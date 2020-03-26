 25 случаев COVID-19 подтверждены на Киевщине, подозрение на коронавирус у 80 человек, - ОГА

Об этом сообщает Киевская ОГА на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Из них 14 - в Обуховском районе;
4 в Киево-Святошинском р-не;
2 в г. Бровары.
По одному в г. Борисполь, пгт Ставище, г. Ирпень., г. Белая Церковь и Белоцерковском районе.
Из них на стационарном лечении 9 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 15.
Подозрение на заражение имеют 80 человек.
Из них 25 - в Обуховском районе;
18 - в Киево-Святошинском районе;
9 - в Броварском районе;
5 - в г. Ирпень.
По 4 в г. Белая Церковь и Вышгородском районе.
6 в Бориспольском районе.
3 - в Фастовском районе.
2 - в Макаровском районе.
По одному в Белоцерковском, Ставищенском и Васильковском районах.
Установлено медицинское наблюдение за 230 контактными лицами.
прокаженныхинфицированых, шоб остальные были в крусах)))
Тем более что некоторые прокаженные такие как шахов, зеленский, хорошковский и дальше по списку - их фамилии известны
дайте розкладку по Києво-Святошинському району по населеним пунктам, який кусками розкидано по області!!!
Шо за дебилизм в такий час!?
Внезапно закрылись границы и лечение во всяких Израилях, Германиях и Америках, даже латинских, отменилось.
Теперь все нардепы, Кабмин, временно исполняющий обязанности президента, будут лечиться в Украине. Не потому, что монобольшинство приняло такой Закон, и не потому, что благодаря стремительным реформам медицины, которые провела молодая перспективная команда зеленых профессионалов, лечение в украинских больницах стало самым лучшим и эффективных в мире. А просто потому, что зарубежные клиники сказали: "Идите нафиг. Пандемия. Нам нужно лечить своих граждан!". ДЕДЮХИН
Валерий Хорошковский, Виталий Хомутынник, Сергей Шахов, Андрей Богдан... -
16 украинских богачей завезли коронавирус в Киев из Куршевеля. Легкомысленная тусовка превратилась в общий кошмар.
https://gordonua.com/blogs/jurbutusov/16-ukrainskih-bogachey-zavezli-koronavirus-v-kiev-iz-kurshevelya-legkomyslennaya-tusovka-prevratilas-v-obshchiy-koshmar-1492562.html