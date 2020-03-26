 25 случаев COVID-19 подтверждены на Киевщине, подозрение на коронавирус у 80 человек, - ОГА

Об этом сообщает Киевская ОГА на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Из них 14 - в Обуховском районе;

4 в Киево-Святошинском р-не;

2 в г. Бровары.

По одному в г. Борисполь, пгт Ставище, г. Ирпень., г. Белая Церковь и Белоцерковском районе.

Из них на стационарном лечении 9 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 15.

Подозрение на заражение имеют 80 человек.

Из них 25 - в Обуховском районе;

18 - в Киево-Святошинском районе;

9 - в Броварском районе;

5 - в г. Ирпень.

По 4 в г. Белая Церковь и Вышгородском районе.

6 в Бориспольском районе.

3 - в Фастовском районе.

2 - в Макаровском районе.

По одному в Белоцерковском, Ставищенском и Васильковском районах.

Установлено медицинское наблюдение за 230 контактными лицами.

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