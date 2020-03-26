 Зеленский наградил орденами и медалями 31 украинского воина. СПИСОК

Соответствующий указ №112/2020 опубликован на сайте главы государства. передает Цензор.НЕТ.

Как говорится в указе, награды присвоены "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм".

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Президент наградил украинских защитников орденами "За мужество" и Даниила Галицкого, а также медалями "За воинскую службу Украине и "За безупречную службу".

Всего награды получил 31 военнослужащий.

Как известно, сегодня отмечается День Национальной гвардии Украины.

Далее приводим полный список награжденных воинов на языке оригинала:

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня

ГРИСЕВИЧА Михайла Олександровича — солдата

ДОЛОТЕНКА Ігоря Юрійовича — старшого лейтенанта

КУЗЬМЕНКА Богдана Костянтиновича — капітана

САВЧУКА Михайла Михайловича — старшого лейтенанта

ТЕГЛІВЦЯ Михайла Михайловича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом Данила Галицького

ГУНАЗУ Дениса Володимировича — полковника

КАЛАТИНЦЯ Олександра Володимировича — полковника

ТАРАСОВА Юрія Володимировича — полковника

ТРЕГУБА Дениса Володимировича — полковника медичної служби

УДОВИЧЕНКА Володимира Григоровича — полковника

Нагородити медаллю "За військову службу України

БАБЕНКА Ростислава Олексійовича — сержанта

ВЕСЕЛЯКА Івана Володимировича — молодшого сержанта

ВОРОНУ Василя Михайловича — старшого солдата

ДАНИЛЬЧУКА Дмитра Миколайовича — старшого солдата

ЖУРАВЛЕНКА Віталія Васильовича — старшого лейтенанта

КОЛЕСНІКОВА Іллю Ігоровича — старшого солдата

КОСМІДАЙЛА Віталія Володимировича — молодшого лейтенанта

КУЧМІЯ Петра Романовича — прапорщика

ЛОСЄВА Вадима Вікторовича — лейтенанта

МУРОВАНОГО Івана Сергійовича — старшого лейтенанта

ПОЦІПКА Олександра Вікторовича — старшого сержанта

РОЗНЮКА Віталія Івановича — старшого солдата

СТЕПАНОВА Олександра Олександровича — старшого сержанта

УРШАЛОВИЧА Миколу Петровича — полковника

ФЕДОРОВА Антона Валерійовича — солдата

ШЕЛЕПЙОНКА Ігоря Васильовича — старшого сержанта

ШИДЛОВСЬКОГО Богдана Сергійовича — старшину

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" III ступеня

БОЙЧЕНКА Владислава Валерійовича — полковника

КОЛЕСНИКА Сергія Михайловича — полковника

МАКАРЕНКОВА Вадима Вікторовича — полковника

ШЕВЧУКА Артема Анатолійовича — полковника.