 10 млн масок, 69 портативных аппаратов ИВЛ, 3 рентгеновских комплекса отгружены Минздраву, - Госрезерв

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Госрезерва.
Так, последняя партия была отгружена в понедельник, 23 марта. Кроме того, были также переданы 69 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких, 1180 ручных дыхательных аппаратов, три рентгеновских комплекса, 1350 пульсометров, 34 кислородных концентратора.
В целом Госрезерв передал Минздраву материальные ценности на сумму почти 69 млн грн.
Как отметил председатель Госрезерва Украины Ярослав Погорилый, договор о передаче материальных ценностей медицинского назначения был заключен между Минздравом и Госрезервом 11 февраля 2020 года, наряд на отгрузку подписан 12 февраля, но реально специалисты Минздрава приехали забирать маски только через две недели - 25 февраля.
По информации пресс-службы, Госрезерв, начиная с мая 2019 года, во исполнение распоряжения Кабмина №295-р неоднократно обращался в Минздрав с просьбой согласовать проект договора о передаче материальных ценностей медицинского назначения, "но получал отписки".
эти маски, что их типа "отгрузили" - "отгрузили" на бумаге.
вы их в аптеках видели? - то-то и оно
В аптеках масок нет.
не надо нам рассказывать о "зеленом процветании" и "кинцы эпохы" - это год назад кушалось, а сейчас не.
Киев, Дарницкая площадь - 6-7 аптек, "масок нет" написано уже на дверях,
но крутится типчик возле перехода:
- Маски не нужны? - 50 грн штука.
Спасибо и главному ишаку, и ишакам помельче.
или они в Питере ?
тупым хохлам будешь рассказывать где маски есть ?
Шо это за турборежим и нахрена эти надцать штабов, если за 2 недели в аптеках не появились маски ?
- вам делали экспресс-тесты или отбирали пробы на анализ?
- нет. Сказали, сделают при первых проявлениях
А пока они - потенциальные разносчики до первых проявлений... ******* йемец и зеленщина...
А тем временем харьковская подземка, в частности, подземные переходы превращаются в отстойники для бомжей, их уборные и помойки. На торговые точки все чаще налетают мародеры...
Рюкзаков, продай спирт за границу, мразь-приспособленец ... гастролер при клоуне... бебебе..
****, зла не хватает...
РАДЖУ ВСІМ ..Організовуватись поквартально...будинками...вулицями..
Буде гірше..
Вангується поява банд (на кількох авто одночасно) зі зброєю..
мародерити будуть навіть вдень.
НЕ БУДЕТ парашенки на троне, не будет!! запомни и свали.
писалось, що десь на 1,4 %, поправ єслішо...
https://youtu.be/WN1TMimVOz0
lining up for weapons fearing civil unrest...
ФАКТ.
Запитання риторичне -чому не подано в суд на РАдуцького і ще кількох осіб,причетних до розпродажу КРИТИЧНОГО держрезерву ?
Запитання риторичне ,думаю..
Барига все-таки жлоб..