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 Себестоимость одного тестирования на коронавирус украинской тест-системой составляет 250 грн, - ученая Пивень

Ведущий научный сотрудник Института молекулярной биологии Национальной академии наук Оксана Пивень заявила, что себестоимость одного тестирования украинской тест-системой на коронавирус составляет 250 грн.

Об этом она рассказала в эфире hromadske, передает Цензор.НЕТ.

По словам Пивень, Институт разработал тесты, основанные на методе ПЦР (полимеразная цепная реакция).

"Мы провалидировали эту систему в Великобритании и проверили, как работает эта система на образцах уже больных украинских граждан. Она зарегистрирована в Украине. Уже разработана первая партия на 600 анализов, которые переданы в Центры общественного здоровья в Житомире и Киеве", - заявила она.

Кроме того, Пивень рассказала, что себестоимость одного тестирования украинской тест-системой составляет 250 грн ($8,94) в отличие от зарубежных аналогов, стоимость которых составляет 370-450 грн ($13,24-16,10).

"Однако, на данный момент, этот проект (производство тест-систем. - Ред.), мягко говоря, очень плохо финансируется. Даже те первые тесты, которые были сделаны, были сделаны за счет мощностей нашего института", - отметила научный сотрудник.

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Напомним, 20 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Институт молекулярной биологии Национальной академии наук изготовил первую партию экспресс-тестов на коронавирус.

"Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать", - отметил Зеленский.

24 марта стало известно, что сотрудники Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, среди которых разработчики украинских тест-систем для выявления коронавируса, из-за недофинансирования ушли в отпуск за свой счет

Позже в Институте заявили, что отпуск за свой счет типичен для всех сотрудников учреждений НАНУ и не связан с коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3184471
 
 
 Топ комментарии
 
а китайські Genrui Biotech Inc закупка по 3 $, і плавно перетворюються в 250 грн))
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Просто дивно як можна порівняти ІФА тести та ПЛР? Й за ціною теж.
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Совет форумчанПравила форума
 
а китайські Genrui Biotech Inc закупка по 3 $, і плавно перетворюються в 250 грн))
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вполне вероятный для Украины сценарий.
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Набір для виявлення IgG/IgM до нового коронавірусу (2019-nCoV)
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Просто дивно як можна порівняти ІФА тести та ПЛР? Й за ціною теж.
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ІФА ? на разі ці тести хемілюмінісцений метод, ПЛР то взагалі інше.
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Хемілюмінісценція чого? А за ціною ПЛР то взагалі ТЕ САМЕ?
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Тобто це, взагалі, експрес тест. Навіть не ІФА недоліки якого можна компенсувати кількістю точок.
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В Израиле ищут не РНК/ДНК вируса, как нам тут рассказывают, а конкретно анитела к вирусу. Резюме: т.к. вспышка подобной болячки у нас была - январь - февраль, то полстраны уже, возможно, переболело, а антитела же остаются.
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Вони проводять скринінг. Це перша лінія захисту. Після отримання позитивного результату роблять ПЛР.
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Ага. Якщо проводять повноцінний ІФА, щє й флюоресцентний то, можливо, цього вистачить. Залежить від титру антитіл, а для ПЛР це не важливо.
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не можна, я працюю в фірмі яка завозить вказані тести
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...ничего, наши доблестные уродские слуги доведут стоимость до 50$, они это умеют Себестоимость одного тестирования украинской тест-системой на коронавирус составляет 250 грн, - ученый Пивень - Цензор.НЕТ 1771
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То ви щє грошей хочете? Ну, взагалі, ці науковці заїлися!
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Візна ціна тестів з китаю 2,3 плюс ПДВ та супутні витрати маємо ціну в Україні з уплатою всіх податків близько 3 $. Якщо добавити профіт компанії та ЗП працівників то виходить максимум 5$, це якщо бути не БАРИГОЮ.
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250 грн... Наверное во время теста лично зеленский будет развлекать пациента, играя ему на рояле.
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"Однако, на данный момент, этот проект (производство тест-систем. - Ред.), мягко говоря, очень плохо финансируется. Даже те первые тесты, которые были сделаны, были сделаны за счет мощностей нашего института", - отметила научный сотрудник.Источник: https://censor.net.ua/n3184471

Всі гроші,які планували викинути на оборудку з віп-палатими для бидлоеліти,передати Інституту молекулярної біології
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Путин пообещал значительно повысить налог на выплаты дивидендов в офшоры. Ставку налога поднимут с 2 до 15 процентов. А что у нас? Те, кто сейчас получает чистую прибыль должны на 50% покупать тест-системы, маски, медикаменты...
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Путін багато обціяє. Це має одне визначення: популізм. Доречі:оподаткування дивідендів у нас давно врегульоване.
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Проста маніпуляція. Собівартість і цінапродажу. До собівартості потрібно добавити прибуток та ПДВ (якщо не встановлена ставка 0). Добавити логістичні витрати.. Разом вийде ціна не нижча за імпортну.
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Для дуже тупого: "собівартість одного тестування українською тест-системою на коронавірус становить 250 грн. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3184471
Не тесту, а тестування. Тобто, і логістика, і персонал, і зарплата...
Ти, напевно, за Зеленського голосував?
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