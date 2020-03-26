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 25 случаев COVID-19 подтверждены на Киевщине, подозрение на коронавирус у 80 человек, - ОГА

По состоянию на 10:45 26 марта 2020 официально подтверждено 25 случаев заболевания коронавирус. Все - взрослые.

Об этом сообщает Киевская ОГА на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Из них 14 - в Обуховском районе;
4 в Киево-Святошинском р-не;
2 в г. Бровары.
По одному в г. Борисполь, пгт Ставище, г. Ирпень., г. Белая Церковь и Белоцерковском районе.
Из них на стационарном лечении 9 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 15.

Подозрение на заражение имеют 80 человек.
Из них 25 - в Обуховском районе;
18 - в Киево-Святошинском районе;
9 - в Броварском районе;
5 - в г. Ирпень.
По 4 в г. Белая Церковь и Вышгородском районе.
6 в Бориспольском районе.
3 - в Фастовском районе.
2 - в Макаровском районе.
По одному в Белоцерковском, Ставищенском и Васильковском районах.

Установлено медицинское наблюдение за 230 контактными лицами.

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25 случаев COVID-19 подтверждены на Киевщине, подозрение на коронавирус у 80 человек, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3184472
 
 
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Больницы для випов, а для быдла - холерный барак

Внезапно закрылись границы и лечение во всяких Израилях, Германиях и Америках, даже латинских, отменилось.

Теперь все нардепы, Кабмин, временно исполняющий обязанности президента, будут лечиться в Украине. Не потому, что монобольшинство приняло такой Закон, и не потому, что благодаря стремительным реформам медицины, которые провела молодая перспективная команда зеленых профессионалов, лечение в украинских больницах стало самым лучшим и эффективных в мире. А просто потому, что зарубежные клиники сказали: "Идите нафиг. Пандемия. Нам нужно лечить своих граждан!". ДЕДЮХИН
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чему удивляться, уже один киев и его пригороды в которых расселены куршавельские отпускники, даёт фору всей черновицкой области вместе взятой.
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А вам не приходило в голову, что заболевшие не хотят разглашения своих фамилий? Особенно после 'теплой' встречи камнями в Санжарах
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Если уже все так серйозно, раз закріли метро и ввели карантин, то пишите хотябы фамилии прокаженных инфицированых, шоб остальные были в крусах))) 25 случаев COVID-19 подтверждены на Киевщине, подозрение на коронавирус у 80 человек, - ОГА - Цензор.НЕТ 7333
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А вам не приходило в голову, что заболевшие не хотят разглашения своих фамилий? Особенно после 'теплой' встречи камнями в Санжарах
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А комендантский час и ограничение свобод граждан с помощью дубинки Авакова, в таком случае, это нормально? Раз пошла такая пьянка, то давайте тотальный контроль, ведь это не шутки, речь идет о выживание человека как вида, и никакая сохранность персональных данных смысла не имеет.
Тем более что некоторые прокаженные такие как шахов, зеленский, хорошковский и дальше по списку - их фамилии известны
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Ви хочете, щоб вам написали прізвище 61-річної жінки з Кривого рогу, що приїхала з Києва від дочки яка повернулась з відпочинку у Європі? Прізвища депутатів називались, їх здається вже 5. А тут є і прізвища і посади... https://gordonua.com/blogs/jurbutusov/16-ukrainskih-bogachey-zavezli-koronavirus-v-kiev-iz-kurshevelya-legkomyslennaya-tusovka-prevratilas-v-obshchiy-koshmar-1492562.html
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Итальянский опыт показывает. Выявление зараженных каждый день увеличивается в 5 раз. У нас пока только начало да и тестирование не проводится. Поэтому реальная статистика совсем другая. Можно посчитать прибывших и побывавших за границей с января 2020 ( в Китае все началось еще в ноябре 2019), пусть даже 10% из них были заражены а каждый зараженный математически заражает троих и дальше по цепочке... Вот такая картина.
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мене вражає оце божевілля !
дайте розкладку по Києво-Святошинському району по населеним пунктам, який кусками розкидано по області!!!
Шо за дебилизм в такий час!?
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это посчитали тех кого привезли с температурой 40 и начали лечить, сколько тысяч пообщались с приехавшими из европы одному богу известно, тестировать нечем, поэтому одних будут оформлять умер от насморка, тех кто выжил и доехал до больницы будут вносить в этот список.
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У нас вже ходять по дворах з обприскувачами.
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Больницы для випов, а для быдла - холерный барак

Внезапно закрылись границы и лечение во всяких Израилях, Германиях и Америках, даже латинских, отменилось.

Теперь все нардепы, Кабмин, временно исполняющий обязанности президента, будут лечиться в Украине. Не потому, что монобольшинство приняло такой Закон, и не потому, что благодаря стремительным реформам медицины, которые провела молодая перспективная команда зеленых профессионалов, лечение в украинских больницах стало самым лучшим и эффективных в мире. А просто потому, что зарубежные клиники сказали: "Идите нафиг. Пандемия. Нам нужно лечить своих граждан!". ДЕДЮХИН
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чему удивляться, уже один киев и его пригороды в которых расселены куршавельские отпускники, даёт фору всей черновицкой области вместе взятой.
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то в куршавеле водка была просроченная, поэтому пьянка закончилась печально, я помню как шахов вякал с трибуны никакого вируса нет, но сам и траванулся "водкой" палёнкой на куршавельском сходняке.
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Не зовсім зрозуміло для чого надзвичайна ситуація по всій країні, коли у багатьох областях зовсім не має хворих, а там де є то по 1 - 2 випадки. Беремо Житомирську область, там 2 випадки: одна жінка померла у м. Радомишль, всі хто контактував пройшли карантин, нових випадків не має, а в Житомирі один чоловік возив групу туристів у Австрію, зараз на карантині, нових випадків не має. Але вся область, включно з віддаленими районами і з районами, які межують з областями де не зафіксовано жодного випадку, закрита. На Волині у Луцьку один випадок, захворіла 7-річна дитина, наче батько з Києва привіз вірус. У Києві і області зрозуміло, сюди завезли інфекцію грошові мішки і депутати з Крушевелю, де підчепили заразу від московських олігархів. Тепер зрозуміло, чого зеко-***** в особі Єрмака так плазує перед кремлем, - спорідненість душ ментальності совків.

Валерий Хорошковский, Виталий Хомутынник, Сергей Шахов, Андрей Богдан... -
16 украинских богачей завезли коронавирус в Киев из Куршевеля. Легкомысленная тусовка превратилась в общий кошмар.
https://gordonua.com/blogs/jurbutusov/16-ukrainskih-bogachey-zavezli-koronavirus-v-kiev-iz-kurshevelya-legkomyslennaya-tusovka-prevratilas-v-obshchiy-koshmar-1492562.html
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Не подобається? Ну тоді в СІЛЬСТі. Сільське Споживче Товариство. СЕЛЬПО - Сельское Потребительское Общество.
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Не прикидывайся дурачком, название магазина "Сільпо" 25 випадків COVID-19 підтверджено на Київщині, підозра на коронавірус у 80 осіб, - ОДА - Цензор.НЕТ 6114
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Хочешь быть дурачком будь им, "сільпі" головного мозга!
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