 В Украине создадут Антикризисный штаб по противодействию коронавирусу под руководством Шмыгаля, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в четверг на брифинге у здания Верховной Рады.
"Было принято решение создать Антикризисный штаб во главе с премьер-министром, потому что он сегодня тот человек, который более чем кто либо отвечает за борьбу с коронавирусом. Парламент полностью готов присоединиться и помогать, все политические аспекты были отложены всеми партиями и депутатскими группами, которые работают в парламенте. Они понимают ответственность перед людьми и перед государством", - сказал Разумков.
Ранее лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко отметил, что премьер-министр согласился включить в состав штаба председателей всех фракций и групп в парламенте, а также представителей Офиса президента и Кабинета министров.
Щодо ІВЛ, то я уявляю, що робитеметься в лікарнях, коли в лікарню потраплять десять важкохворих а ІВЛ - один.
Показують в Європі - лежать десяток хворих в палаті - всі під ІВЛ-ами. У нас буде на той один -два, що є є в лікарні- черга. Спочатку підключать самого наймолодшого, бо його життя найдорожче і так поки не дійде до найстаршого..мабуть так.
От Питання до всіх попередніх влад: чому припинили виробництво вітчизняних ІВЛ? Але питання ми не отримаємо.
Я відчув, що я знову потрапив в СССР десь так рік в 1985.
Нічого не змінилося, - Україна , як була совком так і лишилася.
Отмечается, что производство открыто по иску народного депутата Украины Антона Полякова к председателю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова.
Но, при этом может погибнуть и Украина.
якось у них получалось, чогось
Их уже извели ?
А проти кору і вітрянки є вакцина.
Тільки є багато таких, які "роблять свій вибір" не на користь вакцинації.
А потім мруть (та й йух з ними, дибілами), або дітки їхні (їх шкода).
Ну, а сифілс і гонорея на фоні коронавірусу, то взалі "цяця".
Надеюсь, хоть кто-то из них читал "Законы Паркинсона".
Теперь богатые забирают у них аппараты вентиляции лёгких, а они шьют себе маску из трусов, хотя эти богатые называют себя "слугами" этого нищебродского говна, которое называет себя народом.
Зеленые, вы не народ, вы биомусор.
На месте Пороха, я бы на ваше спасение ни копейки денег не потратил. https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3046640.html
Але бидло до сих пір радіє , бо "главноє, что не Порошенко"....
-ми створили штаб!
-що таке «штаб»?
-це комітет...
Шо, то же нет? Ну хотя бы курсы фельдшеров он проходил? И тут мимо? Может быть он акушер-сантехник полевого госпиталя проучившийся на это в Соломоновом университете? И снова нет?
Тогда я не понял, где в Киеве цирк. На пл. Победы или на ул. Грушевского?
Перефразируя анекдот...
Прапорщик сказал - "короновирус стой! Раз..два"