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 Политика Украины, Здоровье
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 10 млн масок, 69 портативных аппаратов ИВЛ, 3 рентгеновских комплекса отгружены Минздраву, - Госрезерв

Государственное агентство резерва Украины отгрузило Министерству здравоохранения страны 9 млн 980 тыс. масок медицинского назначения и медоборудование, необходимое для лечения больных коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Госрезерва.

Так, последняя партия была отгружена в понедельник, 23 марта. Кроме того, были также переданы 69 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, 1180 ручных дыхательных аппаратов, три рентгеновских комплекса, 1350 пульсометров, 34 кислородных концентратора.

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В целом Госрезерв передал Минздраву материальные ценности на сумму почти 69 млн грн.

Как отметил председатель Госрезерва Украины Ярослав Погорилый, договор о передаче материальных ценностей медицинского назначения был заключен между Минздравом и Госрезервом 11 февраля 2020 года, наряд на отгрузку подписан 12 февраля, но реально специалисты Минздрава приехали забирать маски только через две недели - 25 февраля.

По информации пресс-службы, Госрезерв, начиная с мая 2019 года, во исполнение распоряжения Кабмина №295-р неоднократно обращался в Минздрав с просьбой согласовать проект договора о передаче материальных ценностей медицинского назначения, "но получал отписки".

Источник: https://censor.net.ua/n3184469
 
 
 Топ комментарии
 
карантин введён 14 дней назад.

Шо это за турборежим и нахрена эти надцать штабов, если за 2 недели в аптеках не появились маски ?
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Не можуть знайти зеленого кольору.
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Коронавірус посланий нинішній владі, як рятувальна експедиція. На що б вони могли списати свою провальну економічну політику, зовнішню політику, нехтування думкою своїх виборців? А зараз підвалила така відмазка - пандемія.
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Как это Радуцкий не доглядел и на экспорт не отправил? а-та-та
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Так він їх і відправив, 25 лютого ще забрали, де маски?
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давно отправил.
эти маски, что их типа "отгрузили" - "отгрузили" на бумаге.
вы их в аптеках видели? - то-то и оно
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ну эти портативные полевые ингаляторы на 2 человека И-2 также как и кислородные станции на 10 человек КИС-1 складского хранения . в январе - начале февраля продавали через интернет по всей стране . за границей они не очень нужны
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Ну так - коммерческий запал Радуцкий весь вывез, а Госрезерв не для аптек - передают непосредственно Минздраву, МЧС, МВД.
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Возле моего дома три и в каждой есть
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дядьку, нэ пыз...ыть.
не надо нам рассказывать о "зеленом процветании" и "кинцы эпохы" - это год назад кушалось, а сейчас не.

Киев, Дарницкая площадь - 6-7 аптек, "масок нет" написано уже на дверях,
но крутится типчик возле перехода:
- Маски не нужны? - 50 грн штука.

Спасибо и главному ишаку, и ишакам помельче.
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дай адрес этих трёх ?

или они в Питере ?
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ты там у себя в тундре самый умный, да ?
тупым хохлам будешь рассказывать где маски есть ? 10 млн масок, 69 портативних апаратів ШВЛ, 3 рентгенівські комплекси відвантажені МОЗ, - Держрезерв - Цензор.НЕТ 8669
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Как отметил председатель Госрезерва Украины Ярослав Погорилый, договор о передаче материальных ценностей медицинского назначения был заключен между Минздравом и Госрезервом 11 февраля 2020 года, наряд на отгрузку подписан 12 февраля, но реально специалисты Минздрава приехали забирать маски только через две недели - 25 февраля. Источник: https://censor.net.ua/n3184469
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Який такий держрезерв? То все Порох купив )))
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Скажи ты троль ? Зачем постить хрень ?
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Сарказм? Ні, не чув. )))
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А нащо так багато масок ???казали ж - Маски для хворих тiльки !А то значить потрiбно 156 масок , ну й про запас пару штук
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хоть не скрепя сердцем отдавали, миша дорогу хоть не блокировал?
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Коронавірус посланий нинішній владі, як рятувальна експедиція. На що б вони могли списати свою провальну економічну політику, зовнішню політику, нехтування думкою своїх виборців? А зараз підвалила така відмазка - пандемія.
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Так и есть... уж и о попередниках забыли...
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карантин введён 14 дней назад.

Шо это за турборежим и нахрена эти надцать штабов, если за 2 недели в аптеках не появились маски ?
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Из харьковских новостей... интервью с подозреваемыми носителями:
- вам делали экспресс-тесты или отбирали пробы на анализ?
- нет. Сказали, сделают при первых проявлениях
А пока они - потенциальные разносчики до первых проявлений... ******* йемец и зеленщина...
А тем временем харьковская подземка, в частности, подземные переходы превращаются в отстойники для бомжей, их уборные и помойки. На торговые точки все чаще налетают мародеры...
Рюкзаков, продай спирт за границу, мразь-приспособленец ... гастролер при клоуне... бебебе..
****, зла не хватает...
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У Китаї,коли перестали справлятись силовики,з"явилась "Громадська міліція"..
РАДЖУ ВСІМ ..Організовуватись поквартально...будинками...вулицями..
Буде гірше..

Вангується поява банд (на кількох авто одночасно) зі зброєю..
мародерити будуть навіть вдень.
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21.04.2024 ще раз проголосуй за «проти Порошенка!», і от тоді....
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та пошло ты со своим пропитым мародером! задрала трольня тупая!
НЕ БУДЕТ парашенки на троне, не будет!! запомни и свали.
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так всегда было в смутные времена... а я недоумевал, почему американцы выстроились в очереди в ружейные магазины...
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прямо «очєрєдя»...
писалось, що десь на 1,4 %, поправ єслішо...
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ну я видел очередь на Трубе. Прям вот за пределами магазина у входа очередь. Но не толпа, а разреженная длинная. Ссыль не найду, случайно наткнулся, когда просматривал новость за новостью
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Ааа, ну вот, например
https://youtu.be/WN1TMimVOz0
lining up for weapons fearing civil unrest...
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в масштабах страны это на 4 часа работы всех врачей военных таможенников и социальных работников, это крошки, был продан запас 890 тонн масок из расчёта маска 20 грамм можно посчитать какой запас был.
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Щас клован на экран выскочит, как чортик из табакерки, и расскажет, что маски здоровым не нужны, а больним уж тем более...
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У Порошенко дуже сильна юридиична група по захисту його від арешту.
ФАКТ.

Запитання риторичне -чому не подано в суд на РАдуцького і ще кількох осіб,причетних до розпродажу КРИТИЧНОГО держрезерву ?

Запитання риторичне ,думаю..
Барига все-таки жлоб..
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Чому падлошенко ще на волі,ось в чому питання
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потому что такие как ты зелебобики проголосовали за шапито 95, а теперь одевают трусы на голову т.к. клоун и иже с ними продали все маски, так шо тарься мукой в этот момент загружается последний сухогруз с зерном, дальше будешь жрать диски со старыми записями голобородька на лисапеде.
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в суд подали на самокатчика-гончарука, его два раза предупреждали о запрете на продажу, радуцкие и прочие славяне это исполнители, которые скажут на суде об отсутствии запрета.
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10 млн масок, 69 портативних апаратів ШВЛ, 3 рентгенівські комплекси відвантажені МОЗ, - Держрезерв - Цензор.НЕТ 3008щас усі маски поділять порівну і всім все буде
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Как минимум 10 аптек сегодня обошла, ни в одной нет масок и смотрят как на дурочку, которая спрашивает про тяжелые наркотики, а не про маски.
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Зато, как классно поприкальівались 21.04.2019.
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а я думаю с какого сегодня в инете столько объяв о продажах выскочило...
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Так де ці 10 млн масок???? Сьогодні 26.03.2020р. м Львів і область в аптеках ні одної маски!!!! Ви там з Зеленським і Шмигальом ці маски їсьте???
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Маски люди бачать тільки в інтернеті
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