство открыто по иску народного депутата Украины Антона Полякова к председателю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.
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Зелёному режиму - да.
Но, при этом может погибнуть и Украина.
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будет создан Антикризисный штаб по противодействию эпидемии коронавируса с участием представителей депутатских фракций и групп Верховной Рады, огласите весь список, пожалуйста.
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штаб під керівництвом гройсмана і пастора, з переліком усіх повноважень...
якось у них получалось, чогось В Україні створять Антикризовий штаб з протидії коронавірусу під керівництвом Шмигаля, - Разумков - Цензор.НЕТ 8318
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От ******* вони штаби создавать! Ми всьоа разрушім, а пато-оам...!
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Почему не по противодействию туберкулёзу, сифилису, ветрянке, кори, трипперу ?

Их уже извели ?
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З вашого списку тільки туберкульоз поки нездоланний.
А проти кору і вітрянки є вакцина.
Тільки є багато таких, які "роблять свій вибір" не на користь вакцинації.
А потім мруть (та й йух з ними, дибілами), або дітки їхні (їх шкода).
Ну, а сифілс і гонорея на фоні коронавірусу, то взалі "цяця".
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какая вакцина? у нас даже масок нет. Оно есть только на экспорт а не для украинцев.
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Извините, но всё же мы обсуждаем: как должен выглядеть государственный подход к решению проблем. Есть целый набор болезней, каждая из которых опасна - не менее опасна чем этот фейко-вирус. Поскольку правительство провозгласило борьбу именно против одного вируса, оно преследует цели совершенно иные, а не те которые декларирует. После смены власти необходимо будет провести тщательное следствие: чьи указания они выполняли. Дабы наказать заказчиков тоже.
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А що сталось із «мозковим центром по подоланню економічної кризи»? Міркують ще?
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Там проблеми з наявністю мізків, так само як і в головного блазня... В Украине создадут Антикризисный штаб по противодействию коронавирусу под руководством Шмыгаля, - Разумков - Цензор.НЕТ 2923
В Украине создадут Антикризисный штаб по противодействию коронавирусу под руководством Шмыгаля, - Разумков - Цензор.НЕТ 1019
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Так карантин же,базари закриті,нема де хоч свинячих мізків купити.Центр не працює з поважної причини
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Мля да когда уже работать начнете чудовище зеленое .
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Так они и работают ! Все приказы, поступающие из Австрии, выполняются немедленно и беспрекословно.
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Разумков, имей ввиду: всех холуёв Фирташа, включая тебя, ждёт народный гнев. Украинцы используют для наказания разные методы: кол, медный чан, и т.д. Традиция варить провинившегося гетмана в медном чане - никуда не делась.
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Это уже какой по счёту? Бла...бла...бла....А что реально делаете? Ну кроме ВИП палат для ублюдков куршавельских?
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Главное - создать очередной комитет (штаб).
Надеюсь, хоть кто-то из них читал "Законы Паркинсона".
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У нас в дитинстві,у Львові , на гаражах був облаштований штаб-ми там від мам ховались.
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круто, а вас же тогда по схронам искали и не нашли.
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То була помилка! У вас повинна була бути криївка.
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Штаб на штабі і штабом погоняє, а толку 0, лиш піар і видимість роботи.
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Всегда было и будет у фанатов показухи.
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І грошики з дірявого бюджету на "штабістів".Ну і премії,як же без них
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шмыга будет собственноручно мочить вируса.
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Они хотели богатых раскулачить, все отнять и поделить.
Теперь богатые забирают у них аппараты вентиляции лёгких, а они шьют себе маску из трусов, хотя эти богатые называют себя "слугами" этого нищебродского говна, которое называет себя народом.
Зеленые, вы не народ, вы биомусор.
На месте Пороха, я бы на ваше спасение ни копейки денег не потратил. https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3046640.html
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Зелецкий в мае 2019: "Кто-то прячет мою булаву. Отдайте мою булаву" Зелецкий в марте 2020: на переговоры ходит Ермак, внутри командует Аваков, области раздаются олигархам зачем тебе булава была, дурачок?
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А селфи? А видосик прикольный? Опять же мама порадовалась, а то, полудурки её дурачка в президенты выбрали.
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Влада обі#ралась по всім напрямкам...
Але бидло до сих пір радіє , бо "главноє, что не Порошенко"....
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Порошенко тоже бессильный против Короновируса... Никакой человек, никакой штаб не может остановить вирус. Это не под силу никому... ну кроме Бога
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-що ви зробили!?
-ми створили штаб!

-що таке «штаб»?

-це комітет...
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Я извиняюсь, а у Шмыгаля есть диплом об медицинском образовании?
Шо, то же нет? В Україні створять Антикризовий штаб з протидії коронавірусу під керівництвом Шмигаля, - Разумков - Цензор.НЕТ 8872 Ну хотя бы курсы фельдшеров он проходил? В Україні створять Антикризовий штаб з протидії коронавірусу під керівництвом Шмигаля, - Разумков - Цензор.НЕТ 4207 И тут мимо? Может быть он акушер-сантехник полевого госпиталя проучившийся на это в Соломоновом университете? В Україні створять Антикризовий штаб з протидії коронавірусу під керівництвом Шмигаля, - Разумков - Цензор.НЕТ 701 И снова нет?
Тогда я не понял, где в Киеве цирк. На пл. Победы или на ул. Грушевского? В Україні створять Антикризовий штаб з протидії коронавірусу під керівництвом Шмигаля, - Разумков - Цензор.НЕТ 8276
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А без политики есть хоть какой то шанс победить вирус, например с помощью Медицины и здравого смысла.
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Для этого нужна медицина в Украине и здравый смысл у президента . Но этот мудак сначала свозит со всего мира заробитчан и распускает их по стране , без карантина . А теперь , когда страна нафоршмачина заразой , он решил закрыть границы . Бинго !!!
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Если кто хочет чтобы в доме был порядок послушайте что скажет клоун и его прихвостни и сделайте наоборот. Боже упаси от управления шмыгаля и подобных не говоря уже за вумного мальчика не лоха в 42 и уже преза.
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Создали штаб, созвучно армейскому варианту...
Перефразируя анекдот...
Прапорщик сказал - "короновирус стой! Раз..два"
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В стране все настолько прекрасно, что премьер-министру уже заняться нечем по основному профилю и он от скуки будет заниматься еще и вирусом.
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Під керівництвом Шмигаля??? Все нам п....а!!!
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Вони цім штабом єдине що будуть робити, це розкрадати гроші та роздавати між своїх кумів братів та охоронців - тестсистеми та медицинські препарати з обладнанням.
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